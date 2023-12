Community kritisiert Twitch-Streamer, er würde absichtlich Matches in LoL zerstören – Das steckt dahinter

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wofür genau wurde er kritisiert? In diesem Clip sieht man, dass das Spiel für den Twitch-Streamer nicht sehr gut lief. Mit 5/19 und um die 8.000 Gold weniger sind sie in Minute 19 im Vergleich zu den Gegnern deutlich schwächer. Insgesamt sieht die Lage schlecht aus: Toplaner Jax mit 1/4/0, lolmalice als Jungle-Karthus 1/4/1 und auch der Supporter Braum steht mit 0/4/1 nicht besonders gut da.

Die Community prangert den LoL-Streamer lolmalice an, weil er absichtlich Matches zerstören würde. Der Twitch-Streamer spielt Soloqueue und befindet sich aktuell in Master mit 535 LP (Stand 26.12.23 via op.gg ). Häufig spielt er Udyr, Blitzcrank und auch Karthus. Mit letzterem hatte er ein Game, wofür er von der Community auf Reddit stark kritisiert wurde.

Es ist manchmal so eine Sache mit League of Legends, oder auch anderen Games. Es gibt immer wieder toxisches Verhalten und das wird es vermutlich auch immer geben.

In League of Legends ist toxisches Verhalten und Trolling immer mal wieder ein Thema. Die Community kritisiert nun den Streamer lolmalice.

