Riot Games hat erste Details zum neuen Champion Rell in League of Legends veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Reiterin, die als Tank-Support eingesetzt wird. Wir von MeinMMO verraten euch, was sie kann und wann sie voraussichtlich ins Spiel kommt.

Was ist das für ein Champion? Riot Games hat überraschend einen der 3 neuen und geplanten Champions angekündigt. Rell, die Eiserne Jungfrau, ist dabei der erste Charakter, der sich auf ein Reittier schwingen und mit ihm in den Kampf reiten kann.

Auch sonst sind ihre Fertigkeiten sehr interessant, weil sie darauf abzielen, die Verteidigung des Gegners zu reduzieren. So kann Rell Rüstung und Magieresistenz von Feinden entfernen.

Sie wird zukünftig wohl als Support gespielt, wobei Rell in die Rolle eines Tanks schlüpft und nur wenig Schaden an Feinden verursachen wird.

Wann erscheint Rell? Rell soll mit dem Update in dieser Woche auf die Test-Server kommen. Damit ist ein Release zwei Wochen später, für Patch 10.25, sehr wahrscheinlich.

Die Fähigkeiten von Rell

Was kann Rell? Rell kann mit ihrer Fertigkeit „W“ auf ein Pferd steigen und dadurch erhöhtes Lauftempo bekommen. Danach wird ihre „W“ zu einer neuen Fertigkeit, mit der sie ihr Pferd in einen riesigen Schild verwandelt und beim Absitzen Gegner in die Luft geschleudert werden.

Passiv – Traditionsbruch : Rell greift sehr langsam an, stiehlt ihrem Ziel jedoch vorübergehend einen Teil der Rüstung und Magieresistenz, um basierend auf der gestohlenen Menge zusätzlichen Schaden zu verursachen. Außerdem kann Rell mehreren unterschiedlichen Gegnern Resistenzen entziehen, um selbst extrem robust zu werden.

: Rell greift sehr langsam an, stiehlt ihrem Ziel jedoch vorübergehend einen Teil der Rüstung und Magieresistenz, um basierend auf der gestohlenen Menge zusätzlichen Schaden zu verursachen. Außerdem kann Rell mehreren unterschiedlichen Gegnern Resistenzen entziehen, um selbst extrem robust zu werden. Q – Splitterschlag : Rell sticht mit ihrer Lanze nach vorne, durchbricht dabei alle Schilde und fügt allen getroffenen Gegnern Schaden zu (der Schaden verringert sich nach dem ersten Ziel). Wenn Rell einen Verbündeten mit ihrem E – Anziehen und abstoßen – gebunden hat, erhalten sie und dieser Verbündete für jeden Champion, der von dieser Fähigkeit getroffen wird, Leben.

: Rell sticht mit ihrer Lanze nach vorne, durchbricht dabei alle Schilde und fügt allen getroffenen Gegnern Schaden zu (der Schaden verringert sich nach dem ersten Ziel). Wenn Rell einen Verbündeten mit ihrem – gebunden hat, erhalten sie und dieser Verbündete für jeden Champion, der von dieser Fähigkeit getroffen wird, Leben. W – Ferromanie: Aufsitzen (Kann nur in der gepanzerten Form gewirkt werden): Rell stürmt nach vorne und verwandelt ihre Rüstung in ein Reittier, wodurch sich ihr Lauftempo stark erhöht. Bei ihrem nächsten Angriff stürmt sie ihr Ziel an, um ihm zusätzlichen Schaden zuzufügen und es über ihre Schulter zu werfen. Das Lauftempo von Rell ist erhöht, während sie auf ihrem Reittier sitzt. Nach der Verwandlung verändert sich diese Fähigkeit zu Ferromantie: Herabstürzen .

(Kann nur in der gepanzerten Form gewirkt werden): Rell stürmt nach vorne und verwandelt ihre Rüstung in ein Reittier, wodurch sich ihr Lauftempo stark erhöht. Bei ihrem nächsten Angriff stürmt sie ihr Ziel an, um ihm zusätzlichen Schaden zuzufügen und es über ihre Schulter zu werfen. Das Lauftempo von Rell ist erhöht, während sie auf ihrem Reittier sitzt. Nach der Verwandlung verändert sich diese Fähigkeit zu . W – Ferromantie: Herabstürzen (Kann nur auf dem Reittier gewirkt werden): Rell springt in die Luft und verwandelt ihr Reittier in eine schwere Rüstung, wodurch sie einen riesigen Schild erhält, der so lange bestehen bleibt, bis er zerstört wird oder Rell wieder auf ihr Reittier steigt. Bei der Landung schleudert sie alle Gegner in der Nähe in die Luft. Rell kann während der Verwandlung ihr E – Anziehen und abstoßen – und ihr R – Magnetsturm – wirken. Während sich Rell in ihrer gepanzerten Form befindet, wird ihr Durchhaltevermögen erhöht, ihr Lauftempo verringert und sie erhält eine Obergrenze für das Lauftempo. Nach der Verwandlung verändert sich diese Fähigkeit zu Ferromantie: Aufsitzen .

(Kann nur auf dem Reittier gewirkt werden): Rell springt in die Luft und verwandelt ihr Reittier in eine schwere Rüstung, wodurch sie einen riesigen Schild erhält, der so lange bestehen bleibt, bis er zerstört wird oder Rell wieder auf ihr Reittier steigt. Bei der Landung schleudert sie alle Gegner in der Nähe in die Luft. Rell kann während der Verwandlung ihr – – und ihr – – wirken. Während sich Rell in ihrer gepanzerten Form befindet, wird ihr Durchhaltevermögen erhöht, ihr Lauftempo verringert und sie erhält eine Obergrenze für das Lauftempo. Nach der Verwandlung verändert sich diese Fähigkeit zu . E – Anziehen und abstoßen : Rell nutzt den Magnetismus, um einen Teil ihrer Rüstung an einen verbündeten Champion zu binden und ihm dadurch zusätzliche Rüstung und Magieresistenz zu gewähren, wenn er sich in ihrer Nähe befindet. Rell kann diese Fähigkeit erneut aktivieren, um die Bindung zu beenden und alle Gegner in der Nähe und zwischen ihr und ihrem Verbündeten zu betäuben.

: Rell nutzt den Magnetismus, um einen Teil ihrer Rüstung an einen verbündeten Champion zu binden und ihm dadurch zusätzliche Rüstung und Magieresistenz zu gewähren, wenn er sich in ihrer Nähe befindet. Rell kann diese Fähigkeit erneut aktivieren, um die Bindung zu beenden und alle Gegner in der Nähe und zwischen ihr und ihrem Verbündeten zu betäuben. R – Magnetsturm: Rell entfesselt einen Magnetsturm und zieht nahe Gegner ruckartig zu sich. Danach erschafft sie ein Gravitationsfeld, das nahe Gegner ein paar Sekunden lang anzieht. Das Feld unterbricht die anderen Aktionen ihrer Gegner nicht.

Wer sich die Fähigkeiten bereits anschauen möchte, kann dies im offiziellen Blogpost oder in kurzen Videos auf Twitter tun. Klickt dazu einfach auf den eingebundenen Tweet und schaut euch die weiteren Antworten von League of Legends DE an:

Rell erscheint direkt mit neuem „Battle Queen“-Skin

Was kommt noch neues auf die PBE? Neben Rell wird es mit dem nächsten Update der Test-Server auch neue Skins geben. Dabei handelt es sich um die „Battle Queen“-Reihe, die direkt für mehrere Champions kommt.

So kriegen Rell, Janna, Diana, Qiyana und Katarina einen Skin:

In LoL läuft derzeit die Pre-Season 11 und die hat einige Änderungen an den Items mit sich gebracht. Wir haben einen Guide erstellt, der euch verrät, welches die besten Mythic-Items derzeit sind:

