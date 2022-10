LoL: Profis kaufen ständig das schlechteste Item für ihre Position, gewinnen trotzdem – Aber wie?

Falsche Entscheidungen für Items gibt es in jeder Division von League of Legends und sogar die Profi-Spieler von LoL sind sich manchmal nicht ganz sicher. Das hat sich auch in dem Spiel zwischen G2 Esports und DWG KIA gezeigt, als Heo „ShowMaker“ Su auf Azir das Morellonomikon gebaut hat.

Um was für Items handelt es sich dabei genau? Es geht dabei primär um die Gegenstände mit dem Effekt der „Klaffenden Wunde“. Das führt dazu, dass die Heilung der Gegner, die von dem Effekt betroffen sind, verringert wird.

Das „Morellonomikon“ oder auch „Morellos“ ist ein Item für Champions, die auf Leben und Fähigkeitsstärke setzen. Der Effekt „Klaffende Wunden“, verringert die Heilung der Champions grundsätzlich um 25 %. Das erhöht sich, wenn der Gegner unter 50 % Leben fällt, auf 40 % Heilungs-Verringerung.

Dabei geht es jedoch nur um die Heilung, die in den nächsten 4 Sekunden geschehen, nachdem der Gegner von magischem Schaden getroffen wurde. Dieser Effekt kann um 4 weitere Sekunden verlängert werden, wenn man das Item „Liandrys Leid“ gekauft hat.

Doch wie hat dieser Effekt das Spiel beeinflusst?

Für das Morellonomikon gibt es eine Shop-Funktion, die extra für einen Spieler eingeführt wurde.

Wieso wird das Item dennoch von den Profis gekauft?

Was hat das Item gegen G2 ausgerichtet? In dem ersten Spiel der Gruppe B zwischen G2 Esports und DWG KIA hatte sich der Mid-Laner von DWG für das Morellonomikon entschieden. Azir stand Seraphine entgegen, die durch Heilungen, CC und Poke-Schaden für längeres Durchhalten in den Kämpfen sorgen soll.

Für dieses Spiel hat sich das Morellonomikon nur eingeschränkt für Azir gelohnt. Der Kauf führt dazu, dass Seraphine nicht so aggressiv spielen könnte, wie sie es gewollt hätte. Showmaker lag zu dem Zeitpunkt aber schon mit 3/0/3 in Führung. Diesen Vorteil hätte Showmaker mit einem anderen Item, wie zum Beispiel der „Schattenflamme“, noch stärker ausnutzen können.

Renato Perdigão ist Video-Produzent der LEC und hat die Werte von Showmaker auf Twitter gepostet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Hier seht ihr die Werte vom Morellonomikon von Showmaker gegen G2

Hier kann man sehen, wann die Werte vom Morellonomikon ausgeschlagen sind. In den ersten 6 Minuten, die Showmaker das Item im Besitz hatte, wurden ganze 4 Leben an Heilung verringert. Das ist weniger als ein Angriff eines Vasallen auf der Lane.

Bis zum Ende des Spiels wurden ganze 890 Heilung verringert. Das ist bei einem Spiel von 32 Minuten ziemlich wenig.

Ist das Item für eure Ranglistenspiele geeignet? Das Morellonomikon ist ein hilfreiches Item, wenn es darum geht, dass viel Heilung verringert werden soll. Dabei geht es um Heilung im Kampf. Das können vor allem Champions, wie Soraka, Aatrox, Sylas oder Olaf sein, die sich im Laufe des Kampfes viel heilen.

Wenn die Heilung erst nach dem Kampf stattfindet, hilft euch der Effekt des Items nicht sonderlich. Es verbraucht einen Platz im Inventar und verzögert eure stärkere Spielphase. Auch „LS“ hat sich zu dem Item geäußert und wiederholt, was er bisher immer über das Morellonomikon gesagt hatte. Nämlich, dass das Item deutlich bessere Alternativen hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Nick „LS“ De Cesare ärgert sich über das Morellonomikon

Dazu kommt, dass der zusätzliche Effekt vom Morellonomikon erst greift, wenn der Gegner unter 50 % Leben fällt. Dieser Effekt sei „Witz“, wie LS es formuliert.

Solltet ihr überlegen euch das Item zu kaufen, müsst ihr euch zuerst die Frage stellen, wie viel Heilung die Gegner im Kampf haben. Oder gibt es vielleicht ein besseres Item, dass euren Schaden in den frühen Spielphasen verstärkt.

Wenn ihr einen weiteren spannenden Artikel zu den Worlds 2022 lesen wollt, haben wir hier noch einen für euch: LoL: USA mit Totalschaden bei den Worlds, verlieren alle Spiele, blamieren sich – Experte ätzt: „Sie sind so schlecht“