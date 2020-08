Das neue Fall Guys: Ultimate Knockout entwickelt sich zum Hit. Allein auf Steam spielen fast 77.000 Spieler gleichzeitig. Wir schauen uns die Reviews zum Multiplayer-Spaß an.

Was genau ist denn Fall Guys? Falls Guys wird als Battle Royale bezeichnet, obwohl es gar nicht so aussieht. Dennoch kommt die Bezeichnung hin. Denn es geht darum, sich gegen bis zu 59 andere Mitspieler durchzusetzen und am Ende als erster das Ziel zu erreichen. Unterwegs müsst ihr Hindernisse überwinden und euch gegen die anderen Spieler durchsetzen, beispielsweise, indem ihr sie Abgründe hinunter schubst.

All das in knallbunter Optik. Das Spiel artet meist in einem sehr lustigen Chaos aus. Und jeder Hindernislauf stellt euch vor neue Herausforderungen. Das macht jedes Rennen zu etwas Besonderem.

Dieses Spielprinzip kommt aktuell sehr gut an. Laut SteamDB lag der Peak an gleichzeitigen Spielern bei 76.520.

Möchtet ihr mehr über Fall Guys erfahren? Unsere Kollegen von der Gamepro stellen euch das lustige Spiel genauer vor.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Fall Guys kommt aktuell richtig gut an.

So kommt Fall Guys an

Wie gut kommt das Spiel an? Über Steam besitzt Fall Guys aktuell eine Bewertung von 81% und gilt damit als „sehr positiv“. Zum Start gab es einige Serverprobleme, was zu manchen negativen Bewertungen geführt hat. Inzwischen läuft das Multiplayer-Spiel aber deutlich besser.

Kasdiel schreibt auf Steam: „Das Spiel ist fantastisch. Die Entwickler zeigen sich in der Community super engagiert und die Zukunft sieht sehr rosig aus. Der Einfluss von Takeshi’s Castle ist sehr stark spürbar. Außerdem ist es ein Umarmungssimulator, falls ihr sowas mögt.“

BossGranaten meint: „Fall Guys ist ein super lustiges und spannendes Spiel, das man vor allem mit Freunden spielen sollte. Sehr zu empfehlen für jemanden, der früher auf Takeshi’s Castle abgefahren ist und Herausforderungen liebt.“

Schmennes erklärt: „Das beste Party-Spiel was es derzeit gibt. Weckt gute Erinnerungen an Takeshi’s Castle.“

In Fall Guys ist jedes Rennen ein lustiger Spaß.

Allerdings gibt es auch negative Stimmen, die sich hauptsächlich gegen den Teams-Modus richten. Dieser ist den Spielern zufolge nicht gut ausbalanciert.

Zach Slackin meint: „Teams-Spiele sind schrecklich. In späten Runden wegen unkooperativer oder einfach verwirrter Spieler zu verlieren, treibt einen in den Wahnsinn.“

Chip Skylark schreibt: „Grundsätzlich ein gutes Spiel aber Team-Spiele sind unfair und sollten entfernt werden. Es geht hier gar nicht um Teams, es ist eher free for all.“

Im Großen und Ganzen kommt Fall Guys also wirklich gut bei den Spielern an, was auch die hohen Spielerzahlen erklärt. Laut den Entwicklern auf Twitter sind auf PC und PS4 insgesamt mehr als 120.000 Spieler unterwegs. Bei der PS4 dürfte eine Rolle spielen, dass der Titel für PS-Plus-Mitglieder kostenlos spielbar ist.

Hattet ihr euch schon die Möglichkeit, Fall Guys: Ultimate Knockout zu spielen? Was meint ihr zum Multiplayergame?

