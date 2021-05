LoL: Was sind Chromas?

In League of Legends wurden 2015 die Chroma-Skins eingeführt. Dabei handelt es sich um besondere Versionen von bereits vorhandenen Skins, die jedoch in verschiedenen Farben veröffentlicht werden. Zudem gibt es einen speziellen Sale für die Chromas – das Essenz-Wunderland.

Was sind Chroma-Skins genau? Bei den Chromas handelt es sich um eine andere Farbvariante eines Champions oder eines bestimmten Skins. Um die Chromas nutzen zu können, müsst ihr jedoch den jeweiligen Champ und Skin freigeschaltet haben.

Chromas dienen vor allem dazu, dass die Spieler ihre Charaktere noch stärker individualisieren können. Wem es beispielsweise nicht reicht, den Champion Caitlyn mit einem Pool Party-Skin zu versehen, der kann zusätzlich diesen Skin noch gelb, blau oder rosa färben.

Was kosten Chromas? Chromas kosten jeweils 290 Riot Points oder können während des Essenz-Wunderlands für 2.000 BE oder 195 Riot Points (als Frühaufsteher-Angebote) gekauft werden. Zudem gibt es Bundles, in denen die Skins günstiger zu bekommen sind.

Was ändert sich durch Chroma-Skins? Vor allem die reine Farbe der getragenen Ausrüstung. In der Regel sind Partikeleffekte von Fähigkeiten oder Angriffen nicht von den Chromas betroffen.

Besonders schön kann man die Chroma-Variationen am Champion Zac erkennen:

Zac ist eigentlich grün (links). Mit entsprechenden Chroma-Skins ändert er jedoch seine Farbe.

Was für Arten von Chroma-Skins gibt es? Chromas gibt es in verschiedensten Farben, aber auch Typen:

Manche Chroma-Skins stehen dauerhaft zur Verfügung, andere nur dann, wenn auch der Skin im Angebot ist

Manche gibt es nur im Bundle

Andere können nur über das Hextech-Crafting bekommen werden

Einige Chroma-Skins sind Teil vom LoL Partner-Programm

Allerdings gibt es nicht zu jedem Skin einen Chroma und nicht bei jedem Skin sind die Chromas identisch.

Eine Übersicht über alle Chroma-Skins bekommt ihr am einfachsten über den Shop im LoL-Client. Dort stehen euch über 2.000 Chromas zur Verfügung.

Chromas und das Essenz-Wunderland

Was ist das Essenz-Wunderland? Zweimal im Jahr, einmal in der Mitte der Season (April oder Mai) und einmal in der Pre-Season (November oder Dezember) findet das Essenz-Wunderland statt. Das ist besonders für Chroma-Fans interessant, weil die Skins dort für die Ingame-Währung Blaue Essenzen (BE) gekauft werden können:

Während der Mitte der Season gibt es die Chromas, die von Juli bis Dezember ins Spiel kamen.

Während der Pre-Season gibt es Chromas, die von Januar bis Juli veröffentlicht wurden.

Wer also seinen Lieblings-Champion oder -Skin noch passend einfärben möchte, sollte dieses Event im Auge behalten.

