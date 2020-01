Es ist offiziell: Die wahrscheinlich besten LoL-Spieler in Europa tauschen in der Saison 2020 ihre Positionen. Luka „Perkz“ Perković, bislang Botlaner von G2 Esports, wechselt in die Mitte. Rasmus „Caps“ Winter geht runter in die Botlane als AD-Carry. Das Ziel ist es, kontrolliertes Chaos in die League of Legends zu bringen.

Was sind das für 2 Spieler? Eigentlich sind Perkz und Caps beides „gelernte“ Midlaner:

Perkz (21) war 4 Jahre der Midlaner von G2 Esports

Caps (20) war 2 Jahre der Midlaner von Fnatic.

Die beiden waren jeweils der größte Rivale des anderen. Sie machten die Meisterschaft in Europa unter sich aus. Es ging zwischen 2016 und 2018 im europäischen LoL eigentlich nur darum, wer von beiden mit seinem Team Meister wird.

Der neue alte Midlaner von G2 Esports, Perkz.

Um aber international um die Weltmeisterschaft mitzuspielen, hat sich Perkz für 2019 entschlossen, gemeinsame Sache mit Caps zu machen. Perkz wechselte von der Midlane in die Botlane, so konnte G2 Esports Caps für die Midlane verpflichten.

Als Team hatten die beiden ihr bisher bestes Jahr und waren am Ende nur eine Serie davon entfernt, die Worlds 2019 und damit den „Grand Slam“ zu gewinnen.

Das ändert sich jetzt: Jetzt haben die beiden offiziell bekanntgegeben, die Rollen zu tauschen. Am 24. Januar, wenn die LEC 2020 startet, wird Perkz in der Midlane spielen und Caps in der Botlane. (via espon)

Dieser Role-Swap wurde vorher schon angedeutet, man wusste aber nicht, ob sie das ernst meinen, weil G2 Esports bekannt dafür ist, ein bisschen zu trollen und weil es eigentlich keinen Anlass dafür gibt, zu wechseln.

Caps wird auf die Botlane wechseln und dann gegen Leute wie Rekkles (rechts) spielen.

Jeder geht überallhin und es ist Chaos

Warum machen die das? Der Chef des Teams, Carlos „Ocelote“ Rodríguez Santiago sagt: Letztes Jahr habe man LoL komplett geändert, weil plötzlich jeder Spieler überall hingehen konnte. Dieses Jahr will man noch weitergehen.

Ocelote sagt, er beansprucht kein Lob für die Idee, das gehe alles von den Spielern aus:

„Ich denke, wenn das Team zusammen und motiviert bleibt, werden wir sehen, dass das Spiel locker und lockerer wird und dass es keine Rollen mehr gibt. Jeder geht überallhin und es ist Chaos. Kontrolliertes Chaos.“ Der Gründer und Besitzer von G2 Esports, Ocelote

Allerdings sagt Ocelote auch: Sollte der Role-Swap schief gehen, wären beide bereit, wieder auf ihre Positionen zurückzukehren.

Ocelote glaubt an sein Team.

Zeichen des veränderten LoL

Das steckt dahinter: G2 Esports gilt als „kreatives Team“, bei dem die Spieler viel roamen, also nicht auf der Lane bleiben, sondern ihre Rollen frei interpretieren. Das war 2019 ihre Stärke – es ist für Gegner schwer, sich auf diesen Stil einzustellen.

Über Jahre dominierten Koreaner LoL mit einem starren, „strukturierten“ Spiel, bei dem man den Gegner zermürbt, einkesselt und abschnürt.

Der Stil von G2 Esports und „neuen Teams“ ist chaotischer, setzt mehr auf individuelle Klasse: Teams suchen früh Ganks, versuchen Gegner zu isolieren, zu überfallen und sich früh Vorteile zu sichern.

Dafür ist es wichtig, die Lane immer wieder zu verlassen, mit Teleports und Roams überraschend zuzuschlagen, dabei aber auf der eigenen Lane nicht in Rückstand zu geraten. Vor allem Midlane und Jungle sind für diese Taktik entscheidend.

Doinb (links) war am Ende zu stark für Caps und G2 Esports – der war noch freier.

G2 Esports hatte mit der Taktik viel Erfolg. Sie verloren die Worlds aber gegen FunPlus Phoenix, ein Team, das „noch chaotischer“ und freier spielt als sie selbst mit dem Dauer-Roamer Doinb und seinem genialen Jungle-Partner in LoL, Tian. Offenbar will G2 Esports jetzt mit noch mehr Kreativität und Freiheit 2020 auch mehr Erfolg erreichen.