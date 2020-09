Multiplayer-Spiele sind großartig, um sich die Zeit zu vertreiben. Doch manchmal hat man genau davon nicht so viel. Darum möchten wir von MeinMMO wissen, welche Spiele mit kurzen Matches ihr am liebsten zockt.

Worum geht es hier? Die meisten unserer Leser spielen bevorzugt Multiplayer-Spiele, doch immer wieder kommt es vor, dass man nur kurz Zeit hat, um sich in ein Match zu stürzen, bevor man woanders hin muss oder die Pause gerade vorüber ist.

Doch viele Spiele kosten richtig Zeit. Ein Match in League of Legends dauert gerne mal über 30 Minuten und für ein kompetitives Match in Valorant werden 40 oder sogar bis zu 76 Minuten fällig.

Wir suchen deshalb Multiplayer-Spiele, bei denen ein Match samt Suche nicht länger als 20 Minuten in Anspruch nehmen sollte, gerne auch deutlich kürzer.

Rocket League ist ein Spiel mit wirklich kurzen Matches und die Hassliebe unserer Autoren Maik Schneider und Max Handwerk.

Welche Spiele stehen zur Auswahl? In dieser Liste haben wir euch 19 Spiele herausgesucht, die aus den unterschiedlichsten Genres kommen. Es gibt Rennspiele wie Forza oder Rocket League, Shooter wie Call of Duty: Modern Warfare oder Planetside oder auch wirklich kurze Titel wie Battlerite oder IP Curve.

Zusätzlich gibt es die Option „Ein Anderes“, die ihr auswählen könnt und bei der wir euch dann bitten würden, in die Kommentare das entsprechende Spiel zu posten. Schließlich können wir auch einen guten Titel übersehen haben.

Wir haben uns bewusst gegen Spiele mit offener Welt entschieden, denn die meisten kann man so oft und so lange spielen, wie man möchte. Es geht hier explizit um Titel, für die ihr ein Match betreten könnt.

Die 10 besten Battle-Royale-Games im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Stimmen wie immer in dem Umfrage-Tool hier abgeben. Jeder von euch hat nur eine Stimme, die er an die Spiele vergeben kann. Beachtet, dass die Wahl endgültig ist und nicht mehr geändert werden kann.

Viel Spaß beim Wählen!

Multiplayer-Spiele mit kurzen Matches zockt ihr am liebsten? Rocket League

Fall Guys

Gang Beasts

For Honor

Mordhau

Conqueror's Blade

Planetside

Hearthstone

Legends of Runeterra

Battlerite

Shadow Arena

Tekken

Street Fighter

Call of Duty: Modern Warfare

Forza

LoL Aram

Tagpro.gg

IP Curve

FIFA

Ein Anderes - Siehe Kommentar

Loading ... Loading ...

Was passiert nach der Abstimmung? Aus den Titeln, die ihr gewählt habt, erstellen wir eine Liste mit den Multiplayer-Spielen, die unsere Leser am liebsten für kurze Spiel-Sessions nutzen.

Wie so etwas aussieht, zeigt unser Artikel zu den 5 toten MMORPGs, die ihr euch am meisten zurückwünscht. Auch die basiert auf einer solchen Umfrage.