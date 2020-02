In der League of Legends hat das Profi-Team G2 Esports sein erstes LoL-Match 2020 verloren. Die Favoriten unterlagen Misfits Gaming nach 6 Siegen in Folge. Der Botlaner, Rasmus „Caps“ Winther, erwischte einen rabenschwarzen Tag – aber so richtig übel nimmt ihm das kaum wer. Man habe „Craps“ schon vermisst, heißt es im Netz.

Was war das für ein Match? Das war das Match 7 im LEC Spring 2020 zwischen den haushohen Favoriten G2 Esports und Misfits Gaming.

G2 Esports sah in den letzten Wochen fast unschlagbar aus. Die waren im letzten Jahr nur eine Serie davon entfernt, Weltmeister zu werden. Diesmal hatten sie die ersten 6 Spiele der LEC am Stück gewonnen und dabei Mitfavoriten wie Fnatic weggeputzt.

Das waren die Schlüssel-Picks:

Der Jungler von Misfits, Razork, spielte Ekko im Jungle – der gilt vor allem im Early Game als gefährlicher Ganker.

Bei G2 Esports spielte Wunder auf der Top-Lane Sona, eigentlich eine Supporterin.

Caps spielte auf der Botlane Aphelios, der LoL-Champ gilt wegen seiner Range im Moment als extrem stark. Allerdings ist Aphelios auch „squishy“, hält nicht viel aus, und hat kaum Mobilität.

Das ist Jankos – der starke Jungler von G2 Esports. Er spielte auf Gragas.

Die Leiden des jungen Caps

So lief das Match: Das Match begann gut für G2 Esports: Misfits starteten aggressiv mit einem Gank auf der Botlane. Hier starb Caps zwar und musste das First Blood lassen, nach dem Fight stand es aber 3:1 für G2 Esports. Jungler Jankos hatte sich 2 Kills auf Gragas geholt, den dritten Todesstoß nahm der G2-Support mit.

Caps auf Aphelios lag da aber schon 13 CS zurück gegen Bvoy auf Xayah.

Kurz danach begann das Elend für Caps. Immer wieder war er auf der Botlane zu weit vorne oder in einer ungünstigen 1vs2 Situation und musste sterben, gerade wenn der Jungler vorbeikam. Nach 8 Minuten stand Caps schon bei 0/3/1. Das war desaströs, doch die nächsten 7 Minuten wurden noch schlimmer.

Bis zur Minute 14 konnte G2 Esports das Match noch irgendwie ausgeglichen gestalten. Jankos auf Gragas und Perkz auf Yasuo hatten je 3 Kills und konnten dagegenhalten.

Doch Caps lag da schon mit 0/6/4 brutal zurück. Auch die Top-Lane, Wunder auf Sona, wurde zu einer Schwachstelle und fiel in der Lane immer weiter zurück, ohne auf den anderen Lanes richtige Akzente setzen zu können.

Update: 7 deaths at 15 minutes is actually a #LEC all time record! — LoLEsports Stats (@LoLEsportsStats) February 14, 2020

Caps stellt Negativ-Rekord auf

In den Teamkämpfen erwies sich Caps jetzt als Bruchstelle, weil er das schwächste Glied war, daher ging Caps in Teamfights drauf. Caps wurde zu einem Sandsack für Misfits Gaming – die nahmen ihn im Vorbeigehen als Snack mit.

Denn wer in LoL oft stirbt, verpasst Gold und Erfahrungspunkte, fällt in seiner Stärke immer weiter zurück und wird ein „leichtes Ziel“ für die Gegner, gerade als Botlaner. Die sind ohnehin meist „Glasscannons“ in LoL, teilen stark aus, können nichts einstecken.

Caps war nach 15 Minuten schon 7-mal gestorben, aber hatte noch keinen eigenen Kill erzielt. Das war ein Allzeit-Negativ-Rekord, so schwach war vorher in der LEC noch nie einer, meldete LoLEsports Stats.

So ging das Match aus: Auch wenn Jankos und Perkz tapfer dagegen hielten, das Match war nach etwa 20 Minuten entschieden. Nach einem Fight am Baron stand es 15:10 für Misfits Gaming mit 6000 Gold Vorsprung. Ab da ging das Match nur noch in eine Richtung.

Am Ende gewann Misfits Gaming mit 22-11 in nur 30 Minuten. Jungler Razork auf Ekko wurde mit 8-2-6 zum MVP gekrönt. Toplaner Dan Dan auf dem neuen LoL-Champ Sett (5-2-5), und der ADC, Bvoy auf Xayah (5-2-10), hatten ebenfalls starke Stats.

Bei G2 Esports hatten Jankos und Perkz sich tapfer geschlagen, aber das reichte nicht.

pic.twitter.com/cNb84svUgV — Daisy (@Kuum_Dai) February 14, 2020 Die zwei Gesichter von Caps

Schön dich zu sehen, Craps

Das sind die Reaktionen: Rasmus „Caps“ Winther (20) ist der beliebteste LoL-Spieler in Europa überhaupt. Bei der AllStar-Wahl 2019 hatte Caps 24,4 Prozent der europäischen Stimmen bekommen und lag damit klar auf Platz 1.

Caps hat eine Besonderheit: Jedes Mal, wenn er schlecht spielt, behaupten Fans, das wäre nicht Caps gewesen, sondern die viel schlechtere Ausgabe von ihm: „Craps.“

Nach der Niederlage sagten Fans daher:

„Wir haben uns gefragt, wo Craps ist. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen! Schön, dass wir ihn noch vor den Playoffs gefunden haben.“

„Ich hab mir Sorgen um Craps gemacht, ich wollte schon ein Suchteam losschicken.“

„Hey Craps, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?“

„Ich bin froh, dass Craps noch spielen darf, ich dachte schon G2 Esports hätte ihn für immer auf die Bank gesetzt.“

Craps bricht sich Bahn, will dieses Bild sagen.

Es gibt Memes, die zeigen, dass Caps alles getan hat, um „Craps“ über Monate zurückzuhalten, doch das Match gegen Misfits Gaming war ein Dammbruch.

Es kommen einige Sprüche über FORG1VEN, der ADC war von Schalke zurückgetreten. Nun blitzen Memes auf, ob G2 Esports nicht lieber den für die Botlane verpflichten sollte.

Bless Wunder making sure no one in soloq will pick Sona top anymore pic.twitter.com/zXY5UNLopb — Rowin (@Rowinwan1) February 14, 2020

Auch Wunder muss sich einige Kritik anhören. Da heißt es, der hätte mit seinem Sona-Spiel jeglichen Hype für „Sona Toplane“ im Keim erstickt. Die würde in der Solo-Queue von LoL nun keiner mehr anrühren.

G2 Esports selbst scheint die Niederlage eher locker zu sehen: Dann spiele man eben nicht 18-0 in der Liga, heißt es, und gratuliert Misfits Gaming.

Der deutsche Coach von G2 Esports, Fabian „Grabbz“ Lohmann, teilte ein Bild von sich, auf dem er ziemlich bedient dreinschaut.

Das steckt dahinter: Das Schöne ist hier, dass das Match nicht verbittert gesehen wird. Es war letztlich „nur“ ein Liga-Match, die Niederlage hat keine größeren Auswirkungen, solange die nächsten Spiele gewonnen werden.

Bei den LoL Worlds 2019 wurden Spieler nach schlechten Leistungen in Grund und Boden kritisiert.

Caps ist so klar ein herausragender Spieler, dass ihm die Fans solch ein Game, bei dem alles gegen ihn läuft, verzeihen und das eher mit einem Lächeln sehen, als mit harscher Mine zu kritisieren: Der 20-Jährige und sein Team scheinen durch solche Matches sogar noch eher an Beliebtheit zu gewinnen als zu verlieren.

Caps ist ohnehin gelernter Midlaner und spielt erst seit wenigen Matches in der Botlane. Sollte sich Caps in der Position wirklich als Schwachstelle für G2 Esports erweisen, hält sich G2 Esports die Option offen, einfach wieder zurückzutauschen.