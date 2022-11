LoL: Das sind die Top 10 der meistgespielten Champions bei den Worlds 2022

Die Weltmeisterschaft von League of Legends ist vorbei und der Sieger steht fest. Dieses Jahr wurden bei den Worlds 109 von 162 Champions gespielt. Wir von MeinMMO haben euch die 10 begehrtesten Champions herausgesucht und für euch in einer Liste aufgeführt.

Die bisher größte Championauswahl: In den letzten Jahren von League of Legends ist eine immer höhere Zahl an Champions gepickt worden. Während es im Jahr 2011 zwar weniger Champions gab, wurden auch nur 54 verschiedene Champions gepickt (via liquipedia). Dieses Jahr zu den Worlds gibt es 162 verschiedene Champions.

Über die weiteren Jahre gab es einen stetigen Wechsel zwischen 60 und 98 gespielten Champions. Im Jahr 2022 gab es jedoch 109 verschiedene Picks. Das führte zu abwechslungsreicheren Spielen, als bisher. Wir haben sogar einen Nasus-Pick auf der Botlane gesehen.

So hat es in jeder Saison den ein der anderen Favoriten der Spieler gegeben. Dieses Jahr drehte sich vieles um Aatrox auf der Toplane. Er ist jedoch nicht der einzige Champion in unserer Liste.

Hier könnt ihr euch das Anthem der Worlds nochmal anhören:

Die Top 10 Champions der Worlds 2022

Unter den Top 10 Champions haben wir uns lediglich auf die gespielten Charaktere bezogen. Die Gesamtzahl aus Picks und Bans oder das Ranking der gebannten Champions steht dabei außen vor. Die Charaktere kann man aufgrund ihrer Rolle auch grob einordnen.

Wir sehen zum Beispiel keinen Supporter in der Liste, was ein Zeichen dafür ist, dass auf dieser Rolle die meisten verschiedenen Champions gespielt wurden. Und das, obwohl kurz sie vor den Worlds die Supporter, wie Thresh gebufft haben. Die folgenden Daten kommen von Liquipedia, LoL-Fandom und Games of Legends eSports.

10. Der Läuterer – Lucian

Mit 30 gespielten Spielen kommt Lucian auf Platz 10 in unserer Liste.

Der Charakter wurde wegen seiner Stärke zu Beginn des Spiels gespielt. Er kann dadurch viel Druck auf der Lane aufbauen und seinem Jungler Freiräume schaffen.

Er wird häufig in Kombination mit Supportern, die ihn verzaubern können, gespielt. Nami war der Supporter, mit dem Lucian am meisten gepaart wurde. Daneben kamen Auswahlen wie Karma und Lulu.

Durch den nahezu permanenten Bann von Caitlyn (67, 72 %), wurde Lucian + Nami auf der Botlane zu einer der stärksten Kombinationen.

9. Die rebellische Assassine – Akali

Akali erreicht mit 33 gespielten Spielen den 9. Platz auf der Liste.

Sie ist eine Assassine auf der Midlane und bietet viele Möglichkeiten, einzelne Gegner aus dem Kampf zu besiegen.

Akali war die Antwort auf Champions, wie Azir und Viktor, weil sie deren Druck in der Lane standhalten konnte.

Beide Final-Teams haben sie oft gespielt. Der Midlaner von DRX „Zeka“ hatte 6-mal das Vergnügen, mit dem Champion und „Faker“ von T1 5-mal.

Hier haben wir einen Clip für euch, wie viel Potenzial Faker aus dem Champion kitzelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Faker spielt mit Akali und tänzelt um seine Gegner herum, während er sie tötet.

8. Der Gesetzlose – Graves

Graves teilt sich mit Akali die Anzahl der gespielten Spiele (33), wurde aber öfters gebannt und landet deswegen auf Platz 8.

Er wurde 9-mal als Antwort gegen sowohl Viego als auch Sylas gespielt (via liquipedia), wodurch sich spannende Kämpfe im Jungle und um die Midlane ergeben haben.

Im Jungle kann der Charakter schnell die neutralen Monster bezwingen und hat dadurch mehr Zeit, seinem Team zu helfen.

Der Champion hat ein großes „Burst“-Potenzial. Das bedeutet, dass er massiven Schaden in sehr kurzer Zeit austeilen kann.

Der große Nachteil von Graves ist, dass er keinen starken „Crowd Control“ (CC) mitbringt. Lediglich mit seiner W-Fähigkeit kann er Gegner verlangsamen und im Radius der Granate die Sicht klauen.

7. Der gestürzte König – Viego

Viego schafft es mit 38 gespielten Spielen auf Platz 7.

Der Champion hat die höchste Winrate im Jungle mit 63,16 % bei den Worlds 2022.

Er bietet eine sehr große Flexibilität für Teamkompositionen. Durch seine Kombination aus Schaden und CC kann er beide Rollen ausfüllen.

Durch seine ultimative und passive Fähigkeit hatte er viele Chancen, die gegnerischen Stärken gegen sie auszuspielen. Er kann sich in den zuletzt besiegten Gegner verwandeln und dadurch kurzzeitig seine Statistiken übernehmen.

6. Die Waffe der Lunari – Aphelios

Dieser Platz ist ebenfalls ein geteilter Platz. Aphelios wurde jedoch seltener gebannt und liegt deswegen nur auf dem 6. Platz.

Aphelios führt 5 verschiedene Waffen. Eine als Haupt- und eine als Nebenwaffe. Damit ist er der ADC, den man am flexibelsten einsetzen kann. Durch das Wechseln seiner Waffe bekommen seine Angriffe und Fähigkeiten verschiedene Effekte.

Der Champion hat einen hohen Anspruch an den Spieler. Es geht darum, dass er die „richtigen“ Waffenkombinationen für Teamkämpfe braucht, welche aber anders sind, sofern er nur Vasallen töten will, im 1-vs-1 oder 2-vs-2 kämpft.

Aphelios ist ein Charakter, der super mit Supportern funktioniert, die die Gegner auf dem falschen Fuß erwischen wollen. Er kann aber auch, wie Lucian, mit Suppotern aus der Verzauberer-Kategorie gespielt werden und dadurch viel Druck auf der Lane aufbauen.

5. Der verdorbene Baumriese – Maokai

Maokai hat durch seine Anzahl an Bans das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Aphelios gewonnen und liegt damit auf dem 5. Platz.

Der Baum ist neben Seraphine der einzige Champion, der auf drei Lanes gespielt wurde. Während der Worlds wurde Maokai auf der Toplane, im Jungle und als Support ausgewählt.

Durch seine Mechaniken, dass er die Gegner erwischen will und reinrennt, ist er der Champion, mit den zweitmeisten Toden bei den Worlds geworden.

Er bringt viel Flexibilität und Resistenzen mit. Durch sein hohes Leben fängt er in den Teamkämpfen viel Schaden ab und kann den Gegnern mit seinem CC auf die Nerven gehen.

4. Die Klinge der Düsteren – Aatrox

Ginge es darum, welcher Champion die meiste Beteiligung bei den Worlds hatte, wäre Aatrox deutlich höher, aber mit 46 gespielten Spielen schafft es der Champion auf den 4. Platz.

Aatrox war der wohl am stärksten umkämpfte Charakter, mit einer „Pick und Ban“-Rate von 98,43 %.

Spieler hatten über die Worlds hinweg massive Schwierigkeiten, sich eine Strategie gegen Aatrox zu überlegen. So kam es zu vielen verschiedenen Aufeinandertreffen auf der Toplane.

Da Aatrox zwischendurch so eine hohe Gewinnchance hatte, wurde er schlichtweg weggebannt. Das eröffnete die Toplane-Meta massivst, wie Toplaner Sergen “BrokenBlade” Çelik im Interview erwähnte (via jaxon.gg).

Er war der wichtigste Mann von DRX im finalen Spiel der Worlds. Hwang „Kingen“ Seong-hoon konnte auf Aatrox im Game 5 beim Finale die Basis gegen Zeus (Top) und Faker (Mid) verteidigen und damit das Spiel gewinnen (die Szene beginnt bei Minute 57:35):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Kingen verteidigt ab Minute 57:35 die Basis und gewinnt damit das Spiel

3. Der Imperator des Sandes – Azir

Azir ist mit 48 Spielen auf Platz 3 unserer Liste und hat eine 50-%-Siegesrate über die Worlds.

Er ist ein Charakter mit sehr viel Reichweite. Ebenfalls bringt er eine hohe Werte-Skalierung für das Lategame mit. Das bedeutet, dass er mit mehr Items im Spiel sehr stark wird.

Durch seine passive Fähigkeit, zeitweise Türme aufzustellen, kann der Charakter Spielzüge forcieren und Gegner dazu bringen, die neutralen Objekte, wie den Drachen oder den Baron Nashor, abzugeben.

Der Charakter wurde aufgrund seiner Reichweite oftmals gegen Sylas oder Akali gespielt.

Azir scheint als Maskottchen von Faker durch. So sieht man ihn bei der Bühnenshow vom Finale und in dem Trailer der Worlds von Riot Games:

2. Zorn des Nordens – Sejuani

Sejuani liegt mit nur einem Spiel mehr bei 49 und auf Platz 2 der Liste.

Der Champion wurde auf zwei verschiedenen Lanes gespielt. Sowohl auf der Toplane gegen Aatrox, als auch im Jungle gegen Viego wurde sie gespielt.

Insgesamt hatte Sejuani mehr Spiele verloren als gewonnen. Ihre Siegsrate liegt bei 48,98 % (via liquipedia).

Sejuani ist der Champion mit den meisten Toden bei den Worlds gewesen. So war sie auf Platz 1 in dem Tippspiel von lolesports, in der Kategorie „Wer hat die meisten Tode bei den Worlds?“

Sie wurde vor allem auch aufgrund ihrer Synergien mit den auf Auto-Attacks basierenden Champions, wie Aatrox, Sylas, und Akali, gespielt. Durch die automatischen Angriffe konnte sie ihre Fähigkeit aufladen und die Gegner kurzzeitig betäuben.

1. Sprenger der Kettten – Sylas

Sylas ist mit 50 Spielen, der am meisten gespielte Champion bei der Weltmeisterschaft 2022.

Er hat an 50 von 127 Spielen teilgenommen. Ansonsten wurde er bei 49 Spielen gebannt. Die restlichen 28 Spiele passte er nicht immer in die Teamkomposition oder die Profis fühlten sich nicht sicher auf dem Champion.

Er selbst ist ein Charakter, der sich durch sehr viel Kampf auszeichnet. Im Nahkampf kann er Leben wiederherstellen und dadurch für eine lange Zeit kämpfen. Die Spieler kauften sich sogar ein Item, das sich im Endeffekt gar nicht lohnte.

Sylas hat sich bei den Worlds als stärkste Antwort gegen Akali durchgesetzt. Bei 13 Spielen gegen sie, konnte er 9 Siege verbuchen (via liquipedia).

Welchen Champion aus der Liste wolltet ihr schonmal spielen und von welchem Champion werdet ihr euch inspirieren lassen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wenn euch das Ergebnis der Weltmeisterschaft interessiert, haben wir noch diesen Artikel für euch: LoL Worlds 2022: Der beste Spieler der Welt spielt auf Risiko, scheitert, verliert die Weltmeisterschaft