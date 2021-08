In der League of Legends laufen gerade die Playoffs. Der LoL-Spieler Kyle „Danny“ Sakamaki (17) löst mit einem genialen Play auf Tristana eine Menge Begeisterung aus. Die großen Streamer auf Twitch schwärmen von dem Rookie, der habe da praktisch ein „1vs9“ gewonnen. Ein Caster nennt den 17-Jährigen „den besten Rookie, den die LCS je hatte“.

Das ist die Situation: Der US-Amerikaner Kyle „Danny“ Sakamaki ist erst 17 Jahre alt und spielt das erste Jahr in der amerikanischen Profi-Liga LCS. Er tritt für „Evil Geniuses“ an, ein Mittelklasse-Team, das sich in die Playoffs gespielt hat.

Die trafen in einer „Best of 5“-Serie auf das favorisierte Team, 100 Thieves. Die sind auf der Siegerstraße, seit sie den deutschen Midlaner Abbedagge verpflichten konnten.

Das Play kommt in einem „Late Game Teamfight“ zwischen EGG und 100 Thieves in der Runde 2 der LCS Playoff-Serie. Es geht um den Einzug zu den LoL Worlds 2021. 100 Thieves liegt bei den Matches bereits 2-1 vorne, braucht also nur noch einen Sieg. Das Match ist bereits zu Gunsten von 100 Thieves gekippt. Die liegen bei den Kills mit 16:10 vorne. Das Team von Danny steht mit dem Rücken an der Wand.

„Der spielt da ein verdammtes 1vs9!“

Das ist das Play: In der Midlane bricht ein 5vs5-Teamfight aus, bei dem Evil Geniuses sofort ins Hintertreffen gerät. 2 Spieler von EG sterben und der Rest flüchtet in die Base, die Angreifer von 100 Thieves verfolgen die Flüchtenden, sind aber selbst angeschlagen.

Noch während des Rückzugs kann Danny auf Tristana drei der Gegner ausschalten, verliert aber seine 2 letzten Mitspieler. Am Ende des Engages:

ist Danny alleine

steht auf der falschen Seite der Karte

hat noch etwa 30% Lebenspunkte

hat 2 Gegner gegen sich.

Eigentlich ist er am Ende. Doch durch perfektes Spielen kann Danny das Blatt wenden, die Gegner killen und dreht das Match.

Evil Genius kann das Match tatsächlich gewinnen und gleicht zum 2-2 aus. Dabei erzielt Danny auf Tristana starke 13-3-4.

Doch Spiel 5 ging danach verloren und 100 Thieves fährt zu den Worlds 2021.

“Der beste Rookie, den die LCS je hatte”

So wird das Play kommentiert: Solche Playoff-Matches werden von vielen Lol-Streamen parallel gezeigt und kommentiert. Einige der größten LoL-Streamer auf Twitch beobachten das Play daher und loben Danny in den höchsten Tönen. Sogar der legendäre und notorisch kritische ADC Doublelift bescheinigt Danny, „völlig irre zu spielen“ und sagt: Kein ADC in der LCS würde das so spielen wie Danny in dem Fall.

Und das kommt vom wem, der für den Satz „Alle anderen sind Müll“ bekannt wurde.

Andere Streamer vergleichen Danny sogar mit dem legendären ADC Uzi, der als mechanisch perfekter Spieler galt, aber früh wegen gesundheitlichen Problemen zurücktreten musste.

Für sich selbst hat Danny den koreanischen Profi “Ruler” als Vorbild auserkoren. Zu dem schaue er auf, sagte er der Seite Inven (via inven). Er habe ihn dazu inspiriert, selbst “super-gut” zu werden und von der Top-Lane auf den ADC-Spot zu wechseln

Offenbar hat Danny eine große Karriere in LoL vor sich. Der 17-jährige wurde zum Rookie des Jahres in der LCS gewählt und das obwohl er nur eine halbe Saison sielte.

Einer der Caster nannte ihn sogar: „Den besten Rookie in der Geschichte der LCS“.

Für Dannny scheint die Karriere glänzend zu starten, andere LoL-Spieler haben einen holprigen Weg hinter sich:

