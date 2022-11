League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Man startete also mit einer groben Auswahl von etwa vier Champions pro Position, wobei die Meta damals noch ganz anders war. Die Position des Junglers gab es nicht. Gespielt wurde in der Aufteilung 2/1/2 und es war nicht unüblich, mit allen fünf Champions Smite zu wählen, um sowohl Minions auf der Lane als auch die Kreaturen im Jungle zu töten.

Wer waren die ersten Champions? Schon in den Tests zu League of Legends hatten die Spieler eine Auswahl zwischen verschiedenen Champions. Zum ersten Aufgebot überhaupt zählen diese 17:

Insert

You are going to send email to