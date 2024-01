Die Zukunft von einem Ableger zu LoL sieht düster aus: „Wir lieben das Spiel, aber …“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Legends of Runeterra ist ein Kartenspiel zu League of Legends. Dabei tretet ihr mit einem selbstgebauten Deck aus 40 Karten gegen einen anderen Spieler an. Sofo...

In den nächsten Wochen will man die genauen Pläne mitteilen.

Wie soll’s weitergehen? Das Spiel will sich jetzt neu erfinden und sich auf den Modus „Path of Champions“ als Mittelpunkt des Spiels konzentrieren. Das ist ein Singleplayer-Roguelike Modus, bei dem das Deck des Spielers wächst.

Wie der Chef des Spiels sagt, sei Legends of Runeterra zwar gut gestartet, habe sich aber nicht so gut entwickelt wie die anderen Mobile-Spiele zu LoL, wie Wild Rift und Teamfight Tactics.

Was ist das Problem mit dem Titel ? Aktuell hat Riot Games einen Sparkurs eingeschlagen und 530 Mitarbeiter entlassen, man will sich auf seine Kernspiele konzentrieren. Und zu den Kernspielen gehört Legends of Runeterra nicht länger.

LoL The Curse of the sad Mummy

Was ist Legends of Runeterra für ein Spiel?

2020 erschien Legends of Runeterra für PC, Android und iOS. Mit dem Online-Sammelkartenspiel wollte Riot Games sein Spiele-Angebot im Universum von League of Legends erweitern. Das hat nicht geklappt. 2024 sieht die Zukunft des Kartenspiels düster aus: Das Team wird kleiner, der Fokus verschiebt sich von PvP zu PvE.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to