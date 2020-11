League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Mittlerweile wurde der Kanal von Scyrine auch noch von Twitch gesperrt und der Streamer gebannt. Ob es an der Sache mit dem heimlichen Zocken und Ausrasten im Unterricht lag, ist nicht bekannt. Im Falle des populären Streamers xQc ist die Sacher aber eindeutiger. xQc wurde wegen unfairem Stream-Sniping von Twitch gebannt und die Sache zieht noch einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich.

Dem ertappten Schuljungen fiel nichts Besseres ein, als eine reichlich lasche Lüge aufzutischen „Das war mein Bruder“, war das Schlaueste, was ihm in dieser Situation einfiel.

So versuchte sich Scyrine rauszureden: „Entsetzt stammelte Scyrine noch „Ich war nicht gemutet!“, als die Lehrerin schon nachfragte „Ist bei einem von euch gerade was hochgegangen oder was?“

„Ich bin so durch! Ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen! Ich hab‘ genug, ich hab‘ genug, ich hab‘ echt so scheiße genug davon, ey!“

Was ist passiert ? Der Streamer hinter dem Nickname Scyrine geht noch zur Schule und aufgrund der Corona-Seuche findet der Unterricht bei ihm gerade via Online-Meetings im Programm Zoom statt. Doch Scyrine wollte lieber zocken, anstatt dem Unterricht zu folgen. Daher spielte und streamte er heimlich League of Legends, während er vorgab, dem Unterricht zu folgen.

