Twitch: Der sonst so harte LoL-Tyrann Tyler1 stößt an seine Grenzen – „Bin junge 28, aber ich werde zu alt dafür“

Der 28-jährige Tyler „Tyler1“ Steinkamp gehört zu den größten Streamern in League of Legends. Er ist eigentlich knallhart und stellt sich gerne Herausforderungen, doch ein 24-stündiger Stream auf Twitch war zu viel.

Was machte den LoL-Rüpel so fertig? Am 14. Juli 2023 veranstaltete Tyler1 einen 24-Stunden-Stream, bei dem es neben seinem üblichen Go-To League of Legends auch den fiesen Steam-Hit Only Up! und sogar Schach zu sehen gab.

Das war dann aber doch zu viel für den 28-Jährigen. 3 Tage brauchte er, um sich von dem Stream zu erholen. Am 18. Juli meldete er sich dann zurück bei seinen Zuschauern und sagte: „Das mache ich nie wieder.“

Dabei fordert sich Tyler1 sonst gerne selbst heraus. Eine besondere Challenge führte den Streamer im Frühjahr sogar nach Berlin, doch die deutsche Hauptstadt konnte ihn nicht so richtig überzeugen.

Tyler1 wird zu alt für diesen Sch…

Wie empfand Tyler1 seinen Stream? Der 28-Jährige zieht zu Beginn seines Streams am 18. Juli Bilanz: „Lasst uns kurz darüber reden. Ja, das mach’ ich nie wieder.“ Tyler1 sagt, er sei zwar „eine junge 28“, aber dafür werde er dann doch langsam zu alt.

Wie der Streamer berichtet, habe er sich 5 Stunden vor Ende seines Streams total fertig gefühlt, und versucht, einen Deal mit seinem Chat auszuhandeln. Sollten sie ihn früher aufhören lassen, so sein Versprechen, werde er am nächsten Tag einen 12-Stunden-Stream einlegen.

Einen Mitschnitt von der Ansprache könnt ihr euch hier ansehen:

Besonders ärgerlich für den Streamer: Er habe Mühe gehabt, wach zu bleiben. Im letzten Match League of Legends sei er beinahe eingeschlafen, so Tyler1. Nachdem er den Stream beendet habe, habe er dann jedoch Schwierigkeiten damit gehabt, zu schlafen.

Danach konnte ich nichtmal schlafen, weil ich zwei Stunden vor Ende zwei Scoops Bloodrush [die Supplement-Marke des Streamers] genommen habe. Dann habe ich den Stream beendet und bin ins Bett gegangen. Ich schlief ungefähr eine Stunde lang. Dann bin ich aufgewacht. Ich habe danach so mies geschlafen.

Es sieht also aus, als wären die Zeiten der Marathon-Streams für Tyler1 vorbei. Solche langen Streams können eine hohe Belastung darstellen und sich sogar auf die Gesundheit auswirken, wie auch schon der deutsche Streamer EliasN97 feststellen musste.

Tyler1 war gerade erst von einer Streaming-Pause zurückgekehrt. Einige Fans fürchten bereits, dass er in Zukunft weniger auf Sendung sein wird, denn der 28-Jährige möchte eine Familie mit seiner Freundin Macaiyla gründen und hätte dann vielleicht weniger Zeit für Twitch.

