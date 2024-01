Entwickler Riot würde es gerne verstecken, aber die Kündigungen werden auch Einfluss auf LoL haben

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie sich die Kündigungen genau auf die Release-Zeiträume und neue Inhalte für LoL auswirken, ist noch unklar. Wenn man aber sieht, dass wichtige Designer für neue Champions gekündigt wurden, kann man davon ausgehen, dass sich am Rhythmus neuer Champions und von Reworks einiges ändern wird. Zwar wurde Legends of Runterra nicht gecancelt, die Zukunft des Kartenspiels scheint trotzdem unsicher: Die Zukunft von einem Ableger zu LoL sieht düster aus: „Wir lieben das Spiel, aber …“

LoL: Europäische ADC-Legende spielt auf neuer Rolle bei T1 in Südkorea – Wie macht er sich in der zweiten Liga?

In ihrem Tweet bestätigt sie, zumindest vorerst, dass der Release vom neuen Champion Smolder und dem Rework von Skarner nicht durch die aktuelle Situation beeinflusst werden. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass sich an der Release-Struktur und auch an angekündigten Updates etwas ändern wird. Eine neue Roadmap für das Jahr und darüber hinaus gibt es noch nicht.

Letzte Woche hat Riot Games 530 Mitarbeiter entlassen. Bei der Ankündigung wurde gesagt, dass man sich mehr auf die 4 großen Spiele fokussieren möchte. Doch es wurden auch einige Mitarbeiter entlassen, die für neue und kommende Inhalte in League of Legends verantwortlich waren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to