LoL: Verdammte, magische Katze ruiniert die Worlds – Twitch-Streamer NoWay sagt: „Global bannen diesen Dreck“

In League of Legends ist der Champion „Yuumi“ verhasst. Viele Profi-Spieler, Twitch-Streamer und Zuschauer können die magische, irgendwie parasitäre Katze auf den Tod nicht ausstehen: Bei den Worlds ist Yuumi erneut ein beliebter Pick. Schlimmer noch: Die Katze funktioniert herausragend gut, gewann jetzt alle ihre Spiele in der Gruppenphase. Vor allem die Europäer von G2 Esports bekamen das zu spüren. Der deutsche Twitch-Streamer Frederik „NoWay“ Hinteregger hat genug von dem süßschnutigen Vierbeiner.

Wie präsent ist Yuumi bei den LoL Worlds 2022?

Wie die Seite Dotespoerts erklärt, wurden bislang bei den Worlds 90 Champions eingesetzt – sogar Teemo hatte einen Auftritt, der mit seiner totalen Vernichtung endete.

Die Katze Yuumi hat in der Hinrunde der Gruppenphase eine Präsenz von 88 % in den Matches: Wurde also in fast allen Matches entweder gespielt oder gebannt. Das kann man der Stats-Seite oracleselxir entnehmen.

Yuumi hat eine Win-Rate von 100 % im Group Stage: Sie wurde 4-mal eingesetzt und hat alle 4 Spiele gewonnen – nur die Heldin Sivir (4 Spiele – 4 Siege) kann da mithalten. Selbst der mächtige Aatrox kommt nur auf eine Winrate von 57 %.

Was ist denn das Problem – sie ist doch nur eine süße Katze? Die Spielweise von Yuumi unterscheidet sich stark von jedem anderen Helden in LoL: Denn Yuumi „verschmilzt“ mit einem anderen Champion – kann dann nicht mehr anvisiert werden.

Sie ist dann sozusagen der Parasit eines anderen Champions, hängt in dem dran, kann ihn stärker machen, buffen und heilen – sogar selbst Schaden austeilen.

Normalerweise ist ein Supporter ein beliebtes Ziel, um in der Laning-Phase beharkt und angegriffen zu werden: Die meist wehrlose Klasse ist normalerweise die Rolle, die am meisten in einem LoL-Match stirbt. Doch Yuumi kann man einfach nicht erwischen.

Aufgrund dieser Spielweise ist Yuumi allgemein verhasst. Immer wieder sagen Profis: Dieser Champ sollte einfach gelöscht werden, dürfe so nicht im Spiel sein.

Botlane aus Yuumi und Sivir besiegt die europäische Hoffnung G2

Das ist jetzt die neue Diskussion: Der größte deutsche Twitch-Streamer zu League of Legends ist NoWay. Wenn er nicht gerade die 2. Deutsche Liga von LoL dominiert oder selbst streamt, schaut er sich auch gerne mal die Profis bei den Worlds an.

Er schrieb am 10. Oktober: „Yuumi ist Gift für die Worlds, einfach global bannen, diesen Dreck.“

Wahrscheinlich hatte er da gerade das Spiel zwischen den Chinesen JDG und den Europäern G2 gesehen: Dort spielte Missang die Heldin Yuumi und schloss mit 2-2-10 ziemlich stark ab.

Den Chinesen die Botlane aus Yuumi und Sivir zu geben, wurde auf reddit als spielentscheidender Fehler von G2 eingeschätzt.

Leute sagten: G2 war eigentlich besser als JDG, aber Sivir und Yuumi seien einfach zu stark.

Nachdem G2 schon ihr Einsteigs-Match verlor, stehen sie jetzt bei 1-2: Es droht das Aus noch in der Gruppen-Phase.

Schon im August 2022 hatte eine Kombo aus Yuumi und Zeri ein wichtiges Match entschieden.

Yuumi vielleicht für Einsteiger okay – sollte Profis verboten werden

Wie sehen das andere? Einige Nutzer auf Twitter stimmen NoWay sofort zu:

Die Heldin sei einfach overpowered, könne heilen und wie ein Midlaner austeilen – und sei dabei selbst unangreifbar. Den EU-Teams gibt man den Tipp: Entweder selbst spielen oder wegbannen.

Ein anderer ergänzt: Es sei auch einfach so langweilig, Yuumi zuzuschauen. Man könne sie im Early Game nicht mal bestrafen.

Der Champ sei vielleicht okay, um „Einsteigern“ den Start in LoL zu ermöglichen, habe aber im Profi-Play nichts zu suchen, urteilt ein dritter Twitter-Nutzer.

Yuumi ist für viele Profis ein rotes Tuch. Sie sehen auch keine Möglichkeit, die Katze irgendwie zu fixen. Einige der besten Spieler sagen: Die muss einfach gelöscht werden.

