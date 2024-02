Der neuste Champion in League of Legends legt eine Bruchlandung hin. Einige Tage nach dem Launch ist Smolder der schlechteste aller Charaktere.

Wenn in League of Legends ein neuer Charakter an den Start geht, dann starren viele auf die ersten Tage der Performance. Wenn sich dann abzeichnet, dass ein neuer Champion zu schwach ist, dann ist die Enttäuschung groß – und so scheint es auch bei Smolder der Fall zu sein. Wenige Tage nach dem Release des kleinen Drachen ist dieser am untersten Ende der Nahrungskette – und steht hinter allen anderen Champions.

Was ist los mit Smolder? Der neuste Champion in League of Legens legt eine Bruchlandung hin – zumindest, wenn man auf die Statistiken schaut. Wirft man einen Blick auf die Siegesraten der einzelnen Champions, dann muss man ganz weit nach unten scrollen, um Smolder zu finden (via u.gg). Auf dem letzten Platz befindet sich der kleine Drache mit einer Siegesrate von rund 43 % und damit sogar noch hinter anderen katastrophal bewerteten Champions wie Ezreal oder Sylas.

Ist das schlimm? Nein, nicht wirklich. Dass ein neuer Charakter in League of Legends erst einmal einen schweren Einstieg hat, das ist durchaus normal. Denn zu Beginn kommen unterschiedliche Faktoren zusammen, die dafür sorgen, dass die Siegesrate eines Champions erst einmal in den Keller rauscht, solange dieser nicht vollkommen übermächtig ist:

Ein neuer Champion wird von vielen gespielt, die ihn einfach mal ausprobieren wollen – und dann noch wenig Ahnung von der entsprechenden Rolle haben.

Es braucht Zeit, bis man einen Champion und sein Potenzial vollständig begreift und ihn richtig ausreizen kann. Daher spielen zu Beginn die meisten sehr suboptimal und verlieren gegen jene, die ihre Champs deutlich besser beherrschen.

Hinzu kommt, dass Smolder ein recht hohes Skill Ceiling besitzt – es braucht also bereits einiges an Erfahrung, um aus seinem Kit eine gute Leistung hervorzubringen.

In der Regel dauert es nur ein paar Wochen, bis sich die Siegesrate eines neuen Champions ganz von alleine einpendelt. Sollte das nicht der Fall sein und Smolder auch in 2 oder 3 Wochen noch immer am unteren Ende der Liste anzutreffen sein, dann wird man bei League of Legends wohl über Buffs nachdenken.

Habt ihr Smolder schon ausprobiert? Wie gefällt Euch der kleine Drache?

