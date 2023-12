Einer der größten LoL-Streamer auf Twitch ist das Gesicht eines beliebten Memes – das steckt dahinter

Im League of Legends -Universum machen auch Memes gerne die Runde. MeinMMO verrät euch die Story hinter einem der beliebtesten Bilder aus der Szene.

Von wem ist die Rede?

Tyler Tyler1 Steinkamp gehört weltweit zu den größten Streamern zu League of Legends auf Twitch. Seine lebhafte Persönlichkeit und seine impulsiven Reaktionen, während er Ranked spielt, machten ihn bei der LoL-Community beliebt.

Für einige Zeit wurde er von Riot Games wegen seines problematischen, toxischen Verhalten beim LoL spielen gebannt. Ursprünglich sollte die Sperre permanent sein.

Im Jahr 2018 wurde er dann entbannt, nachdem Tyler1 Verbesserungen an seinem Verhalten versprach und ein Riot-Mitarbeiter ihn hart beleidigt hatte. Seitdem ist er beliebter als je zuvor.

Damals hatte er über 90.000 Follower, heute mittlerweile über 5,3 Millionen auf Twitch.

Kürzlich regte er sich nach zwei schlechten Spielen auf und erklärte, wie furchtbar Riot Game sei.

Er ist auch vor allem für sein Können auf dem AD-Carry Draven bekannt.

Tyler1 ist nicht nur sehr erfolgreich und hat eine riesige Fangemeinde, sondern ist auch verantwortlich für eines der beliebtesten Bilder aus dem League of Legends -Universum.

Ein Blick hinter eines der bekanntesten Memes aus LoL

Seit Jahren zieht ein Meme rund um seine Körpergröße die Aufmerksamkeit seiner Fans auf sich. Ein Bild, was zu einem bedeutenden Meme in der LoL-Szene und auch außerhalb der Szene wurde.

Hier könnt ihr das Bild sehen:

Was steckt hinter dem Bild? Das Bild zeigt Tyler1 neben Mel Capperino-Garcia. Sie ist Lead Influencer -Managerin bei Riot Games. Der Grund, warum es zu einem Meme geworden ist, liegt zum einen an dem Größenunterschied der beiden und daran, wie Tyler1 zu ihr hinauf schaut. Das Foto entstand während der TwitchCon 2018, wo Tyler1 an einem Show-Match teilnahm und Mel Capperino-Garcia ihn interviewte.

Viele der Community machen ihr eigenes Meme aus dem Bild. Beispielsweise schreiben sie in das Bild, an der Stelle von Mel Capperino-Garcia: Die Lehrerin und bei Tyler1 Ich, nachdem ich das Mathe-Problem an der Tafel gelöst habe. – via reddit. Die Kreativität der Leute kennt keine Grenzen. Wenn ihr nach dem Bild sucht, findet ihr zahlreiche erstellte Memes dazu.

In diesem Video könnt ihr mehr über seinen Erfolg erfahren:

Wie groß ist denn Tyler1 nun tatsächlich? Tyler1 ist laut WGTC etwa 1,70 m groß. Das besagte Bild, auf dem Mel Capperino-Garcia mit ihrer Größe Tyler1 überragt, führte zu Vermutungen, dass er wesentlich kleiner ist. Sie ist tatsächlich über 1,80 m groß, wie sie es auf X teilte und trug auf dem Foto circa 10 cm hohe Absätze, was den Größenunterschied verstärkte.

Oft scherzt Tyler1 auch über seine Größe, in dem er übertrieben behauptet, über 1,90 m groß zu sein – beispielsweise in einem kurzen Clip auf YouTube.

Was sagt Mel Capperino-Garcia zu dem Bild? Sie beantwortete einige Fragen über das Meme und schrieb dabei unter anderem folgendes auf X:

Ich liebe die Memes, die dadurch entstanden sind, denn einige sind sehr lustig. Es ist auch komisch, überall im Internet zu sein und Kommentare über mich zu sehen, ohne zu wissen, wer ich bin.

Sie selbst feiert das Meme ebenso und postete auf X das besagte Bild mit Tyler1 im Vergleich zu einem gezeichneten Bild von Vegeta und Bulma aus Dragon Ball. Die Fans feiern das Bild so sehr, dass sie es unter anderem zu einem Meme aus einem anderem Franchise machen.

Hier könnt ihr es sehen:

Während das Bild und die Diskussionen darüber für einige ein Rätsel bleiben mögen, zeigt es auch, wie Tyler1 und auch Mel Capperino-Garcia mit Selbstironie und Humor auf Memes über ihre Personen reagieren.

Letztendlich bleibt Tyler1s Größe Teil der Identität des beliebtesten Twitch-Streamers und wird die Fans mit Memes weiterhin zum Schmunzeln bringen.

