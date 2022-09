LoL: 100.000 sehen, wie 5 deutsche Twitch-Streamer an ihrem E-Sport-Wunder arbeiten

In League of Legends entschied sich gestern, am 27.9, wer in die 1. Division aufsteigt. Mehr als 100.000 sahen auf das Twitch das Duell zwischen Hertha BSC und dem Team No Need Orga, das aus einigen der größten deutschen Twitch-Streamer zu LoL besteht: Die Zuschauer sahen ein Spektakel, mit einem klaren Helden.

Was sind die Hintergründe bei diesem Spiel?

Die Spieler von „No Need Orga“ (NNO) gehören zu den größten Twitch-Streamern zu League of Legends in Deutschlands.

Die „Prime League“ ist die regionale Liga in Deutschland. Bei dem Spiel handelte es sich um das Relegationsspiel für den Aufstieg in die 1. Division.

Nach dem NNO die Sommer-Liga der Prime League gewonnen hatte, spielten sie sich durch die Play-offs bis ins Finale gegen Wave Esports. Dort verloren sie und mussten dann im Loser-Bracket gegen Hertha BSC eSports ran.

Der Host für die Übertragung war Niklas „Bart“ Eigen und das Spiel war sein letztes. Die Caster sagten voraus, dass die Spiele sehr eindeutig entweder für NNO oder für Hertha werden sollten, doch es kam zu 5 Spielen.

Reverse-Sweep der Twitch-Streamer gegen Hertha BSC

Was ist ein Reverse-Sweep und wieso ist das so besonders? Die Spiele in den Playoffs der Prime-League werden im „Best-of-5“ Format ausgeführt: Das bedeutet, dass der erste mit 3 Siegen die Partie gewinnt.

Jeder Spieler hat gelegentlich mal Spiele, in denen die Performance schwankt. Durch das Format ist es aber nicht so schlimm, wenn ein schlechtes dabei ist. Man muss ja nur 3 von 5 Spielen gewinnen. Bei einem Reverse-Sweep liegt eine Mannschaft 2-0 hinten und schafft es in Spiel Nummer 3 das Blatt zu wenden.

Daraufhin geben sie ihr Bestes, um den Spieltag noch zu ihren Gunsten zu entscheiden und dann 2-3 zu gewinnen. Dies ist den 5 Twitch-Streamern im Relegationsspiel gegen Hertha gelungen. Sie wendeten das Blatt und marschierten entschlossen dem Aufstieg in die 1. Division entgegen. Genaueres zu den Spielen habt ihr hier:

Spieler von NNO sind älter als andere Profis – Niklot „Tolkin“ Stüber (rechts) zählt mit 24 Jahren schon als zu alt

Spiel 1:

Im ersten Spiel des Spieltages wählt das Team von NNO sehr spannende Champions. Es ist nicht unüblich, dass Serafin auf der Botlane gespielt wird. Doch gleichzeitig spielt Frederik „NoWay“ Hinteregger Tristana auf der Midlane. Der Draft geht nicht auf und die Spieler leisten sich individuelle Fehler, die Hertha einen nach dem anderen bestraft.

Spiel 2:

In Spiel 2 hat Samet „Coldraa“ Safran von Hertha auf Jinx souverän gespielt und es geschafft, mit zwei Vierfachtötungen das Spiel zu gewinnen. Leon „Lamabear“ Krüger hatte auf Vi keinen Tod im gesamten Game. Alles in allem ein sehr Kill-armes Spiel, mit 4 Kills auf Seiten von NNO.

Der Tweet von Supporter Karni kam nach Spiel 2, als NNO mit dem Rücken an der Wand stand.

Tolkin kippt mit einem Blind Flash die ganze Serie

Spiel 3:

Der Matchpoint liegt in diesem Spiel bei Hertha. Auch die Caster sehen im Laufe des Spiels Hertha als klaren Favoriten. Muhammed „Agurin“ Kocat von NNO schafft es auf Kayne erst in der 18. Minute in seine gewünschte Form. Das ist für einen Kayne Jungle keine schnelle Zeit. In diesem Zeitraum konnte er nicht sonderlich zum Spielgeschehen beitragen und hat seinem Team zugesehen, wie sie langsam aber sicher das Ruder aus der Hand geben.

Doch Tolkin wollte sich nicht geschlagen geben. Er nutzte seinen Flash, um einen Angriff in den Busch auszuführen, der in einem Kill endete. Damit schuf er sich und seinem Team ein wenig Raum zum Durchatmen und sie konnten mit den Items aufholen.

Dieses eine Play von Tolkin ließ die ganze Serie kippen:



Bei einem Kampf auf der Midlane 10 Minuten später, konnte Tolkin glänzen. Nachdem der Kampf gewonnen wurde, schaltet er schnell, teleportierte auf den Vasallen und hielt diesen am Leben. Ein zusätzlicher Vasall verringert die Resistenzen von Türmen. Die darauffolgenden Türme hat er selbst auf sich gezogen, damit der Vasall am Leben bleibt und das Spiel gewonnen werden konnte.

Tolkin twittert nach dem 3. Spiel und motiviert sein Team

Spiel 4:

Auch im vierten Spiel hatte Tolkin nicht mit sich spaßen lassen. Bei dem Kampf um die Drachen-Seele fehlte Hertha der Engage, um aktiv auf NNO zu gehen. Tolkin tötet in dem Kampf die Carries von Hertha und sichert seinem Team die Seele.

Im darauffolgenden Kampf um den Ahnendrachen schafft es NoWay eine Vierfachtötung zu erzielen und sichert NNO den Sieg im 4. Spiel.

Spiel 5:

Im letzten Spiel des Spieltages geht es für beide Teams um den Aufstieg in die erste Division. Während NNO eine Siegesserie fährt, muss sich Hertha durch die Niederlagen kämpfen. Sie bekommen bei der Championauswahl sogar Jinx, die in den vorherigen Spielen eine 100 %ige Siegrate hat.

Nautilus, der Komforts-Pick von Karni, wird in der zweiten Phase gebannt und er muss auf Renata ausweichen. Dass dieser Pick ihnen das Spiel gewinnen wird, wissen die Spieler von NNO noch nicht.

Während die ersten 24 Minuten mit 4 Kills sehr arm an Kämpfen sind, verschafft sich NNO durch das geschickte Pushen der Vasallen und die Objekte auf der Karte einen Vorteil auf der Karte. In Minute 25 schafft es Tolkin dann, das Blatt zu den Gunsten seines Teams zu wenden.

Durch die W-Fähigkeit von Renata, können Spieler nach ihrem Tod noch einige Sekunden überleben und werden wiederbelebt, sofern sie in der Zeit noch einen Kill erzielen. Tolkin schaffte es in dieser Zeitspanne einen Kill zu erzielen und daraufhin 2 weitere Spieler von Hertha zu töten.

Hier findet ihr einen Clip von dem Kampf:



Daraufhin spielte NNO um die Drachen-Seele und spielen Hertha auf der Karte aus. Während sich Tolkin auf der Toplane befindet, locken seine Teamkamerade die Gegner Richtung Drachen. Er teleportiert runter, bekommt aber gesagt, dass er das Game durch ein „Back-Door“-Play beenden könne.

Das versucht er auch direkt. Hertha kann sich in diesem Moment nicht eindeutig entscheiden und Team NNO bekommt den Ahnendrachen und kann daraufhin mit dem gesamten Team die Basis der Gegner einrennen und das Spiel gewinnen.

„Wir sind die Könige der First-Div, und wir sind wieder da.“

Tolkin und Broeki liefern am Ende des 5. Spiels ein Interview mit der Analyse-Ecke. Neben herzerwärmenden Worten für Hertha, die sich laut Caster Felix „Rocklho“ Bao Duy Ho an diesem Spieltag sehr gut geschlagen haben, wird der Sieg von NNO gefeiert.

Der offizielle Party-Post von NNO nach dem Sieg über Hertha

Funfacts über den Spieltag:

Einige Spieler von NNO haben vor dem Spiel auf Twitter und in ihrem Stream deutlich gemacht, dass sie sich gar nicht so wohlfühlen. Broeki sagte, er fühlte sich mit 31 viel zu alt und überhaupt nicht bereit. Das lag unter anderem, dass die Twitch-Streamer wegen Regeln von Riot Games ihr sonstiges Leben komplett umstellen müssen, wenn sie in der 1. Division spielen.



Während der Pause zwischen den Spielen wurden Tweets verfasst, die in wenigen Minuten mehrere Tausend Likes bekommen haben

Tolkin und NoWay streamten im Anschluss an den Sieg

Tolkin hat den Stream nach einer 45 Minuten ausgeschalten, da er mit Broeki essen gehen musste.

Cast bricht Rekord auf Twitch – Sehr wichtig für die deutsche LoL-Szene

Wieso ist der Sieg so bedeutsam für die deutsche LoL-Szene?

In ihrem Stream schaffte es die Prime-League mit ihren Castern den All-Time Rekord des Events zu brechen und über 100.000 Zuschauer haben das letzte Spiel über verschiedene Kanäle auf Twitch mitverfolgt, wie die Caster während des Matches bekannt gaben:

Über den Hauptkanal „PrimeLeage“ sahen in der Spitze 75.910 zu

Über den Kanal „LPGjustJohnny“ erreichte man noch mal 14.474 Zuschauer

Auf weiteren Kanälen kamen dann die weiteren 10.000 zusammen.

Der Kampf war das Thema des Abends in LoL.

Bart verlässt nach dem Spieltag als Host die Prime-League und bedankt sich ganz herzlich für seine Zeit

Hertha BSC hat ihren Abschluss

NNO steigt in die 1. Division der Prime-League auf



Die Frage stellt sich nun, ob die Twitch-Streamer mit ihrem Team auch in der Prime-League spielen dürfen. Doch das muss in den nächsten Tagen und Wochen mit Riot Games geklärt werden.

