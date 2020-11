League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Während des Events gibt es jedoch etliche Chroma-Skins für 2.000 Blaue Essenzen. Dabei handelt es sich um Chromas, die im Zeitraum Januar bis Juni erschienen sind, so wie es in der Vergangenheit üblich war.

In League of Legends findet ab heute Abend, dem 30. November, das Essenz-Wunderland statt. Bei diesem speziellen Event könnt ihr eure Blauen Essenzen, die Ingame-Währung im Spiel, gegen coole Skins, Chromas, Icons und Emotes umtauschen. Wir von MeinMMO verraten, was es cooles gibt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 1 + 8 =

Insert

You are going to send email to