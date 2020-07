PS Plus August 2020 bringt kostenlos ein brandneues Spiel – Das ist Fall Guys

Sony hat seine kostenlosen PS4-Spiele über den Dienst PS Plus im August 2020 vorgestellt. Während ihr das 1. Spiel jetzt schon spielen könnt, müsst ihr auf Fall Guys noch warten. Doch das warten könnte sich lohnen. Wir erklären euch, was euch mit Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4, PC) erwartet.

Welche Spiele gibt‘s im August? Im Lineup PlayStation Plus im August 2020 erwarten euch der Multiplayer-Party-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ und der Ego-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered.“ Call of Duty könnt ihr mit PS Plus jetzt schon kostenlos spielen.

Mit Fall Guys: Ultimate Knockout erwartet euch ein quietschbuntes Battle-Royale, welches offiziell mit dem Start von PlayStation Plus August veröffentlicht wird.

Wo kann ich mir das Spiel ansehen? Im offiziellen Trailer, den ihr euch auf YouTube ansehen könnt, seht ihr das bunte, abgedrehte Gameplay. Wir haben für euch den Trailer hier eingebettet:

Fall Guys ist ein abgedrehtes Party-Battle Royale

Was ist Fall Guys: Ultimate Knockout? Fall Guys überträgt Minispiele und Wettkämpfe aufs Battle Royale-Format: Denn anstatt euch mit Waffen auszurüsten und anschließend alle Gegner von der Karte zu räumen wie in Fortnite, müsst ihr in Fall Guys gegen die insgesamt 60 Spieler in einer Reihe verrückter Aufgaben antreten.

Das erinnert am ehesten an Takeshi’s Castle. Das war in den 80ern ein japanisches Fernsehformat, wo Personen in einer Reihe verrückter Aufgaben gegeneinander antreten mussten.

Das Spiel ist deswegen auch auf den Multiplayer ausgelegt. Und dabei geht es geht weniger ums Gewinnen, sondern mehr darum Spaß an dem Chaos und den Aufgaben zu haben. Wie in einem Partyspiel eben.

Unsere Kollegen von der GamePro haben Fall Guys übrigens in ihrer Find Your Next Game-Vorschau ausführlich vorgestellt

Was macht es so besonders? Fall Guys nimmt sich in keinem Augenblick des Spiels wirklich ernst. In quietschbunter Optik hopst, stolpert und springt ihr durch eine bunte Spielwelt und versucht die Aufgaben zu überleben. Das Spiel ist bunt und chaotisch und setzt voll auf die Physik-Engine.

Vergleichbar ist das mit der Erfolgsgeschichte von Rocket League: Auch hier hatte Entwickler Psyonix, der mittlerweile zu Epic gehört, das Spiel mit PS Plus veröffentlicht. Heute ist das Auto-Sportspiel sehr erfolgreich.

Fall Guys startet auf Twitch durch

Darum ist es so erfolgreich: Auf Twitch ist das Spiel bereits ein Hit. Hier schauten bei der Vorstellung von PS Plus rund 200.000 Personen zu und waren damit erfolgreicher als etwas Fortnite.

Fall Guys: Ultimate Knockout ist quietschbunt und nimmt sich in keiner Minute wirklich ernst.

Wann kann ich es spielen? Gerade ist Fall Guys: Ultimate Knockout noch in der Beta. Der Release ist am 4. August, ihr könnt also direkt mit PlayStation Plus im August mit dem Spiel loslegen.

Ist das Spiel PS-exklusiv? Nein, das Spiel ist nicht PlayStation4-exklusiv. Ihr könnt das Spiel auch über Steam auf dem PC spielen. Hier geht’s zur offiziellen Steam-Seite von Fall Guys. Auf Steam könnt ihr das Spiel für 19,99 € vorbestellen und euch ab dem 4. August ebenfalls in chaotische Challenges stürzen.

Mehr Spiele für die Sommerpause: Und falls ihr noch Spiele für eure Sommerpause sucht: Im PS Store ist der Summer Sale 2020 gestartet. Wir stellen euch die besten 6 Spiele unter 20 Euro aus dem Sale vor, die ihr euch ansehen solltet.