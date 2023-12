Rekkles zählt zu den größten ADC-Talenten in League of Legends. Er wechselte jedoch auf die Rolle Supporter und ist am Ende vom 2023 dem T1 Esports Academy -Team beigetreten. In einem Interview erzählt er, warum es für ihn die beste Entscheidung war, in die 2. Liga von Südkorea zu wechseln.

Das ist die Situation:

Der Schwede Carl Martin Erik Rekkles Larsson hat in der Off-Season einen bewundernswerten Schritt in seiner Karriere unternommen

Larsson hat in der Off-Season einen bewundernswerten Schritt in seiner Karriere unternommen Rekkles ist 27 Jahre alt und zählt im E-Sport mit seinem Alter schon zu den alten Hasen

Er ist dem südkoreanischen Team T1 Esports Academy beigetreten und das nicht als ADC, sondern als Supporter. Zuvor spielte er unter anderem für Fnatic, G2 Esports und Karime Corp

Nun wird er in der kommenden Season in der LCK Challengers League spielen. Dort wird er auf junge Nachwuchstalente treffen. Für die kommende Season trainiert er schon in Südkorea und bereits in kurzer Zeit erreichte er in der Soloqueue den Rang Challenger.

In einem Interview enthüllte Rekkles nun, warum er sich für T1 entschieden hat und nicht mehr in Europa geblieben ist. Er erklärt auch, warum der Wechsel auf Supporter die beste Entscheidung sei.

Die Entscheidung für T1: Ein Traum wird wahr

In einem exklusiven Interview mit Kim Yong-woo von Daily Esports erzählte Rekkles, warum er sich für T1 entschieden hat und nicht in Europa verweilte. Der Schwede betonte, dass T1 ihn zuerst kontaktiert hatte,. Nach Gesprächen mit dem Manager Becker (Jeong Hoeyun) spürte er den unwiderstehlichen Drang, die Herausforderung bei T1 anzunehmen.

Dazu sagt er:

[…]Ich denke, dass ich jemand bin, der jede Gelegenheit oder Herausforderung, die sich ihm bietet, ergreifen möchte. […] Das ist keine leichte Herausforderung, aber ich wollte in Korea eine andere Erfahrung machen, zum Beispiel professionell spielen, koreanische Menschen treffen und die koreanische Kultur aus erster Hand erleben. Rekkles via Daily Esports

Der Wechsel auf Support: Eine neue Herausforderung

Die Entscheidung für die Position des Supporters kam nicht über Nacht. Rekkles erklärte, dass er nicht wollte, dass es während des Spiels zu Was wäre, wenn ich … .-Momenten kommt. Nachdem er sich als Profi etabliert hatte, wollte er nicht jeden Tag dasselbe tun. Der Wechsel auf die Support-Rolle bot ihm eine neue Herausforderung, die er gerne annahm, wie er in dem Interview deutlich macht.

Ich wollte auch nicht in den Ruhestand gehen und denken, was wäre gewesen, wenn ich zu einer anderen Mannschaft gegangen wäre und etwas anderes gemacht hätte. Als Supporter sei es für ihn wie eine neue Herausforderung und als würde man zum ersten Mal die Augen öffnen . Alles sei neu und er liebe es, neue Dinge zu lernen .

T1 und Südkorea: Verwirklichung eines Traums

Die Wahl von T1 und Südkorea war für Rekkles nicht nur eine sportliche Entscheidung, sondern die Verwirklichung eines Traums. Die Aussicht, in Korea für T1 zu spielen, sei sein Traumszenario gewesen.

Dazu sagt er:

T1 ist das beste Gaming-Team und hat eine große Organisation. Die Traumsituation, die ich dieses Mal beim Positionswechsel hatte, war, dass ich, wenn ich in einem Land spielen könnte, für T1 in Korea spielen würde. Ich lebe jetzt meinen Traum. Auch wenn ich in der 2. Mannschaft bin, habe ich als Supporter viel vorzuweisen. Rekkles via Daily Esports

Obwohl er auf eine langjährige Geschichte als einer der herausragenden Spieler Europas zurückblickt, betrachtet Rekkles seine aktuelle Teamerfahrung als einen Neuanfang.

Er hebt hervor:

Obwohl ich älter und erfahrener bin als die anderen Spieler, bin ich hier ein Neuling. Ich spiele erst seit sieben Monaten in der Support-Rolle. Um mich zu verbessern, denke ich, dass es notwendig ist, in der besten Region und gegen die besten Teams anzutreten. Rekkles via Daily Esports

Rekkles erklärte auch, dass er keine allzu großen Bedenken darüber hatte, in der zweiten Liga zu spielen. Er habe großes Vertrauen in die Fachkompetenz koreanischer Teams in ihrer Arbeitsweise. Er betonte, dass es nicht um eine Liga mit kleinen Unternehmen handle, die eine Liga betreiben, sondern um ein großes Unternehmen, das eine große Liga betreibt.

Im Vergleich dazu erklärt er:

Als ich 2022 bei Karmine Corp war, machte ich mir Sorgen über das Management der Liga und die schlechte Einstellung einiger Teams in der Liga. Darüber muss man sich hier keine Sorgen machen, denn alle Teams sind LCK-Teams und verhalten sich professionell. Rekkles via Daily Esports

Mit diesem Karriereschritt setzt Rekkles nicht nur seine eigene Reise fort, sondern trägt auch dazu bei, die Grenzen des E-Sports weiter zu erweitern. Die kommende Saison wird zeigen, wie gut sich die europäische Legende in der südkoreanischen Liga behaupten kann.

Auch der LoL-Streamer Tolkin äußerte sich zum Wechsel von Rekkles: Ehemalige ADC-Legende von Fnatic wechselt zu T1, deutscher Streamer sagt, es sei ein „Marketing-Move“