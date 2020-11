In League of Legends hat die Pre-Season 11 Einzug gehalten. Mit ihr kamen allerhand Änderungen, vor allem an den Items. So wurden etliche neue Gegenstände und mit den Mythic-Items sogar eine komplett neue Kategorie eingeführt. Wir von MeinMMO verraten, was sich geändert hat und welches die besten Mythic-Items für Season 11 sind.

Was hat sich durch die Pre-Season an den Items geändert? Mit Patch 10.23 wurden die Items in LoL stark angepasst:

Es gab eine generelle Überarbeitung des Shops

13 komplett neue Items wurden eingeführt

28 alte Items wurden angepasst

19 Items wurden aus dem Spiel entfernt bzw. verändert. Sie kehren teilweise als die sogenannten Mythic-Items zurück

Was sind die neuen Mythic-Items? Bei diesen neuen Gegenständen handelt es sich um Items, von denen ihr nur eines gleichzeitig besitzen könnt. Dafür sind sie besonders stark, haben einen passiven Effekt, der eure anderen „fertigen Items“ verstärkt und sollen als Eckpfeiler eures Builds dienen.

Worum geht es in diesem Guide? In diesem Guide möchten wir euch verraten, welche Mythic-Items für die jeweilige Position im Spiel am nützlichsten sind. Wir werden diesen auch an zukünftige Updates anpassen und euch eine möglichst aktuelle Liste liefern.

Denn besonders zum Start der Pre-Season haben die Änderungen für einige Verwirrung bei den Spielern gesorgt. Wer sich nochmal generell über die Pre-Season informieren möchte, findet hier ein passendes Video:

Die besten Items für die Midlane

Das Item hier hängt ein bisschen davon ab, welchen Champion-Typen ihr spielt.

AP-Schaden über Zeit: Wer gerne Magier mit viel Schaden über Zeit spielt, wie etwa Malzahar, Cassiopeia oder Azir, der sollte auf Liandrys Leid zurückgreifen. Durch den besonderen Effekt verbrennt ihr Gegner und erhaltet dadurch mehr Magiedurchdringung für spätere Angriffe:

80 Fähigkeitsstärke

600 Mana

20 Fähigkeitstempo

Einzigartig – QUAL: Wenn du Gegnern mit Fähigkeiten Schaden zufügst, verbrennen sie und erleiden 4 Sekunden lang 15 Schaden (+2,5 % Fähigkeitsstärke) pro Sekunde sowie magischen Schaden in Höhe von 1 % ihres maximalen Lebens. Du erhältst 5 % Magiedurchdringung pro Sekunde gegen brennende Ziele (bis zu 25 %).

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Fähigkeitstempo.

Das Item kostet 3.400 Gold

AP-Burst-Schaden: Wer hingegen auch Magier mit viel Burst-Schaden setzt, beispielsweise LeBlanc, Zoe oder Syndra, der sollte sich Ludens Sturm genauer anschauen. Das Item sorgt generell für mehr Magiedruchdrigung und sorgt für zusätzlichen AoE-Schaden beim Einsatz von Fertigkeiten:

80 Fähigkeitsstärke

10 Magiedurchdringung

600 Mana

10 Fähigkeitstempo

Einzigartig – ECHO: Schadensverursachende Fähigkeiten fügen dem Ziel und 3 Gegnern in der Nähe zusätzlich 100 (+15 % Fähigkeitsstärke) magischen Schaden zu und gewähren dir 2 Sekunden lang 30 % Lauftempo (10 Sekunden Abklingzeit).

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Magiedurchdringung.

Das Item kostet 3.400 Gold

LeBlanc ist der Inbegriff eines Magiers mit Burst-Schaden in LoL.

AP-Nahkämpfer: Fans von AP-Nahkämpfern, wie Sylas oder Ekko, sollten hingegen auf den Hextech-Raketengürtel setzen. Hier bekommt ihr zusätzliche Lebenspunkte und hab eine Fähigkeit, mit der ihr zu Feinden hin springen könnt:

80 Fähigkeitsstärke

250 Leben

15 Fähigkeitstempo

Einzigartig – ÜBERSCHALL (AKTIV): Springe in Zielrichtung und feuere in einem bogenförmigen Bereich Magiegeschosse ab, die 200–300 (Stufe 1–18) (+15 % Fähigkeitsstärke) magischen Schaden verursachen. Erhalte dann 2 Sekunden lang 75 % Lauftempo, wenn du dich auf gegnerische Champions zubewegst (40 Sekunden Abklingzeit).

MYTHISCH: Gewährt allen legendären Gegenständen 5 Magiedurchdringung.

Das Item kostet 3.200 Gold

AD in der Mitte: Wer in der Midlane hingegen auf einen AD-Charakter wie Talon, Zed oder Jayce baut, der sollte sich Eklipse anschauen. Hier gibt es besonders viel Schaden und ihr gewinnt an Lauftempo:

55 Angriffsschaden

18 Tödlichkeitsfaktor

10% Omnivampir (Magie und AD)

Einzigartig – EWIG AUFGEHENDER MOND: Wenn du einen Champion innerhalb von 1,5 Sekunden mit 2 individuellen normalen Angriffen oder Fähigkeiten triffst, erleidet er zusätzlich normalen Schaden in Höhe von 8 % seines maximalen Lebens und du erhältst 30 % Lauftempo sowie 2 Sekunden lang einen Schild in Höhe von 150 ([+40 % des zusätzlichen Angriffsschadens] für Nahkampf-Champions) oder 100 ([+30 % des zusätzlichen Angriffsschadens] für Fernkampf-Champions) (6 Sekunden Abklingzeit für Nahkampf-Champions, 12 Sekunden Abklingzeit für Fernkampf-Champions).

MYTHISCH Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 4 % Rüstungsdurchdringung.

Das Item kostet 3.200 Gold

Eine Alternative für Assassinen in der Mitte ist zudem die Dämmerungsklinge von Draktharr, die wir euch bei den Jungle-Items nochmal genauer vorstellen.

Die besten Items für Jungler

Auch für die Jungler hängt viel von der Spielweise ab. Besonders 4 Items haben sich bisher in der Meta hervorgetan.

Jungle-Tanks: In der Pre-Season kehren Tank-Jungler wie Sejuani, Zac oder Jarvan IV wieder in die Meta zurück. Ein Grund dafür ist das Mythic-Item Sonnenfeuer-Ägide, das für Brennen um sie herum sorgt. Das trifft sowohl feindliche Spieler, als auch neutrale Minions im Jungle:

450 Leben

30 Rüstung

30 Magieresistenz

15 Fähigkeitstempo

Einzigartig – BRENNEN: Füge Gegnern in der Nähe 20–40 (Stufe 1–18) (+1 % zusätzliches Leben) magischen Schaden pro Sekunde zu (der Schaden gegen Vasallen ist um 50 % erhöht und gegen Monster um 200 %). Wenn ein gegnerischer Champion oder ein episches Monster durch diesen Effekt Schaden erleidet, erhöht sich der nachfolgende Schaden von Brennen 5 Sekunden lang um 12 % (max. 6 Steigerungen).

Einzigartig – FLAMMENDE BERÜHRUNG: Bei maximalen Steigerungen von „Brennen“ verbrennen deine normalen Angriffe Gegner in der Nähe. Das Brennen verursacht 3 Sekunden lang Schaden pro Sekunde.

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Fähigkeitstempo.

Das Item kostet 3.200 Gold.

Sejuani ist ein starker Tank und erfreut sich in der Pre-Season 11 großer Beliebtheit.

Lane-Ganker: Wer sehr aktiv Lanes attackiert und auf Kills aus ist, dürfte mit dem neuen Item Dämmerungsklinge von Draktharr glücklich werden. Das eignet sich besonders für Champions wie Shaco, Rengar oder Kha’Zix, weil Gegner durch Angriffe verlangsamt werden:

55 Angriffsschaden

18 Tödlichkeitsfaktor

20 Fähigkeitstempo

Einzigartig – NACHTWANDLER: Angriffe gegen einen Champion fügen ihm zusätzlich 100 normalen Schaden (+30 % zusätzlichen Angriffsschaden) zu und verlangsamen ihn 0,25 Sekunden lang um 99 % (15 Sekunden Abklingzeit). Stirbt ein Champion, dem du innerhalb der letzten 3 Sekunden Schaden zugefügt hast, wird diese Abklingzeit zurückgesetzt und du wirst 1,5 Sekunden lang unsichtbar.

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Fähigkeitstempo.

Das Item kostet 3.200 Gold

AP-Jungler: Auch wenn diese in der aktuellen Meta etwas schwächer dastehen, als die Tanks, sind AP-Jungler wie Elise, Nidalee oder Evelynn noch immer sehr beliebt. Für sie eignet sich das Item Nachternte am besten:

80 Fähigkeitsstärke

250 Leben

15 Fähigkeitstempo

Einzigartig – SEELENREISSER: Wenn du einem Champion Schaden zufügst, erleidet er zusätzlich 175–250 (Stufe 1–18) (+15 % Fähigkeitsstärke) magischen Schaden, und du erhältst 1,5 Sekunden lang 25 % Lauftempo (60 Sekunden Abklingzeit pro Gegner).

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Fähigkeitstempo.

Das Item kostet 3.200 Gold

Fähigkeiten-Nutzer: Für bestimmte Champions wie Hecarim, Vi und Xin Zhao war die Stärke der Dreieinigkeit schon immer das beste Item. Das liegt an den besonderen Effekten des Items und bleibt auch nach dem Rework so:

200 Leben

35 Angriffsschaden

35 % Angriffstempo

10 Fähigkeitstempo

Einzigartig – DREIFACHSCHLAG: Normale Angriffe gewähren dir 3 Sekunden lang 25 Lauftempo. Wenn das Ziel ein Champion ist, wird dein Grundangriffsschaden um 6 % erhöht. Kann bis zu 5-mal gesteigert werden (max. 30 %).

Einzigartig – ZAUBERKLINGE: Nach dem Einsatz einer Fähigkeit ist dein nächster normaler Angriff verstärkt und verursacht zusätzlich 200 % Grundangriffsschaden (1,5 Sekunden Abklingzeit).

MYTHISCH: Gewährt allen legendären Gegenständen 10 % Angriffstempo.

Das Item kostet 3.333 Gold.

Hecarim ist einer der Champions, die immer auf die Stärke der Dreieinigkeit setzen.

Die besten Items für die Toplane

In der Top-Lane bieten sich zwei Items an, die ihr je nach Champion-Typ spielen könnt.

Tanks: In der Top-Lane lassen sich wunderbar Tanks wie Volibear, Orn oder Malphite spielen. Sie alle profitieren von der Sonnenfeuer-Ägide und dem zusätzlichen Schaden um sie herum:

450 Leben

30 Rüstung

30 Magieresistenz

15 Fähigkeitstempo

Einzigartig – BRENNEN: Füge Gegnern in der Nähe 20–40 (Stufe 1–18) (+1 % zusätzliches Leben) magischen Schaden pro Sekunde zu (der Schaden gegen Vasallen ist um 50 % erhöht und gegen Monster um 200 %). Wenn ein gegnerischer Champion oder ein episches Monster durch diesen Effekt Schaden erleidet, erhöht sich der nachfolgende Schaden von Brennen 5 Sekunden lang um 12 % (max. 6 Steigerungen).

Einzigartig – FLAMMENDE BERÜHRUNG: Bei maximalen Steigerungen von „Brennen“ verbrennen deine normalen Angriffe Gegner in der Nähe. Das Brennen verursacht 3 Sekunden lang Schaden pro Sekunde.

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Fähigkeitstempo.

Das Item kostet 3.200 Gold

Fähigkeiten-Nutzer: Für bestimmte Champions wie Fiora, Darius und auch Garen ist die Stärke der Dreieinigkeit hier das beste Item. Das bleibt auch nach dem Rework so:

200 Leben

35 Angriffsschaden

35 % Angriffstempo

10 Fähigkeitstempo

Einzigartig – DREIFACHSCHLAG: Normale Angriffe gewähren dir 3 Sekunden lang 25 Lauftempo. Wenn das Ziel ein Champion ist, wird dein Grundangriffsschaden um 6 % erhöht. Kann bis zu 5-mal gesteigert werden (max. 30 %).

Einzigartig – ZAUBERKLINGE: Nach dem Einsatz einer Fähigkeit ist dein nächster normaler Angriff verstärkt und verursacht zusätzlich 200 % Grundangriffsschaden (1,5 Sekunden Abklingzeit).

MYTHISCH: Gewährt allen legendären Gegenständen 10 % Angriffstempo.

Das Item kostet 3.333 Gold.

AP-Toplane: Aktuell sind AP-Toplaner wie Lulu oder Galio eher selten zu finden. Für Lulu empfiehlt sich ebenfalls die Stärke der Dreieinigkeit, für Galio der Hextech-Raketengürtel.

Die besten Items für AD-Carrys

Klassische AD-Carrys: Als besonders stark für klassische AD-Carrys hat sich das neue Item „Schildbogen der Unsterblichkeit“ herausgestellt:

+50 Angriffsschaden

+15 % Angriffsgeschwindigkeit

+20 % Chance auf kritischen Treffer

+12 % Lebensraub

Einzigartig – RETTUNGSANKER: Wenn du Schaden erleidest, durch den Leben unter 30 % fallen würde, erhältst du 3 Sekunden lang einen Schild in Höhe von 250–700 Leben (Stufen ≤ 10–18). Außerdem erhältst du 8 Sekunden lang 15 % Lebensraub (90 Sekunden Abklingzeit).

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Angriffsschaden und 50 Leben.

Das Item kostet insgesamt 3.400 Gold

Der Schildbogen der Unsterblichkeit ist ideal für Charaktere, die gerne aus der Ferne attackieren, aber den Angriff eines Assassinen aus dem Hinterhalt überstehen wollen. Er eignet sich besonders dann, wenn ihr aggressiv spielen wollt.

Ashe ist zwar ein immobiler Champion, kann jedoch von beiden Items profitieren.

Immobile Champions: Wer einen AD-Carry spielt, der sehr wenig Mobilität mit sich bringt, wie beispielsweise Jinx, Miss Fortune oder Xayah, der sollte sich Sturmwind anschauen:

+55 Angriffsschaden

+20% Angriffsgeschwindigkeit

+20% Chace auf kritischen Treffer

Einzigartig: WOLKENBRUCH (AKTIV): Springe in Zielrichtung und feuere drei Geschosse auf den Gegner mit dem niedrigsten Leben in der Nähe deines Zielorts ab (priorisiert Champions). Verursacht insgesamt 180–315 (Stufe ≤ 10–18) (+45 % zusätzlicher Angriffsschaden) magischen Schaden. Der Schaden erhöht sich gegen Ziele mit wenig Leben um bis zu 50 % (90 Sekunden Abklingzeit).

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 3 % Lauftempo.

Das Item kostet insgesamt 3.400 Gold

Die besten Items für Supporter

Supporter in League of Legends können auch in der Season 11 wieder verschiedene Rollen annehmen. Dazu zählen beispielsweise Tanks, Heiler oder sogar aggressive Supporter, die nebenbei Schaden verursachen wollen.

Tank-Support: Wer gerne mit Champions wie Leona, Braum, Tahm Kench oder Nautilus voll in der Frontline steht, der sollte sich das Amulett der Eisernen Solari zulegen. Das sorgt für viel eigene Defensive, bringt aber gleichzeitig auch Schutz für die Mitspieler:

200 Leben

20 Fähigkeitstempo

30 Rüstung

30 Magieresistenz

Einzigartig – HINGABE (AKTIV): Verleihe Verbündeten in der Nähe einen Schild in Höhe von 250–420 (Verbündetenstufe 1–18), der über 2,5 Sekunden hinweg abfällt (90 Sekunden Abklingzeit).

Einzigartig – WEIHEN: Gewähre verbündeten Champions in der Nähe 5 Rüstung und Magieresistenz.

MYTHISCH: Gewährt allen legendären Gegenständen 2 Rüstung und Magieresistenz zusätzlich für „Weihen“.

Das Item kostet 2.700 Gold.

Heiler: Der Traum aller Sona- und Soraka-Spieler ist der Mondstein-Erneuerer. Er ermöglicht es Feinde zu attackieren und damit gleichzeitig Verbündete zu heilen. Außerdem sorgt es für viel zusätzliches Mana:

40 Fähigkeitsstärke

200 Leben

20 Fähigkeitstempo

+100 % Manaregeneration

Einzigartig – GNADE DES STERNENLICHTS: Wenn du Champions im Kampf mit normalen Angriffen oder Fähigkeiten triffst, heilst du den am schwersten verwundeten Verbündeten in der Nähe um 30–60 Leben (Verbündetenstufe 1–18, 2 Sekunden Abklingzeit). Mit jeder Sekunde, in der du dich im Kampf mit Champions befindest, erhöht sich dieser Heileffekt um 37,5 % (maximal +150 %).

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Fähigkeitstempo.

Das Item kostet 2.700 Gold.

AP-Supporter: Wer einen aggressiven Supporter spielt, der unbedingt Fähigkeitsschaden und Mana benötigt, der sollte auf das Item Imperiale Verfügung setzen. Das bietet genau das, was sich Charaktere wie Nami, Yuumi oder Seraphine wünschen:

40 Fähigkeitsstärke

200 Leben

20 Fähigkeitstempo

100% Manaregeneration

Einzigartig – ZEICHEN DER FEINDSELIGKEIT: Fähigkeiten, die einen Champion verlangsamen oder bewegungsunfähig machen, verursachen 60–100 zusätzlichen magischen Schaden (Stufe 1–18) und markieren ihn 4 Sekunden lang. Schaden durch einen verbündeten Champion lässt die Markierung explodieren und sie verursacht 60–100 zusätzlichen magischen Schaden (Verbündetenstufe 1–18). Du und dein Verbündeter erhaltet dann 2 Sekunden lang 20 % Lauftempo (6 Sekunden Abklingzeit pro Gegner).

MYTHISCH: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 15 Fähigkeitsstärke.

Das Item kostet 2.700 Gold.

Seraphine harmoniert gut mit diesem Item und ist an sich ein guter Support, aber bei vielen Spielern trotzdem unbeliebt. Woran das liegt und wie groß der Frust tatsächlich ist, zeigen wir euch hier:

