Das Battle Royale Fall Guys: Ultimate Knockout löste im August 2020 einen riesigen Hype aus. Ein paar Wochen später wurde es aber wieder ruhiger und viele Spieler vermissten neuen Content. 7 Monate später ist das Spiel kaum wiederzuerkennen, wie MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff feststellte.

Was ist Fall Guys? Das Battle Royale erschien im August 2020 und begeisterte blitzschnell tausende Spieler. Ihr spielt einen kleinen, runden Charakter, der über verschiedene Minispiele stolpert und auf der Jagd nach Kronen ist. Habt ihr genügend Minispiele überstanden und alle anderen Mitspieler wurden eliminiert, erhaltet ihr die heißbegehrte Krone.

Zum Release boomte das Spiel vor allem auf der Streaming-Plattform Twitch. Dort schauten tausende Leute den großen Streamern beim Scheitern zu. Genau das war vor allem die größte Unterhaltung: Der Lieblingsstreamer versagte, rastete aus und sorgte beim Zuschauern fürs Lachen.

Aber auch das Spiel selbst machte Spaß, denn es war schnell zu verstehen, die Level waren zumindest zu Beginn abwechslungsreich und man konnte herrlich fies zu seinen Freunden und Mitspielern sein.

Wie sieht es jetzt mit Fall Guys aus? Fast 8 Monate nach Release und etwa 7 Monate, nachdem der große Hype vorüber ist, entwickelt sich Fall Guys prächtig. Mittlerweile läuft die 4. Season, die nochmal neue Spielmodi brachte und die Fans in ein futuristisches Setting versetzte.

Ich selbst habe seit der Hype-Zeit im August nicht mehr ins Spiel geschaut und war nun total begeistert, was sich alles verändert hat. Seitdem jage ich wieder munter der Krone nach und stänkere gegen meine Mitspieler, die mich mittlerweile vermutlich allesamt hassen.

Fall Guys belohnt Teamarbeit und das ist genial

Was ist alles neu in Fall Guys? Die Liste ist lang. Wer tatsächlich nur die erste Season gespielt hat, erkennt das Spiel kaum wieder. So gab es zu jeder Season neue Maps, die ihr meistern müsst. Ich habe in meinen ersten 10 Runden gerade mal 3 Modi aus Season 1 gespielt. Alle anderen Minispiele waren für mich komplett neu.

Dazu kommen neue Gruppen-Modi. So könnt ihr nun in einem 4er-Team antreten und gemeinsam die Krone jagen. Nach jedem Minispiel kommen dann immer die Teams weiter, die die Aufgabe am schnellsten lösen. Nach jeder Runde werden immer mehr Teams aussortiert, sodass am Ende nur noch zwei 4er-Team gegeneinander antreten. Da ist Festhalten, Drängeln und Schubsen völlig erlaubt und das Team, was am besten zusammenarbeitet, gewinnt dann sammelt die Krone.

Wer Fall Guys also zuletzt im Sommer 2020 gespielt hat, bekommt nun ein ganz neues Spiel vorgesetzt. Neue Maps, Modi und Minispiele begeistern mit ganz unterschiedlichem Setting.

Darum ist Fall Guys jetzt so viel besser: Vor allem der 4er-Modus gibt Fall Guys ein ganz neues Spielgefühl. Man konnte zwar auch vorher schon mit Freunden zusammenspielen, doch dabei war man spätestens in der letzten Runde verfeindet.

Nun könnt ihr zusammenarbeiten und die Krone erreichen. Generell kann die 4er-Gruppe sich gegenseitig tragen. Während der eine Spieler das eine Mini-Game gut kann, meistert der andere Spieler das andere Game besser. Vor allem in den letzten Runden ist das Zusammenspiel leichter als der Einzelkampf.

Dazu wurde noch ein Problem gelöst, was viele Spieler nach einigen Runden im Sommer hatten: Es hat sich einfach zu viel wiederholt. Spätestens nach der dritten Runde hat man mindestens ein Minispiel zum zweiten Mal gezockt. Nun kann man selbst nach 10 Runden noch auf neue Spiele treffen, die man vorher nicht gespielt hatte. Die Abwechslung ist also deutlich höher und genau das steigert den Spielspaß.

Das wünsche ich mir noch von Fall Guys: Für mich ist Fall Guys kein Spiel, das ich monatelang durchsuchten kann. Ich spiele es gerne mal für einige Stunden, doch kann es dann auch wieder für ein paar Tage zur Seite legen. Das liegt einfach daran, dass man die Modi schnell satt gesehen hat.

Ich würde mir daher wünschen, dass die Modi tatsächlich häufiger rotieren. So hat man oft den Eindruck, dass man ein Minispiel gefühlt in jeder Runde dabei hat und ein anderes Minispiel nur einmal am Abend zocken kann. Man sollte einfach jedes Spiel mit der gleichen Wahrscheinlichkeit bekommen, sodass sich die Abwechslung noch größer anfühlt.

Ansonsten sollte Fall Guys da weitermachen, wo sie aufgehört haben: Neue Modi und Settings ins Battle Royale bringen, die das Spielgefühl nochmal verändern.

Sollte man sich Fall Guys jetzt anschauen? Definitiv! Die Oster-Tage stehen an und aufgrund der Corona-Krise sind große Reisen und Besuchsmarathons ohnehin eingeschränkt. Stattdessen lohnt es sich mal wieder nach einer längeren Pause in Fall Guys zu schauen.

Der große Vorteil: Fall Guys ist für jede Altersklasse geeignet und zumindest PS-Plus-Nutzer sollten Fall Guys noch als kostenloses Spiel in der Mediathek haben, wenn sie es im August als kostenloses PS-Plus-Spiel heruntergeladen haben. Die Voraussetzungen sind also gut, dass man Fall Guys online mit Freunden oder Familie zocken kann. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass selbst die Eltern Spaß an Fall Guys haben.

