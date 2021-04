Der Analyst Nicholas „LS“ De Cesare hat sich in League of Legends einen Namen als Caster, Coach und Stratege gemacht. Er erklärt jetzt, dass weder Profis noch Coaches in LoL wirklich Ahnung davon haben, wie der so wichtige Draft im E-Sport funktioniert. Dafür braucht es offenbar Strategie-Spezialisten, wie ihn.

Was ist der Draft? LoL hat 154 Champions: Ein Team kann aber nur 5 spielen. Beim Draft legen die Coaches fest, welche Champs ihre Spieler später im Match nutzen werden.

Im normalen Spiel läuft das einfach so ab, dass man den Champ wählt, auf den man grade Bock hat und mit dem man sich wohlfühlt.

Auf hohem Niveau, im E-Sport, ist das aber eine Wissenschaft und Kunst für sich.

Der Draft in LoL ist eine komplexe Angelegenheit, denn jedes Team kann 5 Champions bannen, die weder sie, noch der Gegner spielen können.

Zudem ist es wichtig, in welcher Reihenfolge die einzelnen Champions ausgesucht werden: Die Teams reagieren darauf, was das andere Team macht, kontern bestimmte Champions oder streben an, eine Kombination von Helden zu versammeln, von denen sie denken: Dieses Team arbeitet besonders gut zusammen.

Der Draft entscheidet letztlich auf hohem Niveau über Wohl und Wehe des Spiels und das wird von Fans im Nachhinein oft heftig diskutiert: Wenn ein Team klar verliert, war hinterher häufig der Draft schuld.

Der Draft ist auch deshalb so kompliziert, weil Riot Games mit jedem Patch die League of Legends etwas verändert: Die Champs und die Rollen in einem Match werden stärker und schwächer:

Traditionell waren Midlaner und ADCs die Stars ihres Teams. 2019 waren Jungler vor allem dafür da, die Teamfights zu eröffnen, damit die Midlaner sich die Kills holen. Hier glänzten Champions wie Lee Sin. Mit dem wurde Tian zum wertvollsten Spieler bei den Worlds 2019.

2020 waren die Jungler aber plötzlich die zentralen Killer ihres Teams und der Midlaner legte ihnen die Kills vor. Daher ist es nun wichtig, dass die Jungler schnell leveln und farmen. 2020 dominierte Canyon mit Graves die Worlds 2020 – dieselbe Rolle, komplett anderer Spielstil.

Das Meta ist in LoL in einem permanenten Wandel. Daher muss sich auch der Draft stetig anpassen. Einem Coach, der gut draftet, wird im Nachhinein bescheinigt “Das Meta richtig gelesen zu haben.” Während ein schlechter Draft schnell dazu führt, dass ein Team viel schlechter wirkt, als es eigentlich ist. Spieler schütteln über solche Drafts den Kopf, sagen das seien völlige “Troll-Picks” und das Team ohnehin nur eine “Clown Fiesta.”

In den letzten Jahren dominierten Jungler die Worlds in LoL. Sie sind die neuen Stars statt der Midlaner.

Draften erfordert Skills, die in LoL überhaupt nicht ausgebildet werden

Das sagt der LoL-Nerd: Wenn es nach dem Strategen LS geht, haben weder Coaches noch Profis in LoL eine Ahnung davon, wie der Draft in dem Spiel geht, mit dem sie ihr Geld verdienen. Das erklärt er in einem Interview mit der Seite Inven (via Inven).

Denn laut LS hat das Draften nichts mit dem Spielen eines MOBAs zu tun, sondern ist ein strategischer Skill wie in den Sammelkarten-Spielen, von denen er kommt. Er vergleicht den Draft mit dem Zusammenstellen eines Decks in Hearthstone oder Magic: The Gathering.

Letztlich seien Champs wie Karten in einem Magic-Deck. Und LoL-Spieler spielen eben LoL und kein Magic: The Gathering:

„Ich denke es ist unvernünftig anzunehmen, dass MOBA-Spieler oder Coaches wirklich verstehen, wie der Draft geht. Denn das ist eine komplizierte Fähigkeit, die es zu meistern gilt, sogar in einem Sammelkarten-Spiel. Sonst wäre ja jeder Mythisch in Magic The Gathering oder superhoch in Hearthstone.“ Nick “LS” De Cesare

LS sagt, der Draft sei so schwer und hochkomplex, weil man eine Vielzahl von Dingen gleichzeitig beachten und abwägen muss:

Wie sind die Matchups auf der Lane?

Wie verhalten sich die Champs untereinander?

Was sind die verschiedenen Bruchstellen im Spiel?

Welche Schwellenwerte beim Gold müssen die Champs erreichen?

Überdecken sich Champs mit anderen ungünstig?

Wie laufen die verschiedenen Match-Ups zu verschiedenen Zeitpunkt im Match?

Gibt es unterschiedliche Item-Breakpoints?

Deshalb haben Profis und Coaches keine Ahnung: Für LS ist der Draft eine Kunst, über die er stundenlang reden kann. Er sagt, die meisten Spieler und Fans verstüden gar nicht, was man braucht, um in LoL zu gewinnen.

„Wer von StarCraft kommt, der weiß, dass man nicht gewinnt, nur weil man mehr Basen als der Gegner hat, mehr Gold oder Mineralien. So ist es auch bei Kartenspielen – nur weil man gegen einen Aggro-Spieler hinten liegt, heißt das nicht, dass der gewinnt. Genauso ist es in LoL.“ Nick “LS” De Ceare

Das Niveau, in dem Profis über den Draft reden, scheint LS zu erschrecken: „Eine Menge Leute denken, die Coaches sollten gut im Draft sein, aber es ist lächerlich, das von ihnen zu verlangen. Manche Leute glauben, die Spieler seien gut darin. Das ist genauso lächerlich. Hört euch mal den Voice-Chat an, wie die über manche Matchups reden.”

Es sei absurd anzunehmen, dass Spieler und Coaches gut im Drafting sein müssten, sagt LS. Es sei einfach kein Skill, den man in LoL findet.

Draft in LoL braucht offenbar eigene Spezialisten, die von Kartenspielen kommen

Das steckt dahinter: Es ist ein interessantes Konzept, das LS hier erklärt. Im Prinzip ist der Draft ein „eigenes Spiel für sich“, das hinterher bestimmt, wie ein LoL-Match abläuft:

Bei LoL kommt es auf schnelle Reaktionen, taktische Entscheidungen und starkes Teamplay an

Der Draft ruft andere Skills ab. Hier ist es wichtig, strategisch zu planen, den Gegner einzuschätzen, selbst einen Plan zu entwerfen und durchzuführen, rasch auf Entscheidungen des Gegners zu reagieren. Es ist entscheidend, LoL richtig zu verstehen und das Meta zu analysieren und zu interpretieren

Letztlich sieht man an solche Ausführungen, dass der E-Sport in LoL noch relativ am Anfang steht. Wenn es nach LS geht, hätte wohl jedes Team einen Strategen, der sich ausschließlich mit dem Draft beschäftigt. Im Moment ist das bei vielen LoL-Teams die Aufgabe des Coaches, die häufig für ihren Draft kritisiert werden.

LoL könnte eine ähnliche Entwicklung wie der Fußball nehmen: Da gab es früher nur kleine Coaching-Teams. Heute sind professionelle Coaching-Teams im Fußball hoch professionalisiert und haben für jeden Aspekt des Spiels einen eigenen Spezialisten.

Wenn’s nach LS geht, brauchen LoL-Teams einen eigenen “Drafting-Spezialisten”, so wie Fußball-Teams eben einen eigenen Torwart-Trainer beschäftigen.

LS hat sich als Vordenker bei LoL einen Namen gemacht. Bekannt wurde er, weil er ein bestimmtes Item, das viele spielten, völlig ablehnte, und jedem erklärte, sie sollten auf ein anderes Item setzen. Das hat ihm sogar einen Platz in LoL gebracht:

