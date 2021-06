Fall Guys bekommt einen Latex-Skin aus NieR: Automata und Fans lieben ihn

Das bunte Jump-and-Run Battle Royale Fall Guys bekommt erneut einen Skin aus einem Crossover. Dieses Mal ist es der Charakter 2B aus dem Action-RPG NieR: Automata. Der Skin sieht etwas seltsam aus, doch die meisten Fans lieben ihn.

Was ist das für ein Skin? In Fall Guys gibt es massig Skins, die eure kleinen Bohnenwesen noch alberner aussehen lassen. So gibt es Skins, die eure Bohnen zu Walküren, bärtigen Hipstern oder Hühnchen machen. Dazu kommen noch Skins aus Crossovern mit anderen Spielen – beispielsweise Half Life, Among Us oder Bomberman. Sogar der Streamer Ninja hat einen Skin bekommen.

Im Rahmen des Summer Game Fest 2021 im Vorfeld zur E3 2021 wurde ein weiterer Skin vorgestellt – nämlich eine Repräsentation der Protagonistin 2B aus dem Action-RPG NieR: Automata.

Wie sieht der Skin aus? Der Skin zu 2B (2 Bean, wie sie auch genannt wird) ist eine pummelige Bohne, die in ein Latex-Kleidchen gepresst wurde. Sie hat den charakteristischen weißen Haarschopf und die Augenbinde, die man von 2B aus dem Original-Spiel kennt.

Wann kommt der Skin? Der 2B-Skin für Fall Guys wird laut Ankündigung am 18. Juni 2021 in den Shop kommen und wird pro Bestandteil wohl 5 Kronen kosten.

Spieler feiern den NieR-Skin

Das sagen die Fans: Obwohl die düstere Welt von NieR nicht so ganz zu dem albernen Kampf der Wackelbohnen in Fall Guys passen mag, sind Fans größtenteils von dem neuen Skin begeistert:

LudonarrativeFM: „ICH BRÜLLE LAUT, DASS ICH DAS LIEBE UND EUCH SO SEHR DANKE!“

Hammer Go Brrr: „Das einzige Kostüm, das ich niemals erwartet hätte!

Netterrackboy: „ICH LIEBE DAS, zu blöd, dass ich im Urlaub unterwegs bin, wenn das rauskommt.“

Einige Stimmen sind weniger begeistert und hätten auf der langen Trailer-Show, die das Summer Game Fest 2021 im Grunde war, etwas anderes zu Fall Guys erwartet.

Neue Skins, wie der NieR-Skin, sind nicht das Einzige, was sich in Fall Guys geändert hat. Das Spiel hat sich 9 Monate nach seinem Release im August 2020 ordentlich weiterentwickelt und ist kaum wiederzuerkennen. Lest hier bei uns auf MeinMMO, was sich alles in den vergangenen Monaten in Fall Guys verändert hat und warum alle, die Fall Guys schon zum Release geliebt haben, es jetzt noch besser finden dürften.