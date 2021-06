LoL: Was ist meine MMR?

Das Matchmaking Rating (kurz MMR) spielt in den Ranglisten-Matches von League of Legends eine wichtige Rolle. Wir von MeinMMO verraten, was MMR ist und wie ihr euer eigenes MMR herausfinden könnt.

Was ist MMR? Das Matchmaking Rating ist ein Wert, der euer Skill-Level beschreibt und an dem sich eure Mitspieler und Gegner in einem Ranglisten-Match orientieren:

Wer ein niedriges MMR hat, spielt gegen schwache Gegner und mit schwachen Verbündeten

Wer ein hohes MMR hat, spielt gegen starke Gegner und mit starken Verbündeten

Das Matchmaking Rating funktioniert unabhängig von der tatsächlichen Platzierung im Ranked, wobei Siege und Niederlagen Einfluss auf euer Rating haben. So kann man als Gold-Spieler mit einem hohen MMR auf Spieler aus Platin treffen, während man mit einem niedrigen MMR auf Silber-Spieler trifft.

Was ist meine MMR? Es ist leider nicht möglich, euer exaktes Matchmaking Rating herauszufinden. Allerdings könnt ihr eine Tendenz erkennen, wenn ihr auf die erhaltenen LP (Liga Punkte) nach einem Ranglisten-Match schaut:

Bekommt ihr viele LP, ist eure MMR höher als für den Durchschnitt eures Rankings und das Spiel versucht euch schnell zu eurem echten Rang zu pushen

Bekommt ihr wenig LP, dann habt ihr gegen schwache Gegner gespielt und euer MMR ist eher geringer. Das System wird euer MMR pushen, während der Rang zurückgehalten wird

In die gewonnenen LP spielen auch die verschiedenen MMRs der Mitspieler und Gegner rein, trotzdem kann man aus mehreren Matches eine Tendenz ableiten.

Zudem gibt es externe Hilfsmittel. Die Webseite Whatismymmr nutzt verschiedene Algorithmen, um einen möglichst genauen Wert anzugeben. Dazu nutzt sie die gespielten Solo-Matches im Ranked. Der angezeigte Wert gibt eine Tendenz an (Beispiel 1200 ±100), sodass sich euer tatsächliches MMR zwischen 1.100 und 1.300 befindet. Whatismymmr betont zudem, dass der Wert präziser wird, je mehr Matches ihr gespielt habt.

Die verschiedenen Ränge in LoL von Eisen (links) bis Challenger (rechts).

Wie verbessere ich mein MMR? Das Matchmaking Rating verbessert sich, wenn ihr ein Ranked-Match gewinnt, und verschlechtert sich, wenn ihr ein Ranked-Match verliert. Grundsätzlich gilt: Wer mehr gewinnt als verliert, verbessert sein Matchmaking Rating.

Wie kommt es zu einem Unterschied von MMR und Ranking? Das kann mehrere Gründe haben:

Die ersten 10 Matches in einer Saison, die Placement-Matches, sind besonders wichtig. Sie geben viel mehr LP, um euch schnell zu eurem rechtmäßigen Ranking zu bringen. Verliert ihr dort, dauert es länger, bis sich MMR und Liga angepasst haben.

Wer eine Warteschlange verlässt – sei es durch einen Disconnect oder mit Absicht – verliert LP, nicht jedoch MMR.

Wenn ihr ein Match mit 0 LP verliert, aber dadurch nicht absteigt, wird euer MMR trotzdem schlechter.

Wer mit Spielern zusammen in eine Warteschlange geht, die ein hohes MMR haben, bekommt mitunter mehr MMR als LP.

Gibts es MMR auch in anderen Modi? Ja, auch im normalen Modus von LoL oder im Auto Battler Teamfight Tactics gibt es MMR. Jedoch hat jeder Modus ein eigenes Rating, das unabhängig von den anderen funktioniert.

Hat euch der Artikel geholfen oder habt ihr weitere Fragen zum Thema Matchmaking Rating?

