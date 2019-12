Wir stellen euch die 10 besten Partyspiele für die Nintendo Switch vor, die ihr 2020 spielen könnt.

Wenn sich die Familie trifft oder man Freunde besucht: Was bietet sich da mehr an, als gemeinsam auf der Switch Gesellschaftsspiele zu spielen?

Die Liste basiert auf der Popularität und dem Erfolg der Spiele sowie auch persönlichen Präferenzen. Wir haben uns auf die Spiele konzentriert, die man lokal im Multiplayer spielen kann und sich auch als Spiele für die Familie eignen.

10. Nine Parchments

Release 5. Dezember 2017 | USK: Ab 12 | Website von Nine Parchments | Alternativen: Trine, Wizard of Legends

Pro Fängt einfach an, wird immer schwieriger

Taktisches Teamplay

Lösungswege sind nicht vorgeschrieben

Hoher Wiederspielwert Contra Mit der Zeit etwas monotoner Spielablauf

Wenig Schauplätze

Was ist Nine Parchments? Gemeinsam als Zauberer Monster bekämpfen, den Helden verbessern und immer neue Lösungswege für die verzwickten Situationen suchen – das bietet Nine Parchments. Das Spielprinzip des Koop-Games erinnert ein wenig an den Klassiker Gauntlet. Nur seid ihr hier alle Zauberer und bekämpft mit eurer Magie die Monster und müsst gemeinsam Lösungswege suchen, um die Levels zu meistern. Das macht im Team richtig Laune und ist mal ein etwas anderes Partyspiel.

Hier findet ihr Nine Parchments im Nintendo-Store.

Das sind die 7 größten MMORPGs auf Twitch im Jahr 2019

9. Rocket League

Release 14. November 2017 | USK: Ab 6 | Website von Rocket League | Alternativen: Disc Jam, Trials Rising

Pro Jede Menge Spielmodi

Die Matches laufen flott ab

Steuerung ist leicht zu erlernen

Spiel ist zwar leicht zu spielen, aber schwer zu meistern

Rocket League bietet ein Gameplay, das im Grunde jeder schnell versteht Contra Einsteiger wünschen sich ein besseres Tutorial

Was ist Rocket League? Das verrückte Konzept des Spiels macht einfach Laune. Denn wie cool ist es, mit dem Auto Fußball zu spielen? Ihr sucht euch ein Fahrzeug aus und tretet dann im Team in den Matches an. Stunts führen zu spektakulären Situationen. Und am Ende gewinnt die Mannschaft, welche die meisten Tore geschossen hat. Rocket League für die Nintendo Switch eignet sich super, um einfach die eine oder andere Partie mit Freunden zu spielen – etwa an Weihnachten.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die 15 besten Multiplayer-Spiele für PS4 und Xbox One im Jahr 2020

8. Super Bomberman R

Release 3. März 2017 | USK: Ab 6 | Website von Super Bomberman R | Alternativen: Brawlhalla

Pro Lustige Mehrspieler-Matches

Taktisches Gameplay

Viele Levels

Nostalgisches Spielgefühl Contra Schwammige Steuerung

Perspektive manchmal unübersichtlich

Was ist Super Bomberman R? Bei Bomberman werden sicher die einen oder anderen Kindheitserinnerungen wach. Super Bomberman R setzt genau auf diese Nostalgie. Denn das Switch-Spiel wagt keine großen Experimente, sondern bietet genau das, was Fans wollen: Bomberman-Gameplay. Auf der Switch tretet ihr gegeneinander an: Ihr legt Bomben um eure Feinde aus dem Weg zu räumen und müsst dabei taktisch vorgehen. Das macht trotz der gewöhnungsbedürftigen Steuerung bei jeder Party so richtig Laune!

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

7. Just Dance 2020

Release: 5. November 2019 | USK: Ab 0 | Website von Just Dance 2020 | Alternativen: Just Dance 2019

Pro Viele Songs

Super Party-Atmosphäre

Bewegung beim Spielen Contra Nichts für Tanz-Muffel

Im Grunde keine spielerischen Neuheiten gegen der Vorjahres-Version

Was ist Just Dance 2020? Just Dance darf auf keiner Party fehlen. Im Grunde handelt es sich um ein Dance Battle. Die Spieler versuchen, die Choreografien auf dem Fernseher so gut wie möglich nachzutanzen und dabei Punkte zu erspielen. Der Beste gewinnt. Ihr schaltet immer mehr Songs frei und die Herausforderungen werden von Mal zu Mal schwieriger. Just Dance 2020 macht Groß und Klein jede Menge Spaß, es sei denn, man hasst es, zu tanzen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die 5 besten Party-Spiele für die Couch auf PC, PS4 und Xbox One

6. Overcooked 2

Release 7. August 2018 | USK: Ab 6 | Website von Overcooked | Alternativen: Death Squared, Rayman LegendsPRO

Pro Jede Menge Spielmodi

Lustige Levels

Teamplay ist wichtig

Perfekt für Couch-Koop Contra Recht hektisches Gameplay

Steuerung ist nicht optimal

Was ist Overcooked 2? Overcooked 2 bietet im Grunde mehr von Overcooked. Die Levels sind dieses Mal noch anspruchsvoller. Beispielsweise beginnt der Boden, sich unvermittelt zu bewegen, was das Kochen zu einer echten Herausforderung macht. Mit guten Freunden schafft man es aber dann, die vielen Rezepte zu kochen. Overcooked eignet sich besten dafür, um an Weihnachten die Zeit zu überbrücken, bis endlich die Gans auf dem Tisch steht.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die coolsten Couch-Koop-Games – Das spielt unsere Redaktion in 2020

5. Mario Tennis Aces

Release 22. Juni 2019 | USK: Ab 0 | Website von Mario Tennis Aces | Alternativen: FIFA 20

Pro Tennis-Gameplay kommt sehr gut rüber

Sehr gute Ballphysik

Gelungene Steuerung

Gutes Balancing bei den Spielfiguren Contra Wer kein Tennis mag, wird vielleicht nicht so viel Spaß haben

Schläger können zerbrechen, was eher nervt als spannend ist

Was ist Mario Tennis Aces? Aufschlag, Spiel, Satz und Sieg für Mario! Mario Tennis Aces ist nicht nur ein rundum gelungenes Partyspiel auf der Nintendo Switch und macht bei jeder Party so richtig Laune. Es steckt auch eine wirklich gelungene Tennis-Simulation im Spiel. Das merkt man vor allem an der Ballphysik. Trotzdem eignet sich Mario Tennis Aces als Multiplayerspiel für die Switch besonders für zwischendurch, wenn die Freunde zu Besuch sind.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die 14 besten Online-Multiplayer-Games für die Nintendo Switch in 2019

4. Super Smash Bros. Ultimate

Release 7. Dezember 2018 | USK: Ab 12 |Website von Mario Tennis Aces | Alternativen: Brawlhalla, Brawlout

Pro Eingängige Steuerung

Guter Balancing der Charaktere

Sehr viele Spielmodi

Großartige Atmosphäre Contra Story wirkt unnütz

Einsteiger müssen sich erst einarbeiten

Was ist Super Smash Bros. Ultimate? Auch an Weihnachten kann man sich auf der Switch mal eins auf die Mütze geben – ist ja schließlich nicht böse gemeint. Super Smash Bros. Ultimate stellt im Grunde den Brawler schlechthin dar. Die Auswahl der Charaktere, die fantastische Atmosphäre, das Balancing und die leicht zu erlernende Steuerung machen das Spiel einfach zu einem Partyspaß, bei dem selbst Opa gegen die Enkel gewinnt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die 8 besten Kampfspiele für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch

3. Luigis Mansion 3

Release 31. Oktober 2019 | USK: Ab 6 |Website von Luigis Mansion 3 | Alternativen: Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2

Pro Cooler Koop-Modus

Schaurige aber dennoch lustige Atmosphäre

Knackige Rätsel

Abwechslungsreiche Levels Contra Steuerung ist gewöhnungsbedürftig

Kein hoher Wiederspielwert

Was ist Luigis Mansion 3? Schaurig-schön, so könnte man Luigis Mansion 3 bezeichnen und das Beste daran: Man kann auch zu zweit jede Menge Spaß haben. Der Koop-Modus mit dem Schleim-Luigi macht einfach Spaß, da man im Team arbeiten muss. Luigi versucht, in einem Geisterhaus seinen Bruder Mario zu finden und muss dazu knackige Rätsel lösen und Geister einsaugen. Das macht als Multiplayerspiel auf der Switch richtig Laune, ob alleine oder zu zweit.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Die 10 besten Free2Play-Games, die Ihr 2020 kostenlos spielen könnt

2. Mario Kart 8 Deluxe

Release 27. April 2017 | USK: Ab 0 |Website von Mario Kart 8 Deluxe | Alternativen: Super Mario Party

Pro Humorvolle Rennen

Taktische Zweikämpfe mit lustigen Items

Hervorragende Steuerung

Zeitloses Spielprinzip Contra Manche Items erscheinen etwas häufiger als andere

Was ist Mario Kart 8 Deluxe? Mario Kart darf einfach auf keiner Party fehlen. Schon zu Zeiten des Super Nintendo fesselte das lustige Rennspiel Kinder und Erwachsene vor den Fernseher. Daran hat sich auch mit Mario Kart 8 Deluxe nichts geändert. Die schnellen Rennen mit den lustigen Items machen nach wie vor viel Spaß. Die gelungene Steuerung und die vielen abwechslungsreichen Strecken machen jedes Rennen in diesem Gesellschaftsspiel für die Nintendo Switch zu einer launigen Spielerfahrung.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

1. Super Mario Party

Release 27. April 2017 | USK: Ab 0 |Website von Mario Kart 8 Deluxe | Alternativen: Mario Party 10, Mario Kart 8 Deluxe

Pro Viele coole Minispiele

Teamplay wird gefördert

Abwechslungsreiche Spielmodi

Gute Steuerung Contra KI ist keine Herausforderung

Wenige Spielbretter

Was ist Super Mario Party? Das Partyspiel auf der Nintendo Switch schlechthin. Die viele Modi und Unmengen an Minispiele machen bestimmt so gut wie jedem Spaß. Zudem sind die Runden nie zu lange, laden aber immer zu einem neuen Spiel ein. Dank der eingängigen Steuerung haben Groß und Klein Spaß und finden sich schnell zurecht. Super Mario Party darf im Grunde auf keiner Feier fehlen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!