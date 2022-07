LoL: Das beste und böseste Team der USA nennt Konkurrenz „Hippies, Hoodies und einfach Nein“

In League of Legends läuft in den USA 2022 eine Wachablösung. Die früher so dominanten Teams wie TSM und Cloud9 schwächeln – am Ruder ist jetzt das Team „Evil Geniuses“. Die machen eine klare Kampf-Ansage gegen die Konkurrenz. Das Spannende: Evil Geniuses setzt auf Trash-Talk und junge Talente aus Nordamerika.

Das ist die Situation bei LoL in den USA:

Über Jahre war in den USA das „Team SoloMid“ dominant, sie gewannen 7 Meisterschaften. Weitere starke Teams waren Cloud9 (4 Meisterschaften) und Team Liquid (4 Meisterschaften). Andere Teams spielten kaum eine Rolle im Rennen und den Meistertitel der LCS.

Seit 2021 gibt es aber eine Wachablösung: Plötzlich sind die Teams 100 Thieves, die stark auf Merchanidse setzen, und Evil Geniuses ganz oben und gewannen jeder einen Meister-Titel. Auch jetzt, im Sommer 2022, haben sich beide Teams wieder an der Spitze der Liga gekämpft.

Die „Evil Geniuses“ bringen Würze ins Spiel und Innovation: Sie setzen auf US-Talente und lieben den Trash-Talk.

USA galt über Jahre als Liga für Legionäre und ausrangierte Profis

Das war lange das Problem der USA: Die führenden US-Teams waren über Jahre stark von europäischen Legionären geprägt, die in derUS-Liga LCS eine dominante Rolle spielten:

Vor allem skandinavische Spieler wie die Dänen Bjergsen, Jensen oder Zven schienen zu entscheiden, wer Meister wird

Ausgediente Veteranen aus Korea, die dort vor Jahren mal eine starke Saison gespielt hatten, wie Huni oder Impact, spielten über Jahre noch in den USA bei Spitzen-Teams mit.

Aus China kritisierte der Weltmeister: In den USA fehle der Leistungsdruck durch junge Talente auf die satten Profis – man würde alte Spieler zu lange spielen lassen, weil sie Merchandise-Artikel verkaufen

Die LCS galt über Jahre als eine Liga von Legionären und „alten Spielern“, die zu wenig Raum für US-Talente bot. Das führte dazu, dass die US-Teams Jahr für Jahr chancenlos bei internationalen Turnieren ausschieden und die Fans ausgiebig jammerten und meckerten: So könne es nicht weitergehen, es müsse sich was ändern.

Das ist der besondere Weg von Evil Geniuses: Doch Evil Geniuses hat genau mit diesen Talenten aus Nordamerika nun Erfolg. Als Schlüsselspieler gelten:

Der 17-jährige Kanadier jojoyun in der Midlane

Der 18-jährige US-Amerikaner Danny in der Botlane

Beide Spieler sind extrem jung und können sich weiter verbessern:

Im Frühling 2022 spielte Evil Geniuses in der Liga nur 9-9, wurde aber dank überragender Playffofs doch noch Meister

Im Sommer 2022 wirkt das Team nun viel dominanter: Mit 8-1 steht man an der Spitze der LCS

Das ist ungewöhnlich, denn eigentlich gelten „junge Teams“ als unstabil. Aber Evil Geniuses haben neben den beiden jungen Talente auch einige Erfahrung im Team, mit dem 23-jährigen Support-Spieler Vulcan und dem 27-jährigen Veteran Impact.

„Die alten Wege sind tot“

So tritt Evil Geniuses auf: So interessant wie ihr Kader ist ihr Auftreten auf Social Media.

In einem Video vom 5. Februar „The Old Ways are dead” sah man die CEO von Evil Geniuses, Nicole L. Jameson, mit zwei Content-Creators eine Kampfansage aussprechen:

Das Video beginnt mit einem Seitenhieb gegen Jack Etienne, den Chef von Cloud9: Dessen Anruf nimmt sie nicht mal an.

Dann werden die großen Konkurrenten abgefertigt: FlyQuests seien Hippies, 100 Thieves würden nur auf „Hoodies“, also Merchandise, setzen, und zu TSM sagt man: „Die gehen einfach gar nicht“ und zerreißt deren Plan genüsslich.

Im Video stellt das Team heraus, dass man mit 4 Spielern aus Nordamerika seinen eigenen Weg geht und eben nicht auf Legionäre setzt. Zwar hat man mit Impact (Südkorea) und Inspired (Polen) eigentlich zwei Leute im Kader, die nicht aus Nordamerika stammen. Top-Laner Impact spielt aber schon so lange in den USA, dass er nicht mehr als Legionär gilt.

Das andere Team in der Liste mit 4 Nordamerikanern wird per Fingerschnippen einfach aus der Liste entfernt.

Als Zeigen für die „neuen Wege“ kann man es auch auffassen, dass 3 Frauen diese Kampf-Aussage aussprechen.

Mit dem Trash-Talk und großen Ansagen bringt Evil Geniuses wieder dringend benötigtes Feuer in die LCS. Wobei EG international schon ein paar Ohrfeigen kassiert hat. Denn nach dem gewonnen Meister-Titel im Frühling 2022 hieß es von den jungen Nordamerikanern: Mit Europa nähme man es locker auf.

Beim MSI spielte man dann 4-mal gegen die europäischen Vertreter G2 und verlor jedes einzelne Spiel:

