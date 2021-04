LoL: „Hoffe, du kriegst Krebs!“ – Ein WM-Finalist entpuppt sich als harter Flamer

In der League of Legends schaffte es Hampus „promisq“ Abrahamsson mit G2 Esports ins Finale der Worlds 2019. Zwei Jahre später stellt sich heraus, der 27-jährige Schwede ist selbst für LoL-Verhältnisse ein harter Flamer.

Daher kennt man promisq: Der Schwede war 2019 Teil von G2 Esports, einem der erfolgreichsten Teams in Europa der letzten Jahre. Das Team schaffte es 2019, erst die LEC zu gewinnen und später fast Weltmeister zu werden. G2 scheiterte lediglich an „SuperCarry Doinb“ mit seinem Team FunPlus Phoenix im Finale der Worlds 2019.

promisq war als Ersatz-Supporter ins Team von G2 gerückt, weil man fürchtete, eine Verletzung des eigentlichen Supporters, Mikyx, könnte neu auftreten, daher war er 2019 von März bis November Teil von G2, wurde letztlich aber kaum gebraucht.

Im Moment spielt er für das Team „Astralis“ als Start-Support in der LEC: Sie wurden in der regulären Saison Vorletzter.

Das Top-Team von G2 2019. promisq ist der 2. von links.

“Hirntotes Asperger-Kind”

Das stellt sich jetzt raus: Ein High-Elo-Spieler hat in LoL nun öffentlich gemacht, was für ein Flamer der Schwede ist. Der soll ihn in einem Ranked Spiel bedrängt haben, den Champion Renekton zu spielen. Wenn er das nicht tue, werde promisq das Spiel absichtlich sabotieren.

Nach dem Spiel erkundigte sich der High-Elo-Spieler, was für ein Problem promisq mit ihm habe. Der antwortete lapidar: „Hoffe du kriegst Krebs! Hab einen schönen Tag.“

Der Spieler sagt: Man müsse schon ein riesiges Ego haben, wenn man sowas sagt. Denn er findet das Einzige, was promisq je Bedeutendes geleistet habe, sei es „Ein Turnier zu gewinnen, bei dem er nicht mitgespielt hat.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

In der Folge meldete sich der Strategie-Coach von Cloud 9 und erzählte seine Erlebnisse mit promisq. Er sagt, er sei mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert worden. Das sei allgemein bekannt.

promisq habe ihn dann in einem Match gefragt, wie „hart man ihn als Baby habe fallen lasse“ und nannte ihn ein „Hirntotes Asperger-Kind.“

Team sagt: Das Verhalten entspricht nicht unseren Werten

So reagiert sein Team: Astralis hat sich in einem Statement von diesem Verhalten distanziert und es verurteilt. Das entspreche nicht den Werten des Teams.

Man werde die Sache mit promisq nun intern klären.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

promisq ist bereits 27 und bei Astralis lief es mit Spring Split gar nicht gut. Könnte sein, dass sich promisq auf dieser höchst ungünstigen Note aus dem Profi-Geschäft von LoL verabschiedet.

In LoL ist das Flamen irgendwie Teil der Kultur. Riot Games hat in einer Video-Reihe mal erklärt, warum ausgerechnet die Spieler des MOBAs so häufig diesen dunklen Pfad beschreiten:

