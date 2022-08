HandOfBlood fliegt mit seinem Team in der 1. Runde der Playoffs raus, feiert trotzdem die gamescom

Obwohl Eintracht Spandau vor einigen Wochen aus den Prime-League-Playouffs geflogen ist, hat das Team seine gute Laune beibehalten und auf der gamescom 2022 hart gefeiert. Der Präsident HandOfBlood wurde dabei von der Menge auf den Armen getragen.

Das ist Eintracht Spandau:

Doch obwohl der Traum von der EU-Meisterschaft vorerst in die Ferne gerückt ist, hat es ihren Präsidenten HandOfBlood nicht daran gehindert, auf der gamescom mit den Fans so richtig zu feiern.

Der Chef wird auf den Armen getragen

Das passierte auf der gamescom: Am 26. August fand um 17. Uhr auf der gamescom-Messe am AMD-Stand in Halle 6 eine Mitgliederversammlung für alle Fans von Eintracht Spandau statt.

Obwohl es wenige Wochen vorher zu einer Niederlage und dem Rauswurf aus den Playoffs kam, hat es an der guten Stimmung, für die Eintracht Spandau und seine Fans bekannt sind, nichts geändert.

Die Halle war gefüllt mit Leuten, die schon 2 Stunden vor dem eigentlichen Start des Events zusammen die Hymne des Teams sangen (via Twitter) und HandOfBlood wie einen Rockstar auf den Armen über der Menge trugen:

Nach der feierlichen Begrüßung der Fans wurden Ehrungen an Mitglieder verliehen, die sich durch besonderen Einsatz und Leistung ausgezeichnet hatten. Sie gingen selbstverständlich fast alle an den Präsidenten Knabe, was von den Fans mit zahlreichen Buh-Rufen kommentiert wurde.

Die Ehrung für die geilste Leistung während der Splits erhielt aber das Team von Eintracht Spandau und die Coaches. Die Jungs haben sich von der Niederlage daher nicht runterziehen lassen und erhielten eine Runde Applaus von den Fans.

Knabe selbst betonte außerdem „out of Role“, also außerhalb seiner Präsidentenrolle, dass Eintracht Spandau „die geilste Scheiße“ ist, die er in seiner Karriere als YouTuber je gemacht habe.

Den Stream zur Konferent könnt ihr hier sehen.

Es wurden aber auch klare Worte gesprochen: Der Präsident Knabe kündigt an, dass das Team die Strauss Prime League gewinnen wird. Die besten LoL-Spieler spielen bekannterweise ja in Spandau.

Herr Knabe äußerte außerdem harsche Kritik an dem Pokal, der den Gewinnern verliehen wird. Sein Aussehen sollte bis zum nächsten Mal lieber geändert werden, denn wenn es wieder „so eine Analsonde ist“, dann werde sie eingeschmolzen, damit daraus ein „richtiger Pokal“ gemacht werden kann, so der Präsident.

Am Ende wurden Fragen aus dem Publikum beantwortet und es wurde die Frage nach einer „Eintracht E-Sport“-Bar aufgebracht, die wohl tatsächlich in Aussicht steht. Laut dem Manager Herr Ruhe besteht aktuell die Option dafür, doch eine tatsächliche Umsetzung sei in „aktuellen Zeiten sehr komplex“.

Man müsse sich mit vielen Parteien absprechen, doch wenn sich eine richtige Gelegenheit biete, eine echte Eintracht-Spandau-Bar hochzuziehen, würden sie das machen. Das Team blickt also trotz der Niederlage optimistisch in die Zukunft.

Wie arbeitet eigentlich der Trainer eines LoL-Teams? Wir haben mit dem Coach von Eintracht Spandau gesprochen

