Normalerweise ist PS Plus eine Voraussetzung, damit man auf der PS4 online spielen kann. Es gibt aber auch einige Spiele, die man kostenlos online spielen kann. Wir stellen euch eine Auswahl vor.

Die meisten dieser Spiele sind Free-to-Play, welche sich durch Käufe im Ingame-Shop verbessern lassen. Das heißt, dass diese Spiele allesamt kostenlos sind, aber durch Echtgeldkäufe noch bessere Erfahrungen mit dem Spiel bieten könnten.

Worum geht es in dieser Liste? Jedes Spiel, welches hier in der Liste steht, ist komplett kostenlos herunterzuladen. Alle Spiele findet ihr im PS-Store.

Die Spiele, die wir euch vorstellen, haben zahlreiche positive Bewertungen und gehören zu den erfolgreichsten Spielen in dieser Kategorie. Wir stellen euch 11 Spiele genau vor und zeigen euch dann noch einen kleinen Einblick in 2 weitere Spiele, die in dieser Liste nicht fehlen sollten.

Fortnite

Was ist Fortnite? Fortnite ist wohl mittlerweile der bekannteste Battle-Royale-Shooter überhaupt. Wenn ihr euch keine Skins oder andere Cosmetics kaufen wollt, dann könnt ihr das Spiel komplett kostenlos zocken und ohne Kosten in die laufende Season starten.

Fortnite ist kein klassischer Ego-Shooter, sondern verbindet die wilden Baller-Gefechte mit Comic-Elementen. So findet ihr Items in Lama-Piñatas und könnt euch als Kuscheltier, Disko-Freak oder Lama-DJ verkleiden. Außerdem spielt das Bauen eine große Rolle. So könnt ihr eigene Bauwerke errichten, die euch vor Feinden schützen. Das Baumaterial gewinnt ihr, indem ihr mit einer Spitzhacke Bäume und Gebäude auf der Spielwelt kaputt haut. Fast die gesamte Welt lässt sich so zerstören.

Für wen ist Fortnite geeignet?

Battle-Royale-Fans, die eine Alternative zu den klassischen Shootern, wie Call of Duty oder PUBG suchen. Denn in Fortnite ist das Bauen mindestens so wichtig wie gute Shooter-Skills.

Kreative Köpfe, die in Spielen wie Minecraft riesige Kunstwerke bauten, nun aber auch einen Shooter suchen

Spieler, die auf Variabilität stehen: Kaum ein Spiel hat so viele kreative Waffen und unterschiedliche Spielmodi wie Fortnite.

Kinder ab 12 Jahren, die ihre ersten Erfahrungen mit Shootern machen möchten

Bewertung im PS-Store: 4,5 von 5 Sternen bei fast 2.5 Millionen Bewertungen

Link zum Download: Hier findet ihr Fortnite im PS-Store

Neverwinter

Was ist Neverwinter? Das Action-MMORPG basiert auf dem Fantasy-Rollenspiel Dungeons & Dragons. In Neverwinter könnt ihr eine riesige Spielwelt erkunden und zahlreiche Quests erfüllen. Ihr könnt mit verschiedenen Klassen in Gruppen spielen und Gegner zusammen bezwingen. Das Spiel klappt aber auch alleine.

Die Entwickler erweitern das Spiel durch stetige neue Quests und halten euch dabei auf Trab. Der Herrschafts-Modus gibt euch sogar die Chance auf PvP, obwohl dies nicht der Knackpunkt des Spiels ist.

Für wen ist Neverwinter geeignet?

Spieler, die in MMORPGs vor allem auf das Abschließen von Quests stehen, denn diese sind hier sehr detailverliebt und spannend gestaltet

Fans von spannenden Storys und Geschichten, die in einer großen Spielwelt handeln

Liebhaber von Dungeons & Dragons, da Neverwinter dieses Setting als Fantasy-MMO gut einfängt

Gruppenspieler, die vor allem PvE-Action lieben, denn dort liegt der Schwerpunkt von Neverwinter. Wer mag, kann aber dennoch PvP spielen.

Neverwinter: So gut ist das MMORPG 7 Jahre nach Release

Bewertung im PS-Store: 4 von 5 Sternen bei über 46.000 Bewertungen

Link zum Download: Hier findet ihr Neverwinter im PS-Store

