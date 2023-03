Twitch: Der größte Streamer zu LoL kommt nach Berlin – Fragt, ob Deutschland ein Land der Dritten Welt sei

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In Nordamerika würde er nie aus der Leitung trinken und findet, dass alle Leute, die Leitungswasser in den USA trinken, seien abstoßende Tiere und eklig.

Gibt es auch was in Deutschland, das er mag? Ja. Er mag das Leitungswasser hier. Er sagt, das Leitungswasser sei in Europa tatsächlich gut und trinkbar.

Okay … ich hab tatsächlich nicht gewusst, wann [der Weltkrieg] genau passiert ist. Also entschuldige ich mich dafür. Das tut mir leid – das [den Vergleich] hab ich nicht gemacht. 1970 Deutschland!

Denn in Berlin liefern alle Dienste, die er bevorzugt, frühestens ab 10 Uhr. Das Zimmer zu verlassen und in eine beliebige Bäckerei zu gehen oder – da sei Gott vor – mit dem einfachen Volk irgendwo ein Frühstück einzunehmen, scheint für der Streamer nicht infrage zu kommen. Zu Hause kocht Mama für ihn, die er als Privat-Köchin fürstlich bezahlt. Sonst lässt er sich offenbar alles liefern.

Das ist sein Problem: In einem Stream regte sich Tyler1 furchtbar darüber auf, dass er „im Herzen von Berlin“ am Samstagmorgen um 8 Uhr sich nicht die Frühstücksmahlzeit seiner Wahl liefern lassen kann.

Was will der Mann hier?

Der US-Amerikaner Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist der weltweit größte Streamer zu League of Legends auf Twitch. Er hat sich jetzt Berlin als Hauptquartier ausgesucht, um von Deutschland aus den europäischen LoL-Server „EUW“ zu erobern, aber der Mann trifft auf Schwierigkeiten. Weil es in Deutschland anders läuft als bei ihm zu Hause, fragt er, ob Deutschland ein Land der 3. Welt ist oder noch auf dem Stand von 1940. Für den Vergleich mit Nazi-Deutschland entschuldigt er sich rasch.

