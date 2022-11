LoL: Neues Team kauft wohl zwei Spieler im Rentenalter (27) – Baut den verrücktesten Kader der LEC

In League of Legends geht es zum Ende der Saison darum, dass die Teams sich für die nächste Saison vorbereiten. Dabei werden im E-Sports die Spieler gehandelt und an andere Teams abgegeben. So hat die spanische Mannschaft „Team Heretics“ die Chance genutzt und sich einen Platz in der LEC gekauft. Dann fehlten ihnen nur noch die guten Spieler.

Wie steht das Team aktuell da? Team Heretics hat im Sommer 2022 in der spanischen Liga die Playoffs gewonnen und ist dann bei den European Masters angetreten. Die EU Masters ist eine kompetetive Liga unter der LEC und bietet den besten Mannschaften aus der Region einen Platz, um sich zu beweisen.

Team Heretics hat mit ihrem alten Kader die Meisterschaft der EU Masters geholt. Jetzt spielen sie im Iberian Cup, der von der spanischen Liga ausgetragen wird, um den Titel für den Jahresabschluss. Am 19.11.2022 geht es um 18 Uhr auf Twitch los und Team Heretics hat die Möglichkeit, mit einem spektakulären Lauf das Jahr zu Ende zu bringen.

Das Team hat sich für 2023 einen Platz in der LEC gekauft. Jetzt schauen sie für das nächste Jahr nach Veteranen der League of Legends Szene um:

Sie haben sich unter anderem den Toplaner Shunsuke „Evi“ Murase (27) für ihr LEC Team herausgesucht.

Ebenfalls wollen sie den First-Blood König Marcin „Jankos“ Jankowski (27) einkaufen.

Was für Änderungen werden in der kommenden Season erwartet? Eine davon ist K’Sante auf der Toplane:

Neues Team holt sich einen der ganz alten Hasen

Was ist das für ein neuer Kader? Das Team aus Spanien hat seinen Kader aus den unterschiedlichsten Spielern zusammengestellt:

Die Toplane: Evi ist der Toplaner von DetonatioN FocusMe und wechselt zu Team Heretics. Damit ist er der erste Spieler aus einer japanischen Liga, der in die LEC eingekauft wird. Evi hatte ebenfalls Ende des Jahres 2017 bei seinem Team angefangen. Sein ikonisches Zeichen ist, dass er der Kamera, wenn sie auf ihn zeigt, einen Daumen hoch schenkt.

Jankos spielt seit 2013 in der LEC und hatte bei verschiedensten Teams gespielt. Zuletzt hat er für G2 Esports gespielt und mit dem Team 2019 beinahe den Weltmeistertitel geholt. Seit 2017 ist er Teil von G2 Esports und es geht das Gerücht um, dass die Ablösesumme von G2 zu hoch sei. Team Heretics will ihn für eine Summe von 100.000 € kaufen. Die Mitte : Auf der zentralen Positionen des Teams „Unicorns of Love Sexy Edition“ Sol-min „Ruby“ Lee (24) war diesen Sommer der MVP aus der Prime League. Er hatte gegen die Altherrenmannschaft von NNO gespielt, die nicht mehr so als 5-Mann-Team bestehen bleiben können. Ruby wird nächstes Jahr ebenfalls für Team Heretic spielen.

: Auf der zentralen Positionen des Teams „Unicorns of Love Sexy Edition“ Sol-min „Ruby“ Lee (24) war diesen Sommer der MVP aus der Prime League. Er hatte gegen die Altherrenmannschaft von NNO gespielt, die nicht mehr so als 5-Mann-Team bestehen bleiben können. Ruby wird nächstes Jahr ebenfalls für Team Heretic spielen. Frische Energie für die Botlane: Der ADC von Team Heretics bleibt ihnen mit Jakob „Jackspektra“ Gullvag Kepple (21) erhalten. Er hatte Anfang 2022 für das Team angefangen und bislang eine recht kurze League of Legends Karriere.

Der ADC von Team Heretics bleibt ihnen mit Jakob „Jackspektra“ Gullvag Kepple (21) erhalten. Er hatte Anfang 2022 für das Team angefangen und bislang eine recht kurze League of Legends Karriere. Der Supporter Mertai „Mersa“ Sari (20) von Misfits Gaming wechselt ebenfalls zu Team Heretics. Er ist für seine Engange- und Tank-Supporter bekannt. Zum Glück für Jankos spielt er keine Yuumi, denn der Champ gehört gebannt. Mersa bildet mit Jackspectra das Duo auf der Botlane.

Wie sehen die Chancen in der LEC aus? Team Heretics versucht mit ihrem neuen Kader in der europäischen League of Legends Liga Fuß zu fassen. Sie haben durch den Kauf von 2 LoL Veteranen mit Jankos und Evi eine sehr spannende Mannschaft aufgestellt, die sich behaupten will.

Auch aus der Community ist die Frage groß, wie sich das Team in der LEC schlagen wird. „veimiK“ schreibt: „Es ist wieder Jankos mit einer unerfahrenen Botlane. Ich bin ganz gespannt, wie es diesmal wird.“ (via Reddit).

Die Frage wird sein, wie gut sich die etablierten Spieler mit den Neulingen abgleichen können und aufeinander einspielen. Jankos ist für seine Präsenz vor allem zu Beginn des Spiels bekannt, was ihm auch den Spitznamen „First Blood King“ verlieh.

Sollten sie es schaffen sich aufeinander gut einzuspielen, bestehen für das Team mit diesem Kader gute Chancen in der LEC mitmischen zu können. Wie hoch sie es schaffen werden, ist für uns und die Community sehr spannend.

