LoL: Europäische ADC-Legende erobert den härtesten Server der Welt auf einer neuen Rolle

Rekkles zählte über die Jahre zu den größten ADC-Talenten in League of Legends. Nun erobert er den härtesten Server der Welt als Supporter. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Von wem ist die Rede? Die ehemalige ADC-Legende Carl Martin Erik Rekkles Larsson hat in der Off-Season einen bemerkenswerten Schritt in seiner Karriere unternommen. Nachdem er zuvor für G2 Esports gespielt hatte, ist er jetzt dem südkoreanischen Team T1 Esports Academy beigetreten, und zwar nicht als ADC, sondern als Supporter.

Inzwischen trainiert der Schwede in der südkoreanischen Soloqueue seine Supporter-Skills. Und bisher zeigt er erstaunliche Leistungen und kann offensichtlich auch als Supporter unter den besten Spielern in der SoloQ mithalten und glänzen.

Rekkles klettert wahnsinnig schnell bis nach Challenger in Südkorea

Was genau hat er geschafft? Er hat es geschafft in der südkoreanischen Liga bis auf den höchsten Rang, Challenger, zu klettern, mit 1,106 LP und das mit einer Win-Rate von 63 % (Stand 22.12.23 via op.gg).

Seine Matchhistory reicht bis zum 3. Dezember zurück, wo er noch in Diamond 2 verweilte. In einer erstaunlichen kurzen Zeit hat er es somit bis auf Challenger geschafft.

Schaut man sich sein Profil auf op.gg genauer an, sticht einem direkt ein Supporter ins Auge – und zwar Janna. Insgesamt hat er sie am meisten mit 66 Games in der Zeit gespielt, gefolgt von Senna mit 19 Games und Renata Glasc mit 15 Games. Mit Janna hat er momentan eine Winrate von erstaunlichen 68 Prozent.

Janna gilt als ein guter Enchanter-Supporter in League of Legends.

Was macht Janna so stark?

Sie verfügt über hervorragende Disengage-Fähigkeiten und guten Peel. Janna kann Gegner mit ihrer Q hochwerfen, mit ihrer Ulti wegschleudern. Beispielsweise kann man Hooks und Sprünge von anderen Champions unterbrechen, sodass sie nicht so schnell an einen rankommen. Wobei man ihre Fähigkeiten durchaus auch offensiv einsetzen kann, um dem Team Intitiations-Möglichkeiten zu schaffen.

Janna eignet sich auch wunderbar zum Roamen durch ihre Skills und ihre Passive, wodurch sie zusätzlich Lauftempo bekommt.

Ihr Schild schützt nicht nur, sondern erhöht auch den Angriffsschaden des Ziels.

Mit ihrem W kann sie zusätzlich noch slowen.

Insgesamt fühlt man sich mit einer guten Janna sicher.

Was ist so besonders? Der LoL-Server in Südkorea zählt als der härteste Server weltweit, manche ziehen sogar extra nach Südkorea, um in einem Boot-Camp zu trainieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Dagegen gibt es häufig in den USA Beschwerden, dass selbst in einer höheren Elo die Spieler in der Soloqueue zu schwach wären.

Doch auch der südkoreanische Server hat so seine Macken. Die lebende Legende Faker ist der Meinung, dass die Qualität der koreanischen Solo-Queue im Vergleich zur europäischen so niedrig sei. Häufig sei er in seinen Challenger-Spielen von AFKlern und Remakes sabotiert worden.

Spiele seien oft bereits nach ein paar Minuten entschieden oder es käme zu schnellen Loses, weil das Team das Game sabotieren würde (via esports.com)

Der rasche Aufstieg von Rekkles in der südkoreanischen Region in seiner Rolle als Support ist vielversprechend. Dennoch bleibt die Frage offen, ob sich dieser Erfolg auch in den offiziellen Spielen 2024 widerspiegeln wird.

Mit seinem südkoreanischen Team wird er in der T1 Academy spielen und sich in der LCK Challengers League messen, gegen einige der vielversprechendsten, jungen, neuen Talente in der Region. Rekkles ist mittlerweile 27 Jahre alt und gehört im E-Sport zu den alten Hasen. Mal sehen, wie er sich dort als Supporter schlagen wird.

