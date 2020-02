Die europäische LoL-Liga LEC sieht 2020 schon nach 3 Wochen wie eine klare Angelegenheit aus. G2 Esports scheint unaufhaltsam. Nun überrollten sie die Mitfavoriten Fnatic und machten klar, wer in Europa in der League of Legends das Sagen hat. Dabei sahen ihnen in der Spitze 475.000 Leute zu, ein Saison-Rekord.

So war es all die Jahre: Lange Zeit beherrschte Fnatic das europäische League of Legends. Von den ersten 6 Meisterschaften gingen 5 an Fnatic. Doch mit G2 Esports erwuchs ihnen ein Rivale und beide Teams lieferten sich spannende Schlachten um den Titel in Europa.

Das kippte allerdings nach 2018, als der starke Midlaner Caps von Fnatic zu G2 Esports wechselte, um dort eine Art Super-Team zu formen, das um die WM mitspielen würde. Seitdem dominiert G2 Esports.

Das ist Caps, der Midlaner von G2 Esports. Sein Wechsel war eine Erschütterung der Macht.

Das ist die Situation: G2 Esports war letztes Jahr nur eine Serie davon entfernt, Weltmeister zu werden. Doch diese Serie verloren sie gegen FunPlus Phoenix.

2020 gehen sie mit demselben Teams ins Rennen wie letztes Jahr. Um etwas Schwung reinzubringen, haben sie aber innerhalb des Teams 2 Positionen getauscht. Perkz spielt jetzt wieder in der Midlane und Caps hat es auf die Botlane verschlagen.

Nachdem es in der ersten Woche ein wenig hakte und sich Top-Laner Wunder über die offiziellen Stühle beschwerte, ist das Team mittlerweile auf Betriebstemperatur.

Blutbad statt knappem Match, weil die Botlane wegkippt

So war das Match gegen Fnatic: Fnatic galt eigentlich als das Team, das G2 Esports schlagen muss, um wieder Meister zu werden. Die haben mit Rekkles als ADC einen der prominentesten Spieler in Europa. Fnatic war 2019 das größte Team im Westen, noch populärer als G2 Esports in der regulären Saison.

Doch das Match der beiden Spitzenteams am 8. Februar erwies sich diesmal als Blutbad und war relativ früh entschieden. G2 Esports gewann in nur 30 Minuten mit 25-9.

Das Match begann gleich schlecht für Fnatic, denn G2 Esports schaute früh auf der Botlane vorbei. Von da an hatte G2 Esports einen Gold-Vorteil und gab den das Match über nicht mehr ab.

Danach konnte sich Fnatic wieder ins Match zurückkämpfen und es bis Minute 22 einigermaßen knapp gestalten.

Doch ein Teamfight brach in der Midlane aus, der von Beginn an zu Gunsten von G2 Esports lief. Nachdem der ADC von Fnatic, Rekkles, seine Stopwatch nutze, um sich kurz zu schützen, gab es offenbar ein Missverständnis: Sein Team floh, Rekkles blieb isoliert zurück und starb.

Kurz danach zeigte Perkz, wie man die Stopwatch richtig nutzt und überlebte es, von Fnatic in den Fokus genommen zu werden.

Ohne den ADC hatte Fnatic keine Chance in den nächsten Sekunden. Nach dem Fight stand es 11-6 und G2 Esports war mit 5000 Gold vorne. Da war es eigentlich vorbei. Bei weiteren Teamfights schraubte G2 Esports die Kills in die Höhe und es kam zu dem Blutbad. Das Match endete dann mit 25-9 einseitig.

Now that's how you teamfight 😈



🔴 https://t.co/tU83rNwXz5 pic.twitter.com/PzsM30S07d — G2 Esports (@G2esports) February 8, 2020 Dieser Fight wird Rekkles als Fehler angekreidet. Der verzockt sich mit der Stopwatch und stirbt früh.

Einmal mehr herausragend: Perkz auf Ryze. Der holte sich den 3. MVP-Titel in 6 Spielen.

Es war insgesamt eine starke Leistung von G2 Esports. Jankos auf Elise konnte im Jungle Akzente setzen, Wunder erreichte mit Aatrox 7-1-4 und auch die Botlane gewann klar.

Die meiste Kritik bei Fnatic musste der Supporter Hylissang einstecken. Auf reddit wird er von den LoL-Zuschauern als „Coinflip“-Spieler gesehen: Manchmal hat er einen guten Tag, manchmal einen schlechten. Diesmal einen richtig miesen. Hylissang starb auf Nautilus 8-mal.

Auch Rekkles hatte gegen G2 Esports keinen Sahnetag erwischt.

There's only one king in Europe.



Another star falls as we pressure out @FNATIC for the victory 😏 pic.twitter.com/ivZEbCz8Y6 — G2 Esports (@G2esports) February 8, 2020 Mit einem etwas gemeinen Team feierte G2 Esports den Sieg.

Das Match war der erwartete Hit beim Publikum. In der Spitze sahen 475.000 Leute zu, das meistgesehene Match der Season bislang.

G2 Esports perfekt – Schalke 04 noch sieglos

Wie sieht es sonst aus? Der Spitzenplatz in Europa scheint schon festzustehen, mit 6-0 führt G2 Esports die Liga souverän an. Dahinter sind gleich 4 Teams auf Platz 2 mit 4-2 Siegen, darunter Fnatic.

Ganz übel läuft es dieses Jahr für das deutsche Team in der League of Legends, Schalke 04. Da ist kein Land in Sicht. Schalke ging vor der Saison ein Wagnis ein und verpflichtete 3 Spieler neu, um Abgänge zu kompensieren, darunter einen 27-jährigen Griechen, der früher als Star, aber schwierig galt.

Mit dem neuen Team hat Schalke noch kein Spiel gewonnen und steht jetzt bei 0-6 auf dem letzten Platz der LEC. Nächsten Samstag treten sie gegen G2 Esports an.