LoL-Profi gibt 3 Tipps, wie ihr schnell und einfach in der Rangliste aufsteigt

Der Schwede Martin „Rekkles“ Larsson gilt als einer der besten AD-Carrys in League of Legends. In einem neuen Livestream hat er nun Tipps zum schnellen Aufstieg in der Rangliste geteilt. Er verriet außerdem, was die derzeit besten Champions für die Botlane sind.

Wer spricht da?

Rekkles spielte fünf Jahre lang für Fnatic und erreichte mit ihnen unter anderem den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2018. Er gilt auch heute noch als einer der besten AD-Carrys der Welt.

2020 wechselte er zu G2 Esports und wollte eigentlich Teil eines Super-Teams sein. Jedoch erlebte er einen Tiefpunkt in seiner Karriere. Das Team konnte sich nicht für die Weltmeisterschaft 2021 qualifizieren.

Ende 2021 ging es deshalb eine Liga tiefer. Er spielt nun beim französischen Team Karmine Corp und gewann mit ihnen unter anderem die EU Masters im Frühling 2022.

In den letzten Wochen streamte Rekkles vermehrt und kündigte an, zum Ende der Season 12 nochmal richtig in der Rangliste klettern zu wollen. Passend dazu gab er drei wichtige Tipps an seine Zuschauer.

Konzentriert euch nur auf zwei Champions

Was ist sein erster Tipp? Laut Rekkles ist der einfachste Weg, um in der Rangliste aufzusteigen, sich auf ein oder zwei Champions zu fokussieren. Man solle nicht versuchen, möglichst viele Champions zu beherrschen oder sogar mehrere Rollen zu erfüllen.

Der Fokus auf einen einzigen Champion sei ideal, aber man müsse auch damit rechnen, dass der Gegner diesen spielt oder sperrt. Deshalb müsse man zwei Champions beherrschen.

Welche Champions empfiehlt Rekkles? In der Botlane sieht er vor allem zwei Champions als richtig stark an: Jhin und Sivir.

Jhin ist laut Rekkles ideal für die SoloQ, weil er in fast jedem Matchup stark ist und mit fast jedem Supporter gespielt werden kann. Nur mit einer Lulu würde er Jhin nicht zusammenspielen.

Sivir wiederum ist stark in der Lane. Man kann seinen Gegner zwar nur schwer töten, aber man selbst stirbt ebenfalls nicht und pusht beständig auf den Turm.

Gute Alternativen wären zudem Miss Fortune und Tristana. Alle vier Champions gehören auch zu denen, die Rekkles gerne kompetitiv in Turnieren spielt.

Hier findet ihr das Video mit den Tipps von Rekkles:

Sterbt nicht und verliert nicht die Lane

Welche Tipps hat Rekkles noch? Generell empfiehlt der Profi, einen Champion zu wählen, der in der Laning-Phase stark ist und den Fokus nicht zu sehr auf das Endgame zu legen. Denn: „Viele SoloQ-Spiele werden bereits früh entschieden. Dafür braucht man einen Champion, der die Lane dominiert.“

Passend dazu betont der Profi, dass ihr auf eurer Lane nicht sterben solltet. Das habe Priorität.

In kompetitiven Matches mit fünf festen Spielern sieht die Situation anders aus. Hier wären die Lane-Dominanz und der ständige Push der Minions nicht immer nötig, sondern die gesamte Team-Combo spiele eine wichtigere Rolle.

Aber in der SoloQ zu pushen und dem eigenen Support mehr Freiraum zu verschaffen, würde bereits viele Spiele entscheiden.

Doch nicht nur der Umgang mit Champions und der Lane ist wichtig. Der LoL-Profi Jankos verrät, wie man mit dem größten Problem umgeht:

