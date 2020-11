League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

T1 versucht den Spagat zwischen Korea und dem Westen. Das führt zu Spannungen. In Korea scheinen Fans der amerikanischen Führung zu misstrauen: Man glaubt in Korea, das Management bringe zu viel „Werbung“ mit rein und lasse Faker in zu vielen Werbespots auftreten.

Das macht LS nun: Die neueste Entwicklung in der Affäre „T1“ ist es, dass LS angekündigt hat, sich doch noch T1 anzuschließen. Er wird als Content-Creator zum Team wechseln (via youtube ).

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So reagierte T1: Das Team von T1 hat inzwischen andere Coaches vorgestellt und sich in einem Statement geäußert:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So hart traf LS die Hasswelle: Der so angefeindete Coach zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er hörte auf zu streamen und stellte seine Aktivität auf Social Media ein.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In der Zwischenzeit machte sich der Hass an LS fest.

Der 27-jährige De Cesare stammt aus den USA und hat sich dort einen Namen in der LoL-Szene als Analyst und Caster gemacht. Er lebt aber mittlerweile in Südkorea und hat dort das unterklassige Team bbq Olivers trainiert.

In League of Legends gab es die letzten Wochen eine Hasswelle gegen den US-Amerikaner Nick „LS“ De Cesare (27). Der Caster und Coach war für einen Trainer-Job beim legendären koreanischen LoL-Team T1 vorgesehen, aber die Fans stießen eine Hasswelle los. Bei T1 entschuldigt man sich für „homophobe und rassistische“ Kommentare der Fans.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 × drei =

Insert

You are going to send email to