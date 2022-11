LoL-Team von HandOfBlood wollte seine Spieler zu echten Idolen machen – Tauscht jetzt 3 von ihnen aus

Der YouTuber HandOfBlood hat sich mit seinem LoL-Team Eintracht Spandau einen großen Wunsch erfüllt. Doch er wollte einige Dinge anders machen, darunter gegen die Schnelllebigkeit im E-Sport vorgehen. Nach einem Jahr werden jedoch mindestens drei Spieler ausgetauscht. In einem Statement erklärt er, warum das passiert.

Was macht das Team so besonders?

Eintracht Spandau möchte viele Dinge anders machen als traditionelle E-Sport-Teams. Bei der Ankündigung im November 2021 betonten sie, dass Storytelling in den Fokus rücken und eine echte Fankultur wie im Fußball entstehen soll.

Zu den Zielen des Teams gehöre auch, das ständige Wechselkarussell zu durchbrechen und nachhaltig zu arbeiten. Denn für echte Identifikation sei es wichtig, dass man auch die Spieler kenne und sich für sie interessiere.

Inzwischen ist ein Jahr vergangen und Eintracht Spandau hat einen großen Stellenwert in der deutschen LoL-Szene eingenommen. Doch mit dem Jahreswechsel kommen auch Anpassungen am Spielerkader des Teams.

Gleich drei Profis werden Eintracht Spandau verlassen und noch ist unklar, wie es mit den anderen beiden weitergeht. In einem Statement erklärte HandOfBlood nun, warum diese Wechsel nicht vermieden werden konnten.

Verschiedene Faktoren sorgen für Wechsel, auch wenn man sie vermeiden will

Welche Spieler werden Eintracht Spandau verlassen? Drei Profis haben ihren Abschied bereits angekündigt. Der Jungler Obsess, der AD-Carry Kynetic und der Supporter Prime verlassen die Organisation.

Unklar ist, ob die anderen beiden Spieler weiterhin bei Eintracht Spandau bleiben. Alle fünf Spieler hatten die Erlaubnis bekommen, sich zum Ende der Saison nach neuen Teams umzusehen.

Was sagt Hänno zu den Wechseln? In seinem Statement betont der YouTuber, dass Eintracht Spandau auch künftig weiter nachhaltig arbeiten und die Identifikation mit Spielern fördern möchte. Immerhin habe man es ein Jahr lang geschafft, mit dem exakt gleichen Roster zu spielen.

Aber es gäbe auch Faktoren, die die Organisation immer im Hinterkopf behalten muss:

Eintracht Spandau hat die Ambition, langfristig um die EU Masters mitzuspielen. Das müsse auch der Kader wiedergeben.

Die Dynamik im Team muss stimmen. Wenn Charaktere nicht zueinander passen, bringt es nichts, sie in ein Team zu sperren.

Die Spieler vertreten ihre Interessen selbst und entscheiden auch ohne Einfluss der Organisation, ob sie wechseln wollen.

Es gibt Konkurrenz, die bessere Angebote bei den Verträgen macht, vor allem im Ausland. HandOfBlood betont hier, dass sie zwar eine gute Infrastruktur mit Wohnungen, Büro, Koch, Physio und Coaches stellen, aber Gehälter nur im Mittelfeld der Prime League stellen.

Als Team in der Europa League sei man zudem immer so etwas wie ein Ausbildungsverein. Sollte ein Spieler irgendwann richtig gut werden, springt dieser in die LEC, die höchste europäische Liga.

Hänno wünscht sich eine schöne Abschiedskultur für die Ex-Spieler

Was sagt der Präsident noch? Laut HandOfBlood soll der Abschied von den Spielern nicht leicht gefallen sein. Ihm und auch dem Rest der Organisation seien sie sehr ans Herz gewachsen. Er wünscht sich, dass Eintracht Spandau eine besondere Abschiedskultur entwickelt:

Lasst uns für die aktuellen und alle kommenden Spandauer Legenden eine Abschiedskultur entwickeln, welche sie auch in ihre zukünftigen Häfen begleitet und ihnen dort Geborgenheit und Zuspruch liefert, als hätten sie die Bezirksgrenzen von Spandau nie verlassen. Ihr wisst gar nicht, wie dankbar unsere Jungs bspw. im Spring Split waren, als sie nach einem 0:4 Start nicht ausgepfiffen, sondern weiter angefeuert wurden. Einen solchen Rückhalt haben diese Spieler vorher noch nie in ihrer Karriere erlebt. Etwas Vergleichbares gibt es im League of Legends E-Sport bislang noch nicht, auch nicht bei KOI oder Karmine Corp. Weiter so!

Wer werden die neuen Spieler von Eintracht Spandau? Dazu gibt es derzeit viele Gerüchte, doch der YouTuber betont, dass es nur Gerüchte sind. Der offizielle Kader wird am Wochenende vom 16. bis 18. Dezember auf der DreamHack in Hannover bekannt gegeben.

Was sagt ihr dazu, dass nun doch Wechsel stattfinden? Und werdet ihr das alte Roster vermissen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Änderungen wird es auch am Roster des Teams „No Need Orga” geben. Denn die Streamer werden in der Saison 2023 nicht mehr so zusammenspielen können, wie bisher:

