LoL: Verfluchtes Wunderkind ruiniert sich die Karriere, fliegt aus dem nächsten Team

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In jedem Fall scheint aber, als sei Dardoch einmal mehr sein Temperament zum Verhängnis geworden. Die Einstellung zu LoL und seinen Mitspielern sind und bleiben das Problem von Dardoch. Da kann er mechanisch noch so gut sein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weil das so live über Twitch rausging, erzeugte das ein mittelschweres Stirnrunzeln: So konnte man doch nicht mit Spielern umgehen. Diese Szene habe jeden Marktwert von Dardoch ruiniert, urteilte etwa LoL-Experte Thorin.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn Dardoch gilt als unheimlich talentiert, aber auch widerspenstig und schwierig. Es kursierten Gerüchte, Dardoch habe eine schlechte Einstellung, könne sich nicht in ein Teams einfügen und würde alle runterziehen. Nicht einmal in der Academy League konnte er überzeugen: Dort hieß es, seine Teammitglieder seien zu schlecht, als dass er dort glänzen könnte.

Was ist das Problem mit Dardoch? 2019 wollten die Fans von fast jedem US-Team in LoL, dass ihr Management doch den damals 21-jährigen Dardoch holt. Der galt seit seiner Zeit als 17-Jähriger bei Team Liquid als ein aggressiver Jungler mit wahnsinnigem Potential, das bislang noch keiner vollends zur Entfaltung gebracht hatte.

Der LoL-Spieler Joshua „Dardoch“ Hartner (23) galt vor zwei Jahren noch als große Nachwuchs-Hoffnung in der League of Legends und Riesen-Talent, das nur mal eine Chance braucht. Diese Chance bekam der Jungler mehrfach, doch er nutzte sie nicht. Nun hat ihn mit Dignitas das nächste Profi-Team entlassen.

Insert

You are going to send email to