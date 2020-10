League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

W „Surround Sound“: Wirkt auf alle verbündeten Champions in der Nähe ein Schild und gewährt ihnen höheres Lauftempo. Wenn Seraphine bereits geschildet wurde, werden die Verbündeten in der Nähe geheilt. Die Heilung basiert auf dem fehlenden Leben der Verbündeten.

Passiv „Echo“: Jede dritte Basis-Fähigkeit bekommt ein Echo. Sie wird dann also nochmal gewirkt. Das Wirken einer Fähigkeit gibt einem Verbündeten in der Nähe eine Markierung. Für jede Markierung fügt Seraphines nächster Basis-Angriff (Auto-Attack) mehr Schaden zu und hat höhere Reichweite. Die Markierungen werden dann bei einem Angriff verbraucht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Um was geht es? Die Fähigkeiten von Seraphine wurden jetzt durch einen Leak in der Community verbreitet. Das Thema des neuen Champions ist Musik und es scheint, dass ihre Stimme eine wichtige Rolle spielt.

Der nächste Champion in League of Legends (LoL) wird Seraphine. Noch vor ihrem Release wurden nun alle Fähigkeiten geleakt. Was kann der neue Held?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 6 + = 13

Insert

You are going to send email to