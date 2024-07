„Riot macht alles falsch“ – Twitch-Streamer NoWay beschwert sich über das Matchmaking in LoL

Twitch-Streamer NoWay beschwert sich in einem seiner letzten Streams über das Matchmaking in League of Legends. Er kritisiert, dass Riot alles falsch mache und das aktuelle System dazu führe, dass Spieler das Spiel nicht mehr spielen wollen.

Worüber beschwert sich der Streamer? In einem seiner letzten Streams beschwerte sich der Twitch-Streamer NoWay über das Matchmaking in League of Legends, wie ein Post auf Reddit zeigt.

Der Streamer meint, dass Riot alles falsch mache und das aktuelle Matchmaking dafür sorge, dass Spieler keine Profi-Spiele mehr schauen würden. Er geht in seiner Wut sogar so weit zu sagen, dass das Spiel nicht mehr spielbar sei, sollte sich an der aktuellen Situation nichts ändern.

Riot soll Spieler aus der High-Elo bevorzugen

Welches Problem meint NoWay konkret? Der Nutzer „Faileby“ erklärt auf Reddit noch einmal, welches Problem NoWay konkret angesprochen hat. Er schildert, dass die blaue Seite der Map über viele Jahre viel stärker gewesen sei als die rote. Zusätzlich habe es meist einen Champion gegeben, der komplett „broken“ war, was in Kombination zu einer hohen Winrate der blauen Seite geführt habe.

Riot habe daraufhin versucht, das Problem zu beheben, indem sie der roten Seite mehr Punkte nach einem Win gegeben hätten. Dies soll laut dem Nutzer auch gut funktioniert haben. Mittlerweile sei es jedoch so, dass mehrere Champions „broken“ seien und zudem weniger Spieler in der High Elo spielen, was oft zu suboptimalem Matchmaking führen könne.

Ein weiteres, viel schwerwiegenderes Problem scheint zu sein, dass High-Elo-Spieler vom Spiel bevorzugt auf der roten Seite spielen sollen. Dies mache es anderen Spielern, die Master oder Grandmaster sind, schwer, in der Elo zu steigen. Um dies zu untermauern, zeigt er anhand der letzten 40 Matches der aktuellen Top 5 in Europa, wie oft diese auf der roten Seite gespielt haben. Bei allen fünf Spielern sollen es weit über 60 % der Matches auf der roten Seite gewesen sein.

Was denkt die Community darüber? Viele Nutzer scheinen NoWay und dem Nutzer „Faileby“ zuzustimmen. So meinen einige sogar, dass dies nicht nur ein Problem auf den EUW-Servern sei, sondern auch andere Regionen davon betroffen seien.

Einige Nutzer schreiben:

FLABREZU schreibt auf Reddit: Die Nummer 1 in NA hat in 19 der letzten 20 Spiele auf der roten Seite gestanden.

Mr.Wedge18 meint auf Reddit: Die öffentlichen Statistiken scheinen dies eindeutig zu bestätigen. Die rote Seite hat im Masters+ weltweit eine Siegquote von 52,7 %.

Hinanawi0 merkt zusätzlich auf Reddit an: Ich denke, ein weiterer Punkt ist, dass die rote Seite den letzten Pick bekommt. Bei der aktuellen Top-Lane-Meta ist es ein großer Vorteil, wenn man einen Counterpick für seinen Toplaner bekommt.

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Spieler über solche Dinge beschweren. Auch dass Champions kurzfristig viel zu stark sind, ist nichts Neues. Zuletzt fürchteten Profi-Spieler, dass der neue Champion Aurora viel zu stark sein könnte. Warum das so ist, lest ihr hier: LoL: Profi-Spieler fürchten, dass der neue Champ Aurora zu stark ist