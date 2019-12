LoL: Rollentausch bei G2 Esports – Gag oder meinen die das ernst?

Das europäische League of Legends-Team G2 Esports hat auf Twitter einen Rollentausch zweier Spieler angedeutet. Fans sind sich nun nicht sicher, ob dies ein Scherz oder ernst gemeint ist.

Was ist los bei G2 Esports? In einem Video auf Twitter kann man die beiden Spieler Rasmus „Caps“ Borregaard Winther und Luka „Perkz“ Perkovic von G2 Esports verfolgen. Sie unterhalten sich über die Zeit nach den Worlds und wie das Allstar-Event so gelaufen ist.

Danach melden sie sich gemeinsam für ein Spiel an, wobei Perkz sich auf der Midlane und Caps sich auf der Botlane einträgt. Nach kurzer Diskussion tragen beide diese Rollen ein.

Das Video endet daraufhin mit einem Zwinker-Smiley.

Wait, are @G2Caps and @G2Perkz really doing this? 🤯



Sorry @CarlosR, looks like you’ll have to play mid another year pic.twitter.com/IMvL3p6vXR — G2 Esports (@G2esports) December 13, 2019

Warum ist das besonders? Eigentlich sind Caps und Perkz beide „gelernte“ Midlander:

Perkz spielt seit 2015 auf der Midlane bei G2 Esports

Caps war von 2016 bis 2018 der Midlaner beim Konkurrenten Fnatic

Um aber International mit anderen Teams mithalten zu können, taten sich die beiden Spieler zusammen, obwohl sie über lange Zeit Rivalen waren.

Perkz gab dafür sogar seine Position auf und wechselte auf die Botlane. Ein solcher Wechsel findet bei den Profi-Spielern eher selten statt.

Nun deutet das Video an, dass die beiden Spieler wiederum einen Rollentausch vornehmen und Caps nun auf die Botlane wechselt.

G2 Esports – sie wurden dieses Jahr Zweiter bei der WM.

Tauschen beide Spieler wirklich die Rollen?

Wie wurde auf das Video reagiert? Unterhalb des Tweets und im reddit wurde viel über das kurze Video diskutiert. Bisher sind sich die Fans jedoch nicht sicher, ob der Wechsel wirklich stattfindet oder ob sich das Team bloß einen Spaß erlaubt.

Auf die direkte Nachfrage auf Twitter, ob der Tausch „real“ ist, antwortete der Account von G2 Esports mit einem „vielleicht“.

Nach der Niederlage im Finale gegen FunPlus Phoenix wäre es aber durchaus möglich, dass nach neuen Impulsen beim Team gesucht wird, zumal das chinesische Team sich weiter verstärkt hat:

Sieht aus, als wird das beste LoL-Team der Welt noch stärker

Was spricht für den Rollentausch? Perkz selbst ist Midlaner. Er sagte in einem Video, dass er nur für zwei Spieler von der Midlane weggegangen wäre: für Faker und für Caps. Gut möglich, dass er nun seine Position zurückbekommt.

Weiter angefeuert wird das Wechsel-Gerücht von Jankos, einem weiteren Spieler von G2 Esports. Er erklärte die Situation in seinem Livestream:

So soll Caps, der früher für Fnatic in der Midlane gespielt hat, scharf darauf sein, gegen seinen ehemaligen Teamkameraden Rekkles direkt anzutreten. Sie würden sich während der LEC dann in der Botlane gegenüberstehen.

Einige Fans sind nun der Meinung, dass der Rollentausch echt sein muss, weil Jankos der Spieler von G2 Esports ist, der noch am wenigsten herumalbert. So schreibt der Nutzer Prottek:

„Zur Information für diejenigen, die Jankos nicht verfolgen – er ist eine äußerst professionelle, ernsthafte Person und auch Streamer. Dies bestätigt, dass der Rollentausch hundertprozentig sicher ist, ebenso wie die Tatsache, dass Caps das nur tut, um seine Stärke zu beweisen.“

Das ist Jankos – der starke Jungler von G2 Esports.

Was spricht gegen den Rollentausch? Das gesamte Team G2 Esports ist bekannt dafür, viel Unfug zu veranstalten und die Leute um sie herum „zu trollen“. Selbst während der Weltmeisterschaft alberten die Spieler noch herum.

Es passt also durchaus zu G2 Esports eine solche Ankündigung nicht ernst zu meinen. Einige Stimmen im reddit sehen aber zumindest die Option, dass das Team nebenbei für den Rollenwechsel trainiert, um ihn dann nur gegen Fnatic durchzuführen.

Ob dies wirklich passiert, sehen wir dann zum Start der LEC am 24. Januar.

Was glaubt ihr? Findet der Rollentausch wirklich statt?