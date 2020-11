Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist einer der größten und kontroversesten Streamer auf Twitch. Bekannt wurde er mit League of Legends. In einem Livestream kamen die Entwickler von Riot Games zu Besuch und beschenkten ihn sogar. Seine Reaktion darauf war gewohnt ausfallend.

Was ist passiert? In einem LoL-Livestream von Tyler1 beschenkten die Entwickler seine Zuschauer mit insgesamt 50 Subscriptions.

Dabei handelt es sich um Abonnements, die Zuschauer für rund 5 Dollar abschließen können, um ihren Streamer zu unterstützen und sich verschiedene Belohnungen wie Abzeichen zu verdienen.

Riot Games schenkte Tyler1 damit indirekt mindestens 125 US-Dollar. Das ist der Mindestwert von 50 % der Ausgaben, die an den Streamer gehen. Gut möglich jedoch, dass Tyler 1 sogar bessere Konditionen hat und einen höheren Prozentsatz von Twitch bekommt.

Wie reagierte Tyler1 auf die Spende? Anstatt sich jedoch bei Riot Games sofort zu bedanken und sich mit den Zuschauern über die Abos zu freuen, fing Tyler1 erstmal an die Entwickler zu beleidigen und sie für seine Niederlagen in Ranked-Games verantwortlich zu machen.

„Ich will eure verdammten Geschenke nicht … aber danke“

Was sagt Tyler1? Der kurze Clip beginnt damit, dass sich der Streamer über die große Zahl an geschenkten Subs wundert, das aber sofort ins Lächerliche zieht und eine Beleidigung hinterher setzt:

Riot Games mit 50 Geschenken. Wow. Oh mein Gott, das sind viele geschenkte Subs. Aber wisst ihr was noch viel ist? Die Menge an LP [Ligapunkte in der Rangliste], die ich heute verloren habe, ihr H****söhne.

Dabei geht er ganz nah an die Kamera heran, sodass man nur noch seine Nase und manchmal seine Augen erkennen kann.

An die erste Beleidigung schließt er dann mit weiteren Beleidigungen gegen die Entwickler an. Seine emotionale Rede beendet er jedoch mit einem kurzen „aber danke“, was die ganze Situation noch kurioser macht:

Ihr Bastarde, könnt ihr mich hören? Ich will eure verdammten Geschenke nicht, ich möchte eure verdammten LP … aber Danke

Tyler1 war permanent in LoL gesperrt, wurde jedoch begnadigt

Tyler1 wird sehr kontrovers gesehen, was an seiner Art der Unterhaltung liegt. Das toxische Verhalten und die laute Schreierei liegen nicht jedem, auch wenn es sein Entertainment-Stil ist.

Das Interessante ist aber, dass Tyler1 2016 eigentlich für immer von Riot Games aus LoL verbannt wurde, weil er zu toxisch war.

Er wurde eigentlich nur entbannt, weil er so populär war und ein Riot-Mitarbeiter ihn hart beleidigt hatte. Der Designer wurde daraufhin gefeuert und Tyler1 durfte in das Spiel zurückkehren.

„Reformed“ war über Monate sein Motto. Er hatte sich geändert

Inzwischen feiert sich der Streamer noch viel mehr und behauptet sogar, dass er so wichtig sei, dass Riot ihn nicht bannen könne. Das hat einen wahren Kern, denn mittlerweile ist Tyler1 so erfolgreich, dass er eine gewisse Narrenfreiheit hat.

Allerdings hat er auch eine weiche Seite, die er selten zeigt. Ein besonderes Geschenk jedoch brachte sein Herz zum Schmelzen:

