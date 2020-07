Der Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkamp (25) hat den größten Kanal zu League of Legends auf Twitch. Über Jahre war er von Riot Games aus LoL verbannt, weil er zu toxisch war. Auch jetzt überschreitet er häufig Grenzen, doch er ist das Aushängeschild des MOBAs geworden. Nun wird ihm klar, warum er nicht mehr gebannt wird: Er hat einfach zu viele Zuschauer, wie er irre lachend verkündet.

Das erfährt Tyler1 vor dem Clip: Jemand hat dem Twitch-Streamer gesteckt, dass sein Kanal auf Twitch mehr Stunden gesehen wurde als der offizielle Kanal der nordamerikanischen Liga LCS.

Wie aus einem Screenshot hervorgeht, sah es vom 6. Juli bis zum 12. Juli auf Twitch so aus:

Der Kanal von Loltyler1 hat 1,25 Millionen Stunden Sehzeit

Der Kanal der LOL-Liga LCS hat nur 1,19 Millionen Stunden

Diese Statistik von ESport-Observer freut Tyler1. Er liegt vor der LCS bei den gesehenen Stunden.

Kein Wunder, dass sie mich nicht bannen

So reagiert Tyler1 auf diese Information: Tyler1 verhält sich, nachdem er die Information erhält, wie ein Schurke aus einem „James Bond“-Film. Er verschlingt dabei noch stilecht einen Schokoriegel.

Warte, du sagst mir, dass mich mehr Leute schauen als die LCS? Bei den wöchentlichen Stunden? Dann ist es ja kein Wunder, dass ich nicht gebannt werde! [Irres Bösewicht-Lachen] Sie brauchen mich ja tatsächlich! Tyler1

Tyler1 schreibt dann in den LoL-Chat: „Ich werde das Spiel jetzt so hart inten, weil ich nicht gebannt werden kann. Riot, ihr seid am Arsch.“

Er scheint so aufgeregt zu sein, dass er aus Versehen nicht mal in All-Caps tippt.

Das steckt dahinter: Das ist wie alles, was Tyler1 macht, mit einer Spur Ironie zu sehen, aber es hat einen wahren Kern:

Tyler1 war über Jahre aus LoL gebannt, weil er einfach zu toxisch war und Riot Games dieses Verhalten nicht dulden wollte

Riot erlaubte ihm eigentlich nur wieder LoL zu spielen und zu streamen, nachdem ihn ein Riot-Mitarbeiter 2017 so hart beleidigt hatte, dass man den feuern musste

Tyler1 inszenierte seine Rückkehr zu LoL dann mit T-Shirts auf denen „Reformed“ stand – er hatte sich angeblich geändert

Seit er wieder da ist, ist Tyler1 immer größer geworden und mittlerweile klar der Star von LoL und das Aushängeschild des Spiels auf Twitch

„Reformed“ war über Monate sein Motto. Er hatte sich geändert

Mittlerweile ist Tyler1 so erfolgreich, dass er eine gewisse Narrenfreiheit hat, das zu machen, was er machen will. Er braucht sich nicht zu mäßigen.

So gab es 2019 einen Vorfall, als Twitch gerade zu Tyler1 schaltete, während der bei ihrem Turnier TwitchRivals unterwegs war, das er sogar gewann.

Tyler1 brüllte da gerade aggressiv von Motherfuckern und tobte, während die Twitch-Kommentatoren das weglachten.

Die Lehre scheint hier zu sein: Wenn du nur groß genug bist, dann gelten die Benimmregeln für dich nur so mittel-streng.

Allerdings scheint Tyler1 schon genau zu wissen, was er auf Sendung darf und was er nicht darf und balanciert da auf einem Drahtseil.

Er hat auch eine andere Seite.

Tyler1 ist sicher einer der begabtesten Entertainer auf Twitch. Viele seiner Wutausbrüche und Anfälle sind augenscheinlich inszeniert und sollen das Publikum belustigen. Dass der Streamer auch eine andere, weiche Seite hat, konnten Zuschauer sehen, als er ein ganz besonderes Geschenk auspackte:

