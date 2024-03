Ehemaliger LoL-Profi will jetzt Dota 2 lernen, peilt nichts, wird direkt angeschrien

Neben League of Legends ist Dota 2 auf Steam das größte MOBA auf dem Markt. Trotz der Ähnlichkeiten der beiden Spiele gibt es Unterschiede im Gameplay. Dies merkte auch ein LoL-Profi, der sich ziemlich dumm anstellt und dafür von seinem Kollegen angeschrien wird.

Nemesis ist ein ehemaliger LoL-Profi, der mittlerweile Streamer für das Team Gen.G ist. Sein größter Erfolg war der 1. Platz bei den LEC 2019 Regional Finals mit dem Team Fanatic. Er spielte zusammen mit Rekkles, der mittlerweile in der 2. Liga in Korea spielt.

In einem aktuellen Stream spielte Nemesis mal nicht LoL, sondern Dota 2. Das MOBA von Steam ist nach LoL der größte Vertreter des Genres. Doch der ehemalige LoL-Profi stellte sich ziemlich dämlich an, was seinen Kollegen zur Weißglut bringt.

In einem Twitch-Stream vom 20.03.2024 spielte Nemesis irgendwann Dota 2. Mit dabei war ein Kollege, der ihn ein wenig durch das Spiel coachte. Das sorgte für einen hitzigen Moment, als Nemesis einen scheinbar einfachen Befehl nicht ausführen kann.

Eigentlich ist sein Kollege relativ ruhig im Verlauf des Spiels, doch ab ca. 06:03:18 spitzt sich die Situation ein wenig zu. In Dota 2 kann man Items in den Stash verschieben. Dafür muss man im Inventar einfach auf das Item rechts klicken, damit das Item verschoben wird. Nemesis versteht aber nicht, was er genau anklicken muss.

Nemesis fragt, wie er die Items aus dem Inventar bekommt. Daraufhin antwortet der Kollege, dass Nemesis einfach auf den Rucksack klicken soll. Nach einem ruhigen Hin und Her, bei dem Nemesis es nicht schafft, richtig zu klicken, platzt dem Kollegen der Kragen, der immer lauter wird mit: Slot 1 auf deinem Rucksack .

Nemesis schafft es immer noch nicht und der Kollege schreit ihn daraufhin an. Danach hat es Nemesis immerhin geschafft. Den lustigen Moment könnt ihr euch hier anschauen:

Trotz der augenscheinlichen Gemeinsamkeiten gibt es viele feine Unterschiede zwischen LoL und Dota 2. Habt ihr beides gespielt? Und was findet ihr schwieriger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. MOBAs haben ein großes Problem mit Einsteigerfreundlichkeit, doch LoL will seit Langem dagegen vorgehen: LoL: Riot kündigt radikale Verbesserung für kuscheligsten Modus an – Spieler sollen stressfrei gut werden können