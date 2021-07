Call of Duty, LoL: „114 € für einen Hoodie?“ – Abzock-Vorwürfe gegen E-Sport-Clan

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die Kritik macht sich besonders an einem dieser Gegenstände der neuen Kollektion breit – einem Anorak für 135 $. Den „Foundations Anorak“ gibt es in den Farben Alpine, Schwarz und Rot. Der Preis ist jedes Mal gleich.

Nadeshot sagte in einem Video: Diese Bekleidung sei eine Chance, dass jeder „Teil der Bewegung“ sein könne. Die Kleidung sei ein Ausdruck dessen, was er als „cool“ ansehe.

Der Clan „100 Thieves“ hat E-Sport-Teams in Call of Duty, League of Legends, Valorant und vielen anderen Games. Der Gaming-Clan verkauft im Shop auch Bekleidung. Doch die Preise werden nun diskutiert. Für Gaming-Merchandise sei das viel zu teuer, sagen Fans. Doch der Chef, Matthew “Nadeshot” Haag, widerspricht den Vorwürfen: Man sei ein Mode-Label, keine Merch-Firma, und verwende nur beste Qualität.

