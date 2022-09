Twitch-Streamer findet Bug in LoL – Regt sich so tierisch darüber auf, dass ein Riot-Mitarbeiter persönlich verspricht, es zu fixen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Obwohl er in der Öffentlichkeit und auf Social Meida nicht so präsent ist, wie andere LoL-Devs, scheint er gerade das Feedback auf reddit sehr ernst zu nehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn jemand Einfluss auf League of Legends hat, sind das offenbar Twitch-Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkamp und das Subreddit zu LoL: Der Streamer stieß in LoL auf einen Bug, verwandelte sich kurz in den Hulk und schlug seine Tastatur kaputt. Auf den Ausbruch reagierte ein wichtiger Mitarbeiter von Riot mit einem Versprechen.

Insert

You are going to send email to