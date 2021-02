Die 8 besten Kampfspiele für Switch, PlayStation, Xbox & PC

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wer kämpft hier? Das gesamte DC-Universum bittet zum Kampf. Insgesamt 38 Kämpfer stehen zur Auswahl. Egal ob Batman, The Flash oder Superman, oder die Bösewichte wie der Joker oder Harley Quinn. Auch unbekanntere Charaktere wie Cheetah stehen zum Kampf bereit. In einem DLC kamen sogar die Turtles und Hellboy hinzu.

In Injustice 2 schlüpft ihr in die Rolle von DC-Helden und könnt in klassischen Gut-gegen-Böse-Kämpfen gegeneinander antreten. Neben den normalen 1 gegen 1 Kämpfen könnt ihr auch diverse Missionen erledigen und eine mehrstündige Kampagne spielen.

Insert

You are going to send email to