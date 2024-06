LoL: Profi-Spieler fürchten, dass der neue Champ Aurora zu stark ist

Aurora ist der neueste Champion in League of Legends, die bereits vor ihrer Veröffentlichung für Befürchtungen unter Spielern und Profis sorgt, dass sie möglicherweise zu übermächtig sein könnte.

Wer ist der neue Champion? Aurora ist der neueste Champion in League of Legends, die am 17. Juli 2024 mit Patch 14.14 veröffentlicht wird. Fans befürchteten nach den ersten Leaks, dass sie doch keine Vastaya sein könnte.

Sie stammt aus dem Freljord und ist für die Mid- oder Toplane gedacht mit starken Fähigkeiten in Teamkämpfen und Mechaniken zum Zurücksetzen von Abklingzeiten. Profi-Spieler befürchten nun aber, dass sie zu stark sein könnte.

Aurora bewegt sich im Geisterreich

Welche Fähigkeiten hat der neue Champion? Durch Auroras passiver Fähigkeit Geisterbann erhält sie Bewegungsgeschwindigkeit und verstärkte Heilung, wenn sie Gegner dreimal trifft und Geister vertreibt. Ihre Q ermöglicht es ihr, Schaden zu verursachen und Feinde mit Geisterenergie zu markieren, welche sie mit erneuter Nutzung der Q wieder zurückziehen kann und zusätzlich Schaden verursacht.

Mit ihrer W kann Aurora unsichtbar werden und so den Geistermodus betreten, wobei sie durch Besiegen von Gegnern, die Abklingzeit dieser Fähigkeit zurücksetzt. Ihre E erlaubt es ihr, ein Geschoss abzufeuern, das Schaden verursacht und Feinde verlangsamt.

Ihre ultimative Fähigkeit Zwischen den Welten sendet eine Energiewelle aus, die Schaden verursacht und Feinde verlangsamt. Außerdem kann sie sich im Geisterreich bewegen, während Feinde, die versuchen, zu fliehen, Schaden nehmen.

Warum macht das Aurora zu stark? Die LCS-Profis sehen Aurora als potenziell zu stark an, hauptsächlich aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeiten. Ihr Kit soll dem von Lillia ähneln, mit Fokus auf die AP-Skalierung.

Besonders herausragend sei ihre ultimative Fähigkeit, vor die sich die Community bereits fürchtet. Sie sei vergleichbar mit Mordekaisers Effekt, jedoch auf einen ganzen Bereich anwendbar. Profis wie Bwipo betonen ihre Schlüpfrigkeit , was bedeutet, dass sie schwer zu fassen ist und von erfahrenen Spielern gefährlich eingesetzt werden könne.

Die Profis Meteos und Impact vergleichen sie mit einem AP-Ezreal, der aus sicherer Entfernung Schaden verursachen kann. Insgesamt biete Aurora eine Vielzahl taktischer Optionen, die sie gerade bei erfahrenen Spielern unglaublich stark machen könnte.

Bereits der letzte Champion, der in League of Legends integriert wurde, hatte einen denkbar schlechten Start. Smolder ist kurz nach seinem Release bereits auf dem letzten Platz im Ranking aller Champions. Warum das so war, lest ihr hier: Neuer Champ in LoL startet furchtbar, ist direkt auf dem letzten Platz